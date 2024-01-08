Бразилец Ориньо о переходе в «Родину»: «Зинин, зная мое увлечение группой «Кино», пообещал экскурсию к стене Цоя на Арбате. Предложения от других клубов сразу отошли на второй план» 

Теги Первая лига высшая лига Беларусь Динамо Минск Алексей Зинин Эдилсон Борба Родина Москва музыка Футбол

Ориньо высказался о переходе в «Родину» из Мелбет Первой лиги.

28-летний бразилец ранее играл за минское «Динамо», он лучший футболист и лучший левый защитник чемпионата Беларуси по рейтингу Рустат. Также он выступал за бразильские «Жувентус», «Сантос», «Флуминенсе» и «Оэсте».

– Насколько быстрым было твое решение перейти в «Родину»?

– Когда мне поступило предложение от «Родины», я сразу понял, что это отличная команда. В клубе работают очень серьезные люди, и мне понравился сам проект «Родины» и то, что эта команда играет в атакующий футбол. Все это в совокупности повлияло на мое окончательное решение.

В клубе также главный тренер испанец и есть футболист из Бразилии — Уэсли Ната. Хоть я немного могу говорить на русском, фактор наличия тех, с кем можно говорить на родном языке, тоже имеет значение.

– Есть ли у тебя кто-то из знакомых, кто играет в России? Может, с кем-то из них созванивался перед переходом в «Родину»?

– Мне хотелось побольше узнать про Москву и про климат в столице России, поэтому я связался с другом, который раньше играл за «Спартак – поступили только положительные отзывы. В целом решение о переходе в «Родину» и переезде в Москву мне и моей семье далось легко. 

К тому же Алексей Николаевич (Зинин, главный операционный и спортивный директор «Родины – прим. ред.) в ходе переговоров, зная мое увлечение группой «Кино», пообещал мне устроить экскурсию к стене Цоя на Арбате. Все предложения от других клубов сразу как-то отошли на второй план (улыбается), – сказал Ориньо.

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5 комментариев
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После прочтения данной новости на секунду ловишь себя на мысли, что пора заканчивать праздники-бразилец, Цой, Родина.
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Ориньо, если есть порох, то дай огня!!!
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Цой легенда!Перемен!
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Ориньо , зацени еще Сектор газа и Король и Шут, братец!
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Ответ Alexandr Bychkov
После прочтения данной новости на секунду ловишь себя на мысли, что пора заканчивать праздники-бразилец, Цой, Родина.
Что это, всё мне почудилось… или вправду было? Иван Грозный, Милославский…
Ах, ведь меня ж Зина бросила!.. Да, нет, бред… Здорово меня стукнуло… А вдруг не бред?
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