Владислав Радимов: «Все в ЦСКА сватают Игнашевича. Если армейцы пройдут «Зенит», то, наверное, Федотов останется»

Владислав Радимов высказался о будущем Владимира Федотова в ЦСКА.

— Я думаю, что травмы, конечно, сказались на игре . Но вот какой-то агрессии в лице футболистов не читается. И в матче с «Балтикой» видно было, что «Балтике» прямо необходима эта победа, а ЦСКА всеми своими мыслями уже в кубковом финале Пути Премьер-лиги против «Зенита». Это единственное, что им осталось в этом сезоне.

При этом Федотов-то доказал всем давно, какой он хороший тренер. Но что происходит? Я думаю, что здесь длина скамейки влияет. Выпускать особо некого, а травмы заставляют играть не самыми лучшими футболистами.

— Что думаете о перспективах ?

— Все в ЦСКА сватают . Не знаю. Федотов в прошлом году занял второе место с не самым сильным составом и выиграл. В данных реалиях это, наверное, лучшее, что могло быть при гегемонии «Зенита».

И сейчас многое зависит от того, как сыграют с «Зенитом» на Кубок. Если армейцы пройдут, то, наверное, Федотов останется. А если вылетят... Но я думаю, что здесь шансы 50 на 50.

У «Зенита» еще чемпионство на кону. Здесь тоже все футболисты не выдержат, и придется ротацию проиграть. А как «Зенит» с ротацией играет, мы все видели в матче с «Спартаком», например, или с «Оренбургом», – сказал бывший полузащитник « » и ЦСКА.