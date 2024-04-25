Куртуа может выйти в старте на матч с «Кадисом» 4 мая. Вратарь «Реала» еще не играл в этом сезоне

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид травмы Кадис Тибо Куртуа Здоровье Футбол

Тибо Куртуа может вернуться на поле на следующей неделе.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что бельгийский вратарь может сыграть в матче с «Кадисом» в следующую субботу.

Куртуа еще не играл за «Реал» в нынешнем сезоне. С августа голкипер восстанавливался после разрыва крестообразных связок, полученного на тренировке – его возвращение ожидалось в конце марта, однако затем бельгиец перенес еще одну операцию в связи с травмой мениска.

«Куртуа в порядке. Думаю, он будет готов вернуться на следующей неделе. Он мог бы сыграть в матче с «Кадисом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед завтрашним матчем против «Реал Сосьедад».

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3 комментария
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Недолго музыка играла, недолго Лунин танцевал.
Если серьезно то у Лунина уже нет времени чтобы полировать лавку под Куртуа. Лунину 25 лет пора выходить на пик своих возможностей, а для этого надо быть основным и играть в каждом матче. Если переход в Баварию основным на смену Нойеру реален, тогда это просто идеальный вариант для продолжения карьеры.
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Лунин очень хорошо себя показал, думаю Куртуа не будет уже тем.
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Не самые лучшие новости для Лунина, как бы это цинично не звучало.
Куртуа - любимчик Переса, которого тот очень хотел купить и который очень помог выиграть ЛЧ. При здоровом Куртуа, даже не в лучшей форме, Лунина очень вероятно в запас уберут.
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