Гути собрал идеального футболиста: правая нога Роналду, левая нога Гути, талант Месси, скорость Винисиуса, интеллект Крооса
Гути собрал идеального футболиста.
– Левая нога?
– Моя.
– Правая нога?
– Сила?
– Роналдо.
– Скорость?
– Талант?
– Лео Месси.
– Интеллект?
– Тони Кроос, – сказал бывший полузащитник «Реала».
и не забудьте добавить, что Месси - инопланетянин, а Роналду - киборг!
– Роберто Карлос.
– Правая нога?
– Криштиану Роналду.
– Сила?
– Яп Стам.
– Скорость?
– Мбаппе.
– Талант?
– Роналдинью.
– Интеллект?
– Зидан.
– Связи в Фифа
– Месси.
Правая рука - Дзюбы
Выносливость - Смолова
Скорость - Джикии
Интеллект - Заболотного
Талант - Игнатьева
Мозги Де Брюйне
Руки Марадоны
Скорость Мбаппе
Игра на пространстве Роналду
Техника Роналдиньо
Контроль мяча Месси
Исполнение стандартов Пернамбукано
Сила ударов Роберто Карлоса
Видение поля и искусство паса Лоськова