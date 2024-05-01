Кейн о словах Беллингема перед пенальти: «Он точно хотел сбить меня с толку. К счастью, не удалось»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Харри Кейн рассказал об эпизоде перед забитым «Реалу» пенальти.

Вчера «Бавария» принимала «Мадрид» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

На 57-й минуте матча Кейн реализовал одиннадцатиметровый, заработанный мюнхенским клубом после фола Лукаса Васкеса на Джамале Мусиале. На кадрах трансляции видно, как перед ударом Джуд Беллингем прошептал что-то на ухо своему товарищу по сборной Англии.

«Честно говоря, я не знаю, что именно Беллингем мне сказал. Я увидел, как он что-то пробормотал мне на ухо. Если честно, мне стоило спросить, чего он хочет.

Я был сосредоточен на том, как реализовать пенальти. Уверен, он хотел сбить меня с толку. К счастью, ему не удалось, и я забил», — объяснил Кейн.

Скриншот: кадр из трансляции TNT Sports

Это 73-й реализованный пенальти Кейна за карьеру, не забил он 11 раз. В первом сезоне за «Баварию» он реализовал все семь одиннадцатиметровых. В прошлый раз Харри не забил пенальти в матче против Франции на стадии 1/4 финала ЧМ-2022.

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42 комментария
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Ну такого профи как Кейн трудно сбить с толку
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+21
Ответ Ванька-Манька
какая же мерзость со стороны жуха вот так против товарища про сборной действовать, фууу
Уже понятно, что человеческие качества Белингема оставляют желать лучшего: симуляции, бесконечные апелляции к арбитрам, какие-то действия исподтишка, попытки нагадить, ну и неизменные высокомерные празднования (мол, смотрите все, какой я пуп земли).

Иногда возникает ощущение, что в реал не берут без этих качеств...
+25
-17
+8
Он сказал, если пробьешь мимо, то пробью тебе трансфер в Реал)
+7
-2
+5
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий скрыт
Прям как Беллингем.
+14
-11
+3
Ответ SAKE01
У Бели минумум 1 титул в карме а у Хари карман с дыркой
И?
+5
-3
+2
Ответ Алексей Ненахов
Ну такого профи как Кейн трудно сбить с толку
Жаль, что он на ЧМ-22 с французами промазал(
+2
0
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий скрыт
Это имеет значение? Перешёл бы в Реал его бы боготворили , это топ нап
+2
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+1
Ответ Ванька-Манька
какая же мерзость со стороны жуха вот так против товарища про сборной действовать, фууу
Так это же в контракте прописано перед переходом в Мадрид. Вредить своим соотечественникам
+2
-1
+1
какая же мерзость со стороны жуха вот так против товарища про сборной действовать, фууу
+24
-24
0
Некрасиво вот так товарищу по сборной пытаться так подгадить
+5
-5
0
Зачем вообще играть в футбол на самом высоком уровне, если тебе чел может сказать несколько слов и сбить тебя с толку перед ударом с пенальти
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Умяров с Фоминым вышли из чата.
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Никакого уважения к капитану твоей же сборной
+1
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Ответ Константин Мееров
Мерзкий Беллингем сказал, что у жены Кейна толстая ж...а. Ну так это он и сам знает, поэтому и забил
Жена Райса улыбнулась
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