Роббен похвалил Сане за гол «Реалу». Лерой отреагировал: «Учился у лучших!»

Теги Бавария Арьен Роббен бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Лерой Сане Футбол

Арьен Роббен оценил гол Лероя Сане в ворота «Реала».

«Бавария» сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). Вингер мюнхенцев Сане сравнял счет на 53-й минуте, сместившись с фланга в штрафную площадь и пробив в ближний угол.

«Он точно знает, как это нужно делать: быстро бежать, просто сместиться в штрафную и пробить в угол.

Лерой сделал это идеально. Это действительно супергол», – сказал бывший игрок «Баварии» в эфире Amazon Prime. 

«Учился у лучших!» – отреагировал на эти слова Сане. 

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11 комментариев
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Роббен на пике > аргентинский изгой
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Роббен на пике > аргентинский изгой
За первым футбол, за вторым ФИФА.
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Кстати да, этот гол напомнил голы в стиле Роббена.
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Положил шикарно, но не такой яркий, как Роббен
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Порцию оваций заслуживает и Лунин, пропустивший такой гол.
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Удар у Сане получился столь мощным, что даже как-то Лунина упрекнуть не хотелось за гол в ближний
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Ответ corazon blanco
Кстати да, этот гол напомнил голы в стиле Роббена.
Есть что-то, да. Но Арьен ещё и издалека иной раз клал шикарнейшие, метров с 25. Не знаю даже есть ли у Сане такой удар.
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Всегда приятно видеть когда футболисты из разных поколений респектуют друг другу
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Ответ Дейл Купер
Порцию оваций заслуживает и Лунин, пропустивший такой гол.
Тут не хватило просто человеческой реакций, слишком сильно он приложился. А заранее прыгать нельзя было, потому что дальний угол открывался.
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