Санта Крус о Кейне с «Реалом»: «Он может сместить баланс в пользу «Баварии». Когда команда не выигрывает титулы, индивидуальные показатели отходят на второй план, но он один из ведущих форвардов мира»

Роке Санта Крус высказался о Харри Кейне.

Сегодня «Бавария» на своем поле сыграет с « » в первом полуфинальном матче чемпионов.

– Как вы оцениваете в качестве 9-го номера «Баварии»?

– Он мне очень нравится. Проблема в том, что когда команда не выигрывает титулы, индивидуальные показатели отходят на второй план, но его показатели очень хороши.

У меня есть ощущение, что он может стать тем игроком, который сместит баланс в пользу «Баварии». Он один из ведущих форвардов мира, – сказал бывший игрок «Баварии» .

Санта Крус об 1/2 ЛЧ: «Реал» не должен быть самоуверенным – не исключаю, что они могут вылететь. «Бавария» будет биться до смерти, это их шанс искупить вину за Бундеслигу»