Аленичев о «Спартаке»: «Хочется тренера со спартаковской философией. Такой футбол не умер: «Наполи» в прошлом году, «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»

Дмитрий Аленичев высказался о качестве, необходимом новому тренеру «Спартака».

После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.

«Учитывая, что спортивный директор «Спартака» – иностранец, уверен, что переговоры ведутся с иностранным специалистом. Конечно, сейчас присматриваются к Слишковичу, поскольку есть хороший результат и игра. Но в « » будет новый тренер. Какой – сложно сказать. Хочется, чтобы новый главный тренер был именно со спартаковской философией.

Очень часто слышу, что спартаковский футбол умер. Нет. Спартаковский футбол не умер! Комбинационный футбол мы в последние годы видели с участием других команд. Мне очень нравилась игра «Аталанты» трехлетней давности. «Наполи» в прошлом году показывал очень яркий, интересный и комбинационный футбол при Спаллетти. Это я не говорю про тройку в АПЛ: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» – это что-то!

Комбинационный футбол в настоящее время есть, как и был в прошлом и будет в будущем! Хотелось бы, чтобы новый спартаковский тренер пришел именно с такой философией», – заявил бывший игрок и тренер «Спартака».