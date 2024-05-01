Гути: «Без «Реала» еврокубки для Испании были бы скучными. Только он в них играет»

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Реал Сосьедад Гути Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Лига конференций УЕФА Футбол

Гути назвал «Реал» самой интересной из испанских команд в еврокубках.

«Если бы не «Реал Мадрид», еврокубки для Испании были бы очень скучными. Это единственная команда, которая в них играет», – заявил экс-футболист мадридского клуба.

Напомним, «Барселона» и «Атлетико» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала – от «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» соответственно. «Реал Сосьедад» выбыл в 1/8 финала.

В плей-офф Лиги Европы играл «Вильярреал», который вылетел от «Марселя» на стадии 1/8 финала.

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30 комментариев
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Ответ Zak Zotin
При Гути 1/8 потолком была, а Лион укротителем.
Гути 3 лч брал
+29
-5
+24
Во многом благодаря Тебасу такие беды у испанских клубов. Лигу не развивает, контракты достойные не подписывает, спонсоров не привлекает, только болтает все время и вставляет палки в колеса многим клубам.
+23
-3
+20
На данный момент, да. По факту.
За последние годы я бы ещё Севилью отметил. Но ЛЕ лично для меня такой себе турнир. Вот Кубок УЕФА это да.
Мощный состав участников был(Я имею ввиду до введения групповых турниров в середине 2000-хх).
+11
-1
+10
Ответ Николай Бойко
Гути 3 лч брал
Принимаю. Но был и описанный мной период, и Гути его застал.
+15
-8
+7
Ответ Zak Zotin
Принимаю. Но был и описанный мной период, и Гути его застал.
Ну так и нужно было написать : "при Гутти был период, когда 1/8 была потолком".

А с вашего коммента не осведомлённый человек может сделать вывод будто при Гутти за ВСЮ его карьеру дальше 1/8 не проходили.
+6
-1
+5
Севилья? у них за последние 10 лет такое же количество кубков в Европе
+6
-1
+5
При Гути 1/8 потолком была, а Лион укротителем.
+21
-18
+3
Реал всегда даёт шоу для ЛЧ
+5
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+2
Хорошо приложил каталонский середняк
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На то они и короли испанского и мирового футбола
+3
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Барсуки, ну хорош минусовать, что за комплексы то, а?)
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Ответ v.belorussky
Этому, как обычно, лишь бы набросить) Мадридская версия Пике.
Так Гути еще не оскорбляли
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Ответ cukken
Было бы странно, что королевский клуб страны уступает в титулах каталонскому клубу. Тут нужно хотя бы историю почитывать на досуге.
14 лч > 5 лч
35 чемпионств > 27 чемпионств
Для тебя похоже превосходство в кубке и суперкубке испании престижнее чемпионств и ЛЧ
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Ответ ДедаДома.нет
Тебе кажется )
Приветствую. Даже когда МЮ под руководством Маура ЛЕ выиграл,для меня это особой радости не доставило.
Симпатизирую МЮ со времён прихода туда Андрюхи Канчельскиса в 1991-м году.
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Ответ ARAMIS777
На данный момент, да. По факту. За последние годы я бы ещё Севилью отметил. Но ЛЕ лично для меня такой себе турнир. Вот Кубок УЕФА это да. Мощный состав участников был(Я имею ввиду до введения групповых турниров в середине 2000-хх).
Тебе кажется )
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Ответ corazon blanco
Во многом благодаря Тебасу такие беды у испанских клубов. Лигу не развивает, контракты достойные не подписывает, спонсоров не привлекает, только болтает все время и вставляет палки в колеса многим клубам.
Во многом благодаря самим клубам, которые за кулисами поддерживают Тебаса и стабильно за него голосуют. Парадоксально, что именно Реал против.
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Ты даже не понял, смысл моих слов… 🤦‍♂️я не титулы считаю, а написал, что Реал это клуб монархов.
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При мне такой фигни не было - добавил Гути
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Севилья, Атлетико Мадрид - вышли из чата со своими финалами в ЛЧ И ЛЕ...
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На этой стадии да, но в 1/4 были 3 испанские команды, так что Гути не совсем прав
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