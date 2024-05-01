Соболев забил впервые за 6 матчей – «Динамо». Форвард «Спартака» сделал дубль в ворота бело-голубых в прошлый раз

Александр Соболев забил впервые за шесть матчей.

Нападающий « » отметился голом на 8-й минуте матча против «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Форвард ранее провел пять матчей подряд без голов.

В прошлый раз забивал 7 апреля – тогда он сделал дубль в игре с « » (2:1) в рамках Мир .

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак».