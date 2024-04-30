Санта Крус о Кейне с «Реалом»: «Он может сместить баланс в пользу «Баварии». Когда команда не выигрывает титулы, индивидуальные показатели отходят на второй план, но он один из ведущих форвардов мира»
Роке Санта Крус высказался о Харри Кейне.
Сегодня «Бавария» на своем поле сыграет с «Реалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
– Как вы оцениваете Кейна в качестве 9-го номера «Баварии»?
– Он мне очень нравится. Проблема в том, что когда команда не выигрывает титулы, индивидуальные показатели отходят на второй план, но его показатели очень хороши.
У меня есть ощущение, что он может стать тем игроком, который сместит баланс в пользу «Баварии». Он один из ведущих форвардов мира, – сказал бывший игрок «Баварии» Роке Санта Крус.
Санта Крус об 1/2 ЛЧ: «Реал» не должен быть самоуверенным – не исключаю, что они могут вылететь. «Бавария» будет биться до смерти, это их шанс искупить вину за Бундеслигу»