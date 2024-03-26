Осимхен мечтает перейти в «ПСЖ». Де Лаурентис хочет продать его за 120 млн евро, хотя летом не согласился на 130 от саудовцев в надежде на улучшенное предложение

Виктор Осимхен предпочел бы играть в Лиге 1, а не в АПЛ.

Сообщалось, что на форварда «Наполи» претендуют « », « » и « ». Il Mattino утверждает, что «тайная мечта» нигерийца – именно парижская команда.

Также отмечается, что вряд ли кто-то согласится выплатить за Осимхена отступные в размере 120 млн евро, учитывая его форму в текущем сезоне.

Президент Аурелио Де Лаурентис прошлым летом отказался продать нападающего за 130 млн евро клубу из Саудовской Аравии. Это было связано с надеждой, что ближневосточная команда пришлет улучшенное предложение, но этого не произошло. Теперь же владелец « » будет рад и 120 млн.

В нынешнем чемпионате Италии Осимхен забил 11 голов за 17 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.