Директор «Родины» о Павлюченко: «Родина-2» забила 5 мячей в 1-м матче после его прихода – его лепта тоже есть, наверное. Фантастически приятные впечатления от работы Романа Анатольевича»

Алексей Зинин рассказал о сотрудничестве с Романом Павлюченко.

Бывший форвард «Спартак» и сборной России ранее стал тренером нападающих «Родины-2», выступающей в LEON Второй лиге А. Операционный и спортивный директор «Родины» поделился впечатлениями о работе Павлюченко.

«У нас настолько доверительные и уважительные отношения с Романом Анатольевичем, что есть особая система соглашения по работе, контракт здесь ни при чем. У нас сотрудничество закреплено рукопожатием, это самое важное.

Роман Анатольевич выразил желание принять наше предложение, теперь помогаем друг другу, мы помогаем ему войти в тренерскую профессию, он помогает нам в работе с нападающими. Работает ли он бесплатно? Мы начали работать, впоследствии скорректируем условия, сейчас у нас договоренность, что Роман Анатольевич попробует, почувствует эту профессию, а чуть позже мы с ним сядем, обменяемся впечатлениями и более детально обсудим наше сотрудничество, но это опять-таки на данном этапе не ключевой фактор для обеих сторон. Если Роман Анатольевич скажет, что это его путь и он хочет двигаться по тренерской стезе, в « », то уже обсудим, в том числе обучение в РФС для получения тренерской лицензии, но пока что идет период становления.

У нас фантастически приятные впечатления от работы Романа Анатольевича, как он ответственно относится к делу, насколько глубоко включился в процесс. Важно, что ребята его очень сильно уважают, воспринимают, что он говорит. Что касается результатов, то в первом матче после прихода Романа Анатольевича «Родина-2» забила пять мячей, наверное, его лепта в этом тоже есть. По совокупности всех показателей « » является самой играющей командой золота и серебра дивизиона А Второй лиги, создает много моментов, контролирует мяч и так далее. Нам нужно добавить в остроте игры команды в чужой штрафной и в реализации, Роман Анатольевич этим и занимается», – отметил Алексей Зинин.

Напомним, что в штаб московской команды входят также бывшие футболисты «Спартака» , , Алексей Зуев.