Роббен похвалил Сане за гол «Реалу». Лерой отреагировал: «Учился у лучших!»
Арьен Роббен оценил гол Лероя Сане в ворота «Реала».
«Бавария» сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). Вингер мюнхенцев Сане сравнял счет на 53-й минуте, сместившись с фланга в штрафную площадь и пробив в ближний угол.
«Он точно знает, как это нужно делать: быстро бежать, просто сместиться в штрафную и пробить в угол.
Лерой сделал это идеально. Это действительно супергол», – сказал бывший игрок «Баварии» в эфире Amazon Prime.
«Учился у лучших!» – отреагировал на эти слова Сане.