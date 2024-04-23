Гуллит о конфликте игроков «Челси» из-за пенальти: «В хорошей команде такого быть не должно. Футболисты думают, что они лучше, чем есть на самом деле»

Руд Гуллит оценил конфликт между игроками «Челси» из-за пенальти.

Эпизод произошел в матче АПЛ против «Эвертона».

На 61-й минуте Нони Мадуэке оказался на газоне в штрафной «Эвертона» после столкновения с защитником Джеймсом Тарковски.

Англичанин взял мяч и понес его по направлению к одиннадцатиметровой отметке. К нему приблизился форвард Николас Джексон и попросил уступить удар ему. Защитник Мало Гюсто стал успокаивать сенегальца.

Когда Мадуэке добрался до точки, к нему подошел Коул Палмер и начал забирать мяч. Мадуэке не захотел отдавать, но при помощи Конора Галлахера Палмер своего добился. В этот момент к Коулу подбежал Джексон и попытался выхватить мяч – его оттолкнули, что спровоцировало бурное негодование со стороны Николаса.

В конечном счете удар нанес Палмер, к тому моменту уже оформивший хет-трик. Он увеличил разницу в счете – 5:0. Матч 33-го тура АПЛ против «Эвертона» завершился со счетом 6:0.

«Они выглядели как дети. В хорошей команде такого быть не должно. Это позор для Почеттино. Это позор для руководства клуба. Можете ли вы представить, чтобы я дрался на поле с Марко ван Бастеном? Или кто-то в «Юнайтед» подрался с Роем Кином?

Они [футболисты] все думают, что они лучше, чем есть на самом деле. И это самое ужасное. У них слишком много игроков, которые думают, что они лучше, чем есть на самом деле», – сказал Руд Гуллит.