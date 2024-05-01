Аленичев о «Спартаке»: «Хочется тренера со спартаковской философией. Такой футбол не умер: «Наполи» в прошлом году, «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»
Дмитрий Аленичев высказался о качестве, необходимом новому тренеру «Спартака».
После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.
«Учитывая, что спортивный директор «Спартака» – иностранец, уверен, что переговоры ведутся с иностранным специалистом. Конечно, сейчас присматриваются к Слишковичу, поскольку есть хороший результат и игра. Но в «Спартаке» будет новый тренер. Какой – сложно сказать. Хочется, чтобы новый главный тренер был именно со спартаковской философией.
Очень часто слышу, что спартаковский футбол умер. Нет. Спартаковский футбол не умер! Комбинационный футбол мы в последние годы видели с участием других команд. Мне очень нравилась игра «Аталанты» трехлетней давности. «Наполи» в прошлом году показывал очень яркий, интересный и комбинационный футбол при Спаллетти. Это я не говорю про тройку в АПЛ: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» – это что-то!
Комбинационный футбол в настоящее время есть, как и был в прошлом и будет в будущем! Хотелось бы, чтобы новый спартаковский тренер пришел именно с такой философией», – заявил бывший игрок и тренер «Спартака».
Но как же надоели эти ветераны и горе-тренеришки, которые регулярно топят клуб своим старыми и неуместными требованиями стеночек-забеганий и прочей спартакистики.
Журналист: "каким образом?"
Пеп: "у меня есть неопубликованные методички Романцева "
Где там в АПЛ спартаковский стиль?