Соболев забил впервые за 6 матчей – «Динамо». Форвард «Спартака» сделал дубль в ворота бело-голубых в прошлый раз

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Соболев Футбол

Александр Соболев забил впервые за шесть матчей.

Нападающий «Спартака» отметился голом на 8-й минуте матча против «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Форвард ранее провел пять матчей подряд без голов.

В прошлый раз Соболев забивал 7 апреля – тогда он сделал дубль в игре с «Динамо» (2:1) в рамках Мир РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак».

10 комментариев
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Палач Динамо (с) 🤣
+20
-1
+19
потом финал пути регионов или финал кубка? или еще ответный матч ?
+6
-1
+5
Ответ Алексей Петров
потом финал пути регионов или финал кубка? или еще ответный матч ?
Дальше финал лч, после финала лч будет понятно, кто играет в суперфинале, победитель суперфинала играет с чемпионом ФНЛ
+5
0
+5
Хозяин Динамо
+3
-2
+1
Ответ Алексей Петров
потом финал пути регионов или финал кубка? или еще ответный матч ?
Куда ответный?Динамо и так 2 матча играет,а Спартак 3 матч сетки полуфинала .Дальше финал пути регионов.
+1
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+1
Ответ Slavnov
После такого паса игнатова и я бы забил
После подобного паса и с дивана можно забить гол ))
+1
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После такого паса игнатова и я бы забил
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забил своим любимчикам...
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скоро будет финал пути проигранных команд, потом финал четырех команд которые проиграли в гостях.
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Ответ Не уверен!!
Куда ответный?Динамо и так 2 матча играет,а Спартак 3 матч сетки полуфинала .Дальше финал пути регионов.
а уже потом финал кубка?
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