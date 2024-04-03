Агент Мотты об Осимхене: «Он перейдет в «ПСЖ», на мой взгляд. Самое разумное подписание на замену Мбаппе, который уже несколько месяцев игрок «Реала»
Агент Тиаго Мотты считает наиболее вероятным переход Виктора Осимхена в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб интересуется форвардом «Наполи» наряду с «Челси» и «Арсеналом».
«На мой взгляд, весьма вероятно, что он будет играть за «ПСЖ».
Это было бы самым разумным подписанием на замену Килиана Мбаппе, который уже несколько месяцев является игроком «Реала», и то, что от нас это скрывают – это фарс», – сказал Дарио Канови в интервью Radio Kiss.
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Да ладно. Может ещё и не перейдёт. Первый раз чтоле?)))