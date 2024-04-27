Федотов о матче с «Зенитом» в Кубке: «Никогда не разделяли турниры, ЦСКА нигде не может позволить себе играть в полноги. Все три игры с «Зенитом» – хороший вызов для нас и шанс показать все свои возможности»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Федотов высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в Кубке России.

Первый полуфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» состоится 2 мая на «ВЭБ-Арене».

– Никогда не разделяли турниры. Одно вытекает из другого. Мы нигде не можем позволить себе играть в полноги. Таких мыслей никогда не было и нет. Понятно, что в кубке нам предстоят серьезные игры.

Вообще все три игры с «Зенитом» – хороший вызов для нас и шанс показать все свои возможности. Что может быть лучше, чем одержать победу над сильным соперником? Шансы команд в таких матчах всегда 50/50.

Можно ли будет назвать победу в Кубке успехом?

– У ЦСКА задача выигрывать всегда. На данный момент нет еврокубков. А Кубок – трофей, наполненный шампанским и радостью болельщиков, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нигде не может позволить себе играть в полноги) а ощущение, что везде играет на её четверть
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий