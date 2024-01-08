Бразилец Ориньо о переходе в «Родину»: «Зинин, зная мое увлечение группой «Кино», пообещал экскурсию к стене Цоя на Арбате. Предложения от других клубов сразу отошли на второй план» 

Ориньо высказался о переходе в «Родину» из Мелбет Первой лиги.

28-летний бразилец ранее играл за минское « », он лучший футболист и лучший левый защитник чемпионата Беларуси по рейтингу Рустат. Также он выступал за бразильские «Жувентус», «Сантос», «Флуминенсе» и «Оэсте».

– Насколько быстрым было твое решение перейти в « »?

– Когда мне поступило предложение от «Родины», я сразу понял, что это отличная команда. В клубе работают очень серьезные люди, и мне понравился сам проект «Родины» и то, что эта команда играет в атакующий футбол. Все это в совокупности повлияло на мое окончательное решение.

В клубе также главный тренер испанец и есть футболист из Бразилии — Уэсли Ната. Хоть я немного могу говорить на русском, фактор наличия тех, с кем можно говорить на родном языке, тоже имеет значение.

– Есть ли у тебя кто-то из знакомых, кто играет в России? Может, с кем-то из них созванивался перед переходом в «Родину»?

– Мне хотелось побольше узнать про Москву и про климат в столице России, поэтому я связался с другом, который раньше играл за «Спартак – поступили только положительные отзывы. В целом решение о переходе в «Родину» и переезде в Москву мне и моей семье далось легко.

К тому же Алексей Николаевич ( , главный операционный и спортивный директор «Родины – прим. ред.) в ходе переговоров, зная мое увлечение группой «Кино», пообещал мне устроить экскурсию к стене Цоя на Арбате. Все предложения от других клубов сразу как-то отошли на второй план (улыбается), – сказал Ориньо.

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