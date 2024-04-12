«ПСЖ» может включить в сделку по Осимхену Асенсио, Солера, Ли Кан Ина или Бералдо, чтобы не платить 120−130 млн евро
«ПСЖ» может включить своих игроков в сделку по Виктору Осимхену.
Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Mattino, парижане хотят снизить объем выплат (от 120 до 130 млн евро) за счет своих футболистов.
Называются четыре варианта: Карлос Солер, Марко Асенсио, Ли Кан Ин и Лукас Бералдо.
При этом многое в данном вопросе будет зависеть от следующего главного тренера «Наполи».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Осимхену зарплату в размере примерно 13 млн евро в год.