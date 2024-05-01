Кейн о словах Беллингема перед пенальти: «Он точно хотел сбить меня с толку. К счастью, не удалось»
Харри Кейн рассказал об эпизоде перед забитым «Реалу» пенальти.
Вчера «Бавария» принимала «Мадрид» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
На 57-й минуте матча Кейн реализовал одиннадцатиметровый, заработанный мюнхенским клубом после фола Лукаса Васкеса на Джамале Мусиале. На кадрах трансляции видно, как перед ударом Джуд Беллингем прошептал что-то на ухо своему товарищу по сборной Англии.
«Честно говоря, я не знаю, что именно Беллингем мне сказал. Я увидел, как он что-то пробормотал мне на ухо. Если честно, мне стоило спросить, чего он хочет.
Я был сосредоточен на том, как реализовать пенальти. Уверен, он хотел сбить меня с толку. К счастью, ему не удалось, и я забил», — объяснил Кейн.
Скриншот: кадр из трансляции TNT Sports
Это 73-й реализованный пенальти Кейна за карьеру, не забил он 11 раз. В первом сезоне за «Баварию» он реализовал все семь одиннадцатиметровых. В прошлый раз Харри не забил пенальти в матче против Франции на стадии 1/4 финала ЧМ-2022.
Иногда возникает ощущение, что в реал не берут без этих качеств...