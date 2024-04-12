«ПСЖ» может включить в сделку по Осимхену Асенсио, Солера, Ли Кан Ина или Бералдо, чтобы не платить 120−130 млн евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия Наполи Марко Асенсио Карлос Солер Виктор Осимхен Ли Кан Ин Лукас Бералдо Футбол

«ПСЖ» может включить своих игроков в сделку по Виктору Осимхену.

Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Mattino, парижане хотят снизить объем выплат (от 120 до 130 млн евро) за счет своих футболистов.

Называются четыре варианта: Карлос Солер, Марко Асенсио, Ли Кан Ин и Лукас Бералдо.

При этом многое в данном вопросе будет зависеть от следующего главного тренера «Наполи».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Осимхену зарплату в размере примерно 13 млн евро в год.

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7 комментариев
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План, включить всех четверых и заплатить 110?
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Ли и Бералдо не отдадут на счет испанских деревьев можно их просто так подарить Неаполю
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Можно и всех четырех. Кроме Бералдо, толку от них не особо
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Ага, Де Лаурентис не такой лох, штоб его шейх так нахлобучил.
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Лучше бы сразу включили никчемного мбапе
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Лукас Бералдо в обмен на Осимхена вообще эпически. Да уж, только бизнес, ничего личного. Там вроде в Неаполь Антонио Конте согласился, вот где эпично будет.
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