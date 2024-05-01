Аленичев о «Спартаке»: «Хочется тренера со спартаковской философией. Такой футбол не умер: «Наполи» в прошлом году, «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»

Теги Спартак Аталанта Лучано Спаллетти Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал Наполи Дмитрий Аленичев Чемпионат.com Владимир Слишкович Футбол

Дмитрий Аленичев высказался о качестве, необходимом новому тренеру «Спартака».

После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.

«Учитывая, что спортивный директор «Спартака» – иностранец, уверен, что переговоры ведутся с иностранным специалистом. Конечно, сейчас присматриваются к Слишковичу, поскольку есть хороший результат и игра. Но в «Спартаке» будет новый тренер. Какой – сложно сказать. Хочется, чтобы новый главный тренер был именно со спартаковской философией.

Очень часто слышу, что спартаковский футбол умер. Нет. Спартаковский футбол не умер! Комбинационный футбол мы в последние годы видели с участием других команд. Мне очень нравилась игра «Аталанты» трехлетней давности. «Наполи» в прошлом году показывал очень яркий, интересный и комбинационный футбол при Спаллетти. Это я не говорю про тройку в АПЛ: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» – это что-то!

Комбинационный футбол в настоящее время есть, как и был в прошлом и будет в будущем! Хотелось бы, чтобы новый спартаковский тренер пришел именно с такой философией», – заявил бывший игрок и тренер «Спартака».

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29 комментариев
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Сити играет по методичке Романцева выходит
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Любые два паса подряд это какая-никакая, а комбинация. При таком подходе да, под комбинационный футбол можно подогнать любую игровую философию.
Но как же надоели эти ветераны и горе-тренеришки, которые регулярно топят клуб своим старыми и неуместными требованиями стеночек-забеганий и прочей спартакистики.
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Ответ stason79
Сити играет по методичке Романцева выходит
Это все методичка Бескова:)
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Гвардиола в интервью: "в следующем сезоне продолжим практиковать спартаковский футбол, постараемся делать это лучше Ливерпуля и Арсенала"
Журналист: "каким образом?"
Пеп: "у меня есть неопубликованные методички Романцева "
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Так вот где Гвардиола все стащил)))
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За Спартак давно! Не хочется такого тренера, а хочется профи и чтобы эти эксперты бывшие великие игроки были подальше от клуба.
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Тупоголовые сенаторы в России, это не секрет

Где там в АПЛ спартаковский стиль?
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сюжет утопический, но если бы это было кино, Спартак выходит в финал Кубка, Промес за день до этого решает все вопросы, за час до игры прилетает к стадиону, переодевает робу на форму, забивает два, поёт Максим, он обнамает Кубок и конвоиры уводят его со стадиона
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Ответ rigobersong
Это все методичка Бескова:)
дополненная парой рисунков от Романцева ))
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Ответ dennis1988
Насмешил) Артета надолго. Гвардиолу точно переживет, который в следующем году навострил ласты из Сити
Это была шутка
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Спартаковская философия это Бесков и Романцев,а сам Аленичев рассказывал,что как тренер больше почерпнул у Мауриньо,видимо поэтому против Ростова играл в 8 защитников)).Но это не Спартаковская философия.
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Дима, держим за тебя кулачки! Достоин возглавить!
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Фантазер!
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Иди сам, а то они весь твой багаж растеряли.
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Ответ Не уверен!!
Это была шутка
Так я и написал "насмешил"
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Только никто из спартаковцев-тренеров подобный футбол не проповедует. Одни физруки и бездари, как и сам Аленичев. Поэтому можно быть спокойным, что их в команде не будет.
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Ответ Сергей
сюжет утопический, но если бы это было кино, Спартак выходит в финал Кубка, Промес за день до этого решает все вопросы, за час до игры прилетает к стадиону, переодевает робу на форму, забивает два, поёт Максим, он обнамает Кубок и конвоиры уводят его со стадиона
Ребров целует взасос штангу, Промес - кресты на куполах своих наколок, Игнатов - небеса, в которые регулярно пинает футбольный мяч, Соболев - следы от своих плавников на одиннадцатиметровой отметке. Все танцуют Джимми-джимми...
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Ребров целует взасос штангу, Промес - кресты на куполах своих наколок, Игнатов - небеса, в которые регулярно пинает футбольный мяч, Соболев - следы от своих плавников на одиннадцатиметровой отметке. Все танцуют Джимми-джимми...
Тогда уж "Джикки-Джикки"
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Думаю Все крутые команды играют исключительно в " Спартаковский Футбол!" !! Все! Кроме Спартака.))))))
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Перехочется...
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Но придет Аленичев и будет играть в 6 защитников опять
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Может быть они пробовали взять тренера со Спартаковской философией, однако эти философы один за одним "парафинят" при первой же возможности свой бывший клуб.
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«Спартаку» уже не до философий. Трофеев хочется…
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Раскрыл тайну чемпионства Наполи. Оказывается они весь прошлый сезон питались борщом.
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А мне никогда не нравился спартаковский футбол. да, все эти кружева красивы когда ты играешь в чемпионате России и всё пешком. Как только выходишь в еврокубки там скорости кардинально другие и такой футбол смотрится убого. Мне больше нравится атлетичный вертикальный футбол. С прессингом и борьбой.
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Открыто на себя намекает
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Артету думаю уволят в этом году,и можно будет в Спартак позвать
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