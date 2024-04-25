Куртуа может выйти в старте на матч с «Кадисом» 4 мая. Вратарь «Реала» еще не играл в этом сезоне

Тибо Куртуа может вернуться на поле на следующей неделе.

Главный тренер «Реала» заявил, что бельгийский вратарь может сыграть в матче с « » в следующую субботу.

Куртуа еще не играл за «Реал» в нынешнем сезоне. С августа голкипер восстанавливался после разрыва крестообразных связок, полученного на тренировке – его возвращение ожидалось в конце марта, однако затем бельгиец перенес еще одну операцию в связи с травмой мениска.

« в порядке. Думаю, он будет готов вернуться на следующей неделе. Он мог бы сыграть в матче с «Кадисом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед завтрашним матчем против «Реал Сосьедад».