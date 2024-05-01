Кейн о словах Беллингема перед пенальти: «Он точно хотел сбить меня с толку. К счастью, не удалось»

Харри Кейн рассказал об эпизоде перед забитым «Реалу» пенальти.

Вчера « » принимала « » (2:2) в первом полуфинальном матче .

На 57-й минуте матча реализовал одиннадцатиметровый, заработанный мюнхенским клубом после фола Лукаса Васкеса на Джамале Мусиале. На кадрах трансляции видно, как перед ударом прошептал что-то на ухо своему товарищу по сборной .

«Честно говоря, я не знаю, что именно Беллингем мне сказал. Я увидел, как он что-то пробормотал мне на ухо. Если честно, мне стоило спросить, чего он хочет.

Я был сосредоточен на том, как реализовать пенальти. Уверен, он хотел сбить меня с толку. К счастью, ему не удалось, и я забил», — объяснил Кейн.

Скриншот: кадр из трансляции TNT Sports

Это 73-й реализованный пенальти Кейна за карьеру, не забил он 11 раз. В первом сезоне за «Баварию» он реализовал все семь одиннадцатиметровых. В прошлый раз Харри не забил пенальти в матче против Франции на стадии 1/4 финала ЧМ-2022.