Федотов о матче с «Зенитом» в Кубке: «Никогда не разделяли турниры, ЦСКА нигде не может позволить себе играть в полноги. Все три игры с «Зенитом» – хороший вызов для нас и шанс показать все свои возможности»

Владимир Федотов высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в Кубке России.

Первый полуфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и « » состоится 2 мая на «ВЭБ-Арене».

– Никогда не разделяли турниры. Одно вытекает из другого. Мы нигде не можем позволить себе играть в полноги. Таких мыслей никогда не было и нет. Понятно, что в кубке нам предстоят серьезные игры.

Вообще все три игры с «Зенитом» – хороший вызов для нас и шанс показать все свои возможности. Что может быть лучше, чем одержать победу над сильным соперником? Шансы команд в таких матчах всегда 50/50.

– Можно ли будет назвать победу в Кубке успехом?

– У ЦСКА задача выигрывать всегда. На данный момент нет еврокубков. А Кубок – трофей, наполненный шампанским и радостью болельщиков, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.