Владислав Радимов: «Все в ЦСКА сватают Игнашевича. Если армейцы пройдут «Зенит», то, наверное, Федотов останется»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Игнашевич премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Владимир Федотов Футбол

Владислав Радимов высказался о будущем Владимира Федотова в ЦСКА.

— Я думаю, что травмы, конечно, сказались на игре ЦСКА. Но вот какой-то агрессии в лице футболистов не читается. И в матче с «Балтикой» видно было, что «Балтике» прямо необходима эта победа, а ЦСКА всеми своими мыслями уже в кубковом финале Пути Премьер-лиги против «Зенита». Это единственное, что им осталось в этом сезоне. 

При этом Федотов-то доказал всем давно, какой он хороший тренер. Но что происходит? Я думаю, что здесь длина скамейки влияет. Выпускать особо некого, а травмы заставляют играть не самыми лучшими футболистами.

— Что думаете о перспективах Федотова?

— Все в ЦСКА сватают Игнашевича. Не знаю. Федотов в прошлом году занял второе место с не самым сильным составом и Кубок выиграл. В данных реалиях это, наверное, лучшее, что могло быть при гегемонии «Зенита». 

И сейчас многое зависит от того, как сыграют с «Зенитом» на Кубок. Если армейцы пройдут, то, наверное, Федотов останется. А если вылетят... Но я думаю, что здесь шансы 50 на 50. 

У «Зенита» еще чемпионство на кону. Здесь тоже все футболисты не выдержат, и придется ротацию проиграть. А как «Зенит» с ротацией играет, мы все видели в матче с «Спартаком», например, или с «Оренбургом», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА.

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9 комментариев
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Какой смысл менять тренера, в европе играть не будут еще лет десять, а при точечных закупках и с Федотовым можно спокойно быть в лидерах российского футбола, если команда не сливает тренера, то Федотов вполне может остаться.
+7
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+6
Федотов хороший тренер, нет смысла его менять!
У него скамейки по сути нет, Чалов на которого много надежды перестал играть. И с такими данными всё равно идёт наравне с Локо и Спартаком.
+4
-1
+3
Гегемония Зенита в этом сезоне могла бы закончиться, если бы не творческие тупики и метания у других клубов, ЦСКА включая. В прошлом году второе место могло рассматриваться как успех, в этом занявшие его будут считаться главными неудачниками.
+2
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ЕК не светят, могут хоть каждый сезон менять тренера, какой от этого прок?
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Ответ притвиц
Какой смысл менять тренера, в европе играть не будут еще лет десять, а при точечных закупках и с Федотовым можно спокойно быть в лидерах российского футбола, если команда не сливает тренера, то Федотов вполне может остаться.
СВО закончится в этом году. Как только она закончится разбан в еврокубках будет мгновенным.
+3
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
СВО закончится в этом году. Как только она закончится разбан в еврокубках будет мгновенным.
Почему думаешь, что закончится в этом году?
0
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Ответ tfghfpv527
Почему думаешь, что закончится в этом году?
Из Кремля звонили)
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
СВО закончится в этом году. Как только она закончится разбан в еврокубках будет мгновенным.
Да, всё закончиться в этом году... Но ещё несколько лет понадобится для того чтобы всё рассосались и заросло... Бан будет продолжаться ещё несколько лет... Не стоит надеяться, что так быстро нас примут в еврокубки...
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Ответ Андрей Бирюков
Да, всё закончиться в этом году... Но ещё несколько лет понадобится для того чтобы всё рассосались и заросло... Бан будет продолжаться ещё несколько лет... Не стоит надеяться, что так быстро нас примут в еврокубки...
Почему в этом то не понимаю
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