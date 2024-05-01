Гути: «Без «Реала» еврокубки для Испании были бы скучными. Только он в них играет»

Гути назвал «Реал» самой интересной из испанских команд в еврокубках.

«Если бы не « », еврокубки для были бы очень скучными. Это единственная команда, которая в них играет», – заявил экс-футболист мадридского клуба.

Напомним, «Барселона» и «Атлетико» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала – от «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» соответственно. «Реал Сосьедад» выбыл в 1/8 финала.

В плей-офф Лиги Европы играл «Вильярреал», который вылетел от «Марселя» на стадии 1/8 финала.