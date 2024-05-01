Гути: «Без «Реала» еврокубки для Испании были бы скучными. Только он в них играет»
Гути назвал «Реал» самой интересной из испанских команд в еврокубках.
«Если бы не «Реал Мадрид», еврокубки для Испании были бы очень скучными. Это единственная команда, которая в них играет», – заявил экс-футболист мадридского клуба.
Напомним, «Барселона» и «Атлетико» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала – от «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» соответственно. «Реал Сосьедад» выбыл в 1/8 финала.
В плей-офф Лиги Европы играл «Вильярреал», который вылетел от «Марселя» на стадии 1/8 финала.
За последние годы я бы ещё Севилью отметил. Но ЛЕ лично для меня такой себе турнир. Вот Кубок УЕФА это да.
Мощный состав участников был(Я имею ввиду до введения групповых турниров в середине 2000-хх).
А с вашего коммента не осведомлённый человек может сделать вывод будто при Гутти за ВСЮ его карьеру дальше 1/8 не проходили.
35 чемпионств > 27 чемпионств
Для тебя похоже превосходство в кубке и суперкубке испании престижнее чемпионств и ЛЧ
Симпатизирую МЮ со времён прихода туда Андрюхи Канчельскиса в 1991-м году.