Куртуа может выйти в старте на матч с «Кадисом» 4 мая. Вратарь «Реала» еще не играл в этом сезоне
Тибо Куртуа может вернуться на поле на следующей неделе.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что бельгийский вратарь может сыграть в матче с «Кадисом» в следующую субботу.
Куртуа еще не играл за «Реал» в нынешнем сезоне. С августа голкипер восстанавливался после разрыва крестообразных связок, полученного на тренировке – его возвращение ожидалось в конце марта, однако затем бельгиец перенес еще одну операцию в связи с травмой мениска.
«Куртуа в порядке. Думаю, он будет готов вернуться на следующей неделе. Он мог бы сыграть в матче с «Кадисом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед завтрашним матчем против «Реал Сосьедад».
Если серьезно то у Лунина уже нет времени чтобы полировать лавку под Куртуа. Лунину 25 лет пора выходить на пик своих возможностей, а для этого надо быть основным и играть в каждом матче. Если переход в Баварию основным на смену Нойеру реален, тогда это просто идеальный вариант для продолжения карьеры.
Куртуа - любимчик Переса, которого тот очень хотел купить и который очень помог выиграть ЛЧ. При здоровом Куртуа, даже не в лучшей форме, Лунина очень вероятно в запас уберут.