Гути собрал идеального футболиста: правая нога Роналду, левая нога Гути, талант Месси, скорость Винисиуса, интеллект Крооса

Теги Криштиану Роналду МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Гути Роналдо Ла Лига Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Винисиус Жуниор Футбол

Гути собрал идеального футболиста.

– Левая нога?

– Моя.

– Правая нога?

Криштиану Роналду.

– Сила?

Роналдо.

– Скорость?

Винисиус Жуниор.

– Талант?

– Лео Месси.

– Интеллект?

Тони Кроос, – сказал бывший полузащитник «Реала». 

69 комментариев
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как оригинально, никогда не видели подобного мнения, опросите еще 1000 игроков, очень интересны вариации с интеллектом Модрича, Иньесты, Де Брюйне и тд.
и не забудьте добавить, что Месси - инопланетянин, а Роналду - киборг!
+25
-8
+17
Ответ Великий Алонсо
Левая нога Роналду, правая нога Роналду, прыжки Роналду, скорость Роналду, удары Роналду, пресс и внешность Роналду, атлетичность Роналду, голевое чутье Роналду.
И жена Роналду с детьми в придачу
+13
0
+13
Ответ Андрей-ДК
а прическа чья?
Карлоса Вальдерамы
+12
0
+12
Ответ Андрей-ДК
а прическа чья?
Роналдо - 2002
+11
0
+11
а прическа чья?
+6
0
+6
Ответ c5dsk7xqqb
Подкаты Тигеева
Подачи Комбарова
+5
0
+5
https://youtu.be/mC56VBOkRPA?si=luEEUyoamygAoBx2 пятка Гути)
+5
-1
+4
убери правую ногу и выходит молодой Месси
+7
-4
+3
Ответ <Inter>
убери правую ногу и выходит молодой Месси
Одноногий?(
+4
-1
+3
56 комментариев и никто не вспомнил про дриблинг Арбелоа!
+2
0
+2
– Левая нога?
– Роберто Карлос.

– Правая нога?
– Криштиану Роналду.

– Сила?
– Яп Стам.

– Скорость?
– Мбаппе.

– Талант?
– Роналдинью.

– Интеллект?
– Зидан.

– Связи в Фифа
– Месси.
+6
-4
+2
Левая нога - Гатагова
Правая рука - Дзюбы
Выносливость - Смолова
Скорость - Джикии
Интеллект - Заболотного
Талант - Игнатьева
+2
0
+2
Ответ Rio de Janeiro
Голова Клозе Мозги Де Брюйне Руки Марадоны Скорость Мбаппе Игра на пространстве Роналду Техника Роналдиньо Контроль мяча Месси Исполнение стандартов Пернамбукано Сила ударов Роберто Карлоса Видение поля и искусство паса Лоськова
Подкаты Тигеева
+1
0
+1
Ответ Владислав Сабельников
Левая нога - Гатагова Правая рука - Дзюбы Выносливость - Смолова Скорость - Джикии Интеллект - Заболотного Талант - Игнатьева
Стул - Кокорина
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Голова Клозе Мозги Де Брюйне Руки Марадоны Скорость Мбаппе Игра на пространстве Роналду Техника Роналдиньо Контроль мяча Месси Исполнение стандартов Пернамбукано Сила ударов Роберто Карлоса Видение поля и искусство паса Лоськова
Голова Бирхоффа
+1
0
+1
Ответ Дзмітрый Фарботка
Комментарий удален модератором
Не первый раз 🤣
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Голова Клозе Мозги Де Брюйне Руки Марадоны Скорость Мбаппе Игра на пространстве Роналду Техника Роналдиньо Контроль мяча Месси Исполнение стандартов Пернамбукано Сила ударов Роберто Карлоса Видение поля и искусство паса Лоськова
Третья нога Лукаку)
+1
0
+1
И кое-что от Лукаку)
+1
0
+1
Себя переоценил Гути)))
+1
0
+1
Талант Мессе это про умение договариваться с Фифа?
+2
-1
+1
Про Гути, кроме того паса пяткой, то и вспомнить нечего..
+2
-1
+1
Найди предателя
+2
-1
+1
Голова Клозе
Мозги Де Брюйне
Руки Марадоны
Скорость Мбаппе
Игра на пространстве Роналду
Техника Роналдиньо
Контроль мяча Месси
Исполнение стандартов Пернамбукано
Сила ударов Роберто Карлоса
Видение поля и искусство паса Лоськова
+2
-1
+1
Паненка Смолова.
+1
0
+1
Чеканка Мостового?
+1
0
+1
Харизма Карпина
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причёска бояринцева
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Ответ Андрей-ДК
а прическа чья?
Прическа Роналду, которыми он забил гол на Чм🤣🤣
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Ответ Leganessi
Талант мопси хаха)))) Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов 2. Бездарь 18 Собственно, это и показывает уровень игрока за всю его 20-летнюю карьеру. Роналду божил стабильно все 20 лет, а хасбик 20 лет курил бамбук и ждал своего часа в 36 лет, пока Фифа не порвется и не поставят ему 5 пенок на ЧМ. Явный выбор за Роналду. Мвп 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах всегда будет выше леганесси, который вылетал в топовых матчах ЛЧ всю свою карьеру и стал одним из худших в фермерской лиге. Он даже ФЕРМЕР ЛИГУ не смог осилить, ПРОСНИТЕСЬ с матрицы уже, месси жестоко переоценен. Это обычный непримечательный пенальтист, который из-за низкого роста иногда пробегал под ногами соперников и все это возвели в абсолют)). Взрослейте уже.
Комментарий удален модератором
видение поля Пирло и техника Зидана
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