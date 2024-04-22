Директор «Родины» о Павлюченко: «Родина-2» забила 5 мячей в 1-м матче после его прихода – его лепта тоже есть, наверное. Фантастически приятные впечатления от работы Романа Анатольевича»
Алексей Зинин рассказал о сотрудничестве с Романом Павлюченко.
Бывший форвард «Спартак» и сборной России ранее стал тренером нападающих «Родины-2», выступающей в LEON Второй лиге А. Операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился впечатлениями о работе Павлюченко.
«У нас настолько доверительные и уважительные отношения с Романом Анатольевичем, что есть особая система соглашения по работе, контракт здесь ни при чем. У нас сотрудничество закреплено рукопожатием, это самое важное.
Роман Анатольевич выразил желание принять наше предложение, теперь помогаем друг другу, мы помогаем ему войти в тренерскую профессию, он помогает нам в работе с нападающими. Работает ли он бесплатно? Мы начали работать, впоследствии скорректируем условия, сейчас у нас договоренность, что Роман Анатольевич попробует, почувствует эту профессию, а чуть позже мы с ним сядем, обменяемся впечатлениями и более детально обсудим наше сотрудничество, но это опять-таки на данном этапе не ключевой фактор для обеих сторон. Если Роман Анатольевич скажет, что это его путь и он хочет двигаться по тренерской стезе, в «Родине», то уже обсудим, в том числе обучение в РФС для получения тренерской лицензии, но пока что идет период становления.
У нас фантастически приятные впечатления от работы Романа Анатольевича, как он ответственно относится к делу, насколько глубоко включился в процесс. Важно, что ребята его очень сильно уважают, воспринимают, что он говорит. Что касается результатов, то в первом матче после прихода Романа Анатольевича «Родина-2» забила пять мячей, наверное, его лепта в этом тоже есть. По совокупности всех показателей «Родина-2» является самой играющей командой золота и серебра дивизиона А Второй лиги, создает много моментов, контролирует мяч и так далее. Нам нужно добавить в остроте игры команды в чужой штрафной и в реализации, Роман Анатольевич этим и занимается», – отметил Алексей Зинин.
Напомним, что в штаб московской команды входят также бывшие футболисты «Спартака» Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов, Алексей Зуев.