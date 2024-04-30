Санта Крус о Кейне с «Реалом»: «Он может сместить баланс в пользу «Баварии». Когда команда не выигрывает титулы, индивидуальные показатели отходят на второй план, но он один из ведущих форвардов мира»

Теги Бавария Роке Санта Крус бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Роке Санта Крус высказался о Харри Кейне.

Сегодня «Бавария» на своем поле сыграет с «Реалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Как вы оцениваете Кейна в качестве 9-го номера «Баварии»?

– Он мне очень нравится. Проблема в том, что когда команда не выигрывает титулы, индивидуальные показатели отходят на второй план, но его показатели очень хороши.

У меня есть ощущение, что он может стать тем игроком, который сместит баланс в пользу «Баварии». Он один из ведущих форвардов мира, – сказал бывший игрок «Баварии» Роке Санта Крус.

Санта Крус об 1/2 ЛЧ: «Реал» не должен быть самоуверенным – не исключаю, что они могут вылететь. «Бавария» будет биться до смерти, это их шанс искупить вину за Бундеслигу»

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Один из ведущих форвардов мира… без трофея
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