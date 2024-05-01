Роббен похвалил Сане за гол «Реалу». Лерой отреагировал: «Учился у лучших!»

Арьен Роббен оценил гол Лероя Сане в ворота «Реала».

« » сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала чемпионов (2:2). Вингер мюнхенцев Сане сравнял счет на 53-й минуте, сместившись с фланга в штрафную площадь и пробив в ближний угол.

«Он точно знает, как это нужно делать: быстро бежать, просто сместиться в штрафную и пробить в угол.

сделал это идеально. Это действительно супергол», – сказал бывший игрок «Баварии» в эфире Amazon Prime.

«Учился у лучших!» – отреагировал на эти слова Сане.