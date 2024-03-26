Осимхен мечтает перейти в «ПСЖ». Де Лаурентис хочет продать его за 120 млн евро, хотя летом не согласился на 130 от саудовцев в надежде на улучшенное предложение

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис высшая лига Саудовская Аравия Виктор Осимхен деньги Футбол

Виктор Осимхен предпочел бы играть в Лиге 1, а не в АПЛ.

Сообщалось, что на форварда «Наполи» претендуют «Челси», «Арсенал» и «ПСЖ». Il Mattino утверждает, что «тайная мечта» нигерийца – именно парижская команда.

Также отмечается, что вряд ли кто-то согласится выплатить за Осимхена отступные в размере 120 млн евро, учитывая его форму в текущем сезоне.

Президент Аурелио Де Лаурентис прошлым летом отказался продать нападающего за 130 млн евро клубу из Саудовской Аравии. Это было связано с надеждой, что ближневосточная команда пришлет улучшенное предложение, но этого не произошло. Теперь же владелец «Наполи» будет рад и 120 млн.

В нынешнем чемпионате Италии Осимхен забил 11 голов за 17 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев
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Ответ headmaster
Одна из проблем итальянский клубов - неумение продать на пике футболиста. Причем эта проблема тянется довольно давно (вспомнить Зидана). Но сейчас, на фоне денежных «кризисов» в Серии А, особенно актуально становится
Так за Зидана выручили 75млн евро если не ошибаюсь.
+21
0
+21
Зачем он ПСЖ, когда там есть Рамуш и Коло Муани? Спору нет, он лучше обоих, но за них заплатили большие деньги и вряд ли отпустят этим летом. Приоритет ПСЖ на это лето это левый вингер и игрок в опорную зону, а потом ЦЗ.
+19
-2
+17
Одна из проблем итальянский клубов - неумение продать на пике футболиста. Причем эта проблема тянется довольно давно (вспомнить Зидана). Но сейчас, на фоне денежных «кризисов» в Серии А, особенно актуально становится
+19
-7
+12
Ответ Перстень Уэстбрука
Так за Зидана выручили 75млн евро если не ошибаюсь.
Вот именно, самый дорогой трансфер в истории на тот момент (да и сейчас с учётом инфляции в топ 3)
+5
0
+5
Впервые слышу, чтобы футболист мечтал перейти в ПСЖ
+5
-1
+4
Ответ Fan of Sport
Зачем он ПСЖ, когда там есть Рамуш и Коло Муани? Спору нет, он лучше обоих, но за них заплатили большие деньги и вряд ли отпустят этим летом. Приоритет ПСЖ на это лето это левый вингер и игрок в опорную зону, а потом ЦЗ.
"но за них заплатили большие деньги" - Большие для кого? Для ПСЖ?) Так, семечки
+4
0
+4
Ответ headmaster
Одна из проблем итальянский клубов - неумение продать на пике футболиста. Причем эта проблема тянется довольно давно (вспомнить Зидана). Но сейчас, на фоне денежных «кризисов» в Серии А, особенно актуально становится
За Осимхена 130 давал Саудовский клуб. Осимхен туда не хотел.
Думаю, найдут решение.
+4
0
+4
Ответ headmaster
Одна из проблем итальянский клубов - неумение продать на пике футболиста. Причем эта проблема тянется довольно давно (вспомнить Зидана). Но сейчас, на фоне денежных «кризисов» в Серии А, особенно актуально становится
Кто тебя плюсанул, одни ..... 😂 Какой еще Зидан, когда он играл Серия А была лучшей лигой мира, с чего бы его продавать. Юве его решил продать только по просьбе Зидана, его жене арабке хотелось в Мадрид. Вы хоть пацаны историю немного изучите. Довольно давно? Серия А извини дружок не Португалия с Голландией, чтоб всех лучших на пике продавать. Несмотря на кризис они пытаются быть конкурентоспособными. А по твоей логике всех распродать и что потом? Молодежь?😂 Это удел слабых лиг поставщиков и клубов вроде Аякса Порту Бенфики. А Серия А если и будет и продавать то точечно немного, но не массово. Что за бред ты несешь. А насчет Зидана, ты еще скажи что Шеву вовремя не продали в Челси😂 Бедняга остался выиграл ЗМ и играл в 2 финалах ЛЧ с одним победным
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+2
Ответ headmaster
Одна из проблем итальянский клубов - неумение продать на пике футболиста. Причем эта проблема тянется довольно давно (вспомнить Зидана). Но сейчас, на фоне денежных «кризисов» в Серии А, особенно актуально становится
Вспомнить можно кого угодно, но не Зидана. Кулибали хотите?
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Автор насчет будет рад и 120 вы о чем? Будут все 130. И там ошибочка, АдЛ сказал прошлым летом что одна нога Оси стоит 200 😂 И почему от ближневосточной предложение не пришло, вот же пришло от ПСЖ. Это самый настоящий ближневосточный клуб с филиалом в Париже что не так?
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Мечтать о клубе без истории из дворовой лиги - это реально нечто )) Даже Кришти не говорил что мечтал о пустыне, этот нигэ тоже мог бы сказать, что какой-то там вызов разглядел, не так стыдно было бы )
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Ответ headmaster
Одна из проблем итальянский клубов - неумение продать на пике футболиста. Причем эта проблема тянется довольно давно (вспомнить Зидана). Но сейчас, на фоне денежных «кризисов» в Серии А, особенно актуально становится
кака?
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Ответ d.xoxlov
Или по окончании контракта бесплатно уедет.
как Белотти в свое время которого за 60 хотели продать
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То, как итальянцы пытаются продать или сохранить своих звезд, всё больше похоже на анекдот.
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Ответ Kubinec_
через год за полтос сам его привезет куда-нибудь
Или по окончании контракта бесплатно уедет.
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Ответ Верховный Лорд
Впервые слышу, чтобы футболист мечтал перейти в ПСЖ
Примеров полно. Даже прошлым летом такие были: РКМ, Барколя, Ли, Шкриньяр, Эрнандес, Дембеле
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Ответ Fan of Sport
Зачем он ПСЖ, когда там есть Рамуш и Коло Муани? Спору нет, он лучше обоих, но за них заплатили большие деньги и вряд ли отпустят этим летом. Приоритет ПСЖ на это лето это левый вингер и игрок в опорную зону, а потом ЦЗ.
Левый вингер не приоритет. Есть великолепный Барколя и прекрасный Симонс, который вернётся этим летом.
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Ответ headmaster
Одна из проблем итальянский клубов - неумение продать на пике футболиста. Причем эта проблема тянется довольно давно (вспомнить Зидана). Но сейчас, на фоне денежных «кризисов» в Серии А, особенно актуально становится
Ты дружище можешь так сказать про Белотти Кулибали, хотя он сам не хотел уходить из Наполи и Неаполя, семье было хорошо, он много раз об этом говорил, или же Милинковича Савича, но Зидана приплел совсем не к месту. Во первых это был рекордный трансфер в истории, во вторых из Серии А в те годы топы не уходили
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Ответ headmaster
(сейчас по памяти) Ну там суть не в сумме. Реал хотел Зидана еще за год до состоявшегося перехода, но Юве уперся. В итоге и Реал, и Юве, и сам Зидан были в проигрыше.
То есть, по твоим словам, если клуб приходит с любым предложением, то нужно соглашаться, игнорируя свои интересы?
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Ответ headmaster
(сейчас по памяти) Ну там суть не в сумме. Реал хотел Зидана еще за год до состоявшегося перехода, но Юве уперся. В итоге и Реал, и Юве, и сам Зидан были в проигрыше.
Да Юве его бы и не продал, сам Зидан попросил.
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Малышня в деле, вовремя Зидана не продали😂 Как обычно от сегодняшнего дня. А то что когда играл Зидан Серия А была лучшей лигой мира с отрывом и вершиной и оттуда уходить это понижение это так пропустим😂
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Если сравнивать с Мбапе, то Осимен выглядит "заурядным забивакой". Мбапе серьезно обучен и интегрирован во французский чемп.
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О бабках он мечтает и остаться в Европе))
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Белотти?
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через год за полтос сам его привезет куда-нибудь
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А как же лучшая лига мира😂 Он же вроде по всем трубам прошелся насчет АПЛ, значит не в деньгах дело а в ПРОЕКТЕ😂 Чтож сильный чемпионат, мощные клубы, то что надо человеку которому надоела Серия А, Франция самое то. Ну а насчет трансфера, то ПСЖ делать скидок не придется
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