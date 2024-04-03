Агент Мотты об Осимхене: «Он перейдет в «ПСЖ», на мой взгляд. Самое разумное подписание на замену Мбаппе, который уже несколько месяцев игрок «Реала»

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Агент Тиаго Мотты считает наиболее вероятным переход Виктора Осимхена в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб интересуется форвардом «Наполи» наряду с «Челси» и «Арсеналом».

«На мой взгляд, весьма вероятно, что он будет играть за «ПСЖ».

Это было бы самым разумным подписанием на замену Килиана Мбаппе, который уже несколько месяцев является игроком «Реала», и то, что от нас это скрывают – это фарс», – сказал Дарио Канови в интервью Radio Kiss.

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8 комментариев
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Это было бы самым разумным подписанием на замену Килиана Мбаппе, который уже несколько месяцев является игроком «Реала"
....
Да ладно. Может ещё и не перейдёт. Первый раз чтоле?)))
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Ответ Клирик
Это было бы самым разумным подписанием на замену Килиана Мбаппе, который уже несколько месяцев является игроком «Реала" .... Да ладно. Может ещё и не перейдёт. Первый раз чтоле?)))
На этот раз, похоже, действительно переходит.
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Ответ Edwin_Hubble
На этот раз, похоже, действительно переходит.
Каким местом похоже ?
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Пусть лучше в Челси попробует свои силы, либо же в Манчестер Юнайтед (p.s те кто мне напишут, что у МЮ и так уже есть нападающий в лице Хёйлунда, то я готов вас разочаровать, но Осимхен даже в нынешнем сезоне лучше чем Хёйлунд).
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Какие месяцы? Мбаппе уже несколько лет на пару с Халандом за Реал пылят
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Нет ничего разумнее, чем подписать игрока другого амплуа на замену ушедшему)))
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Переход в ПСЖ если не считать деньги, это не шаг вперед !!!
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Ответ Edwin_Hubble
На этот раз, похоже, действительно переходит.
Я вас умоляю, там такие родственники и связи))
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