Агент Мотты об Осимхене: «Он перейдет в «ПСЖ», на мой взгляд. Самое разумное подписание на замену Мбаппе, который уже несколько месяцев игрок «Реала»

Агент Тиаго Мотты считает наиболее вероятным переход Виктора Осимхена в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб интересуется форвардом « » наряду с «Челси» и «Арсеналом».

«На мой взгляд, весьма вероятно, что он будет играть за « ».

Это было бы самым разумным подписанием на замену , который уже несколько месяцев является игроком « », и то, что от нас это скрывают – это фарс», – сказал Дарио Канови в интервью Radio Kiss.