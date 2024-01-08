Бразилец Ориньо о переходе в «Родину»: «Зинин, зная мое увлечение группой «Кино», пообещал экскурсию к стене Цоя на Арбате. Предложения от других клубов сразу отошли на второй план»
Ориньо высказался о переходе в «Родину» из Мелбет Первой лиги.
28-летний бразилец ранее играл за минское «Динамо», он лучший футболист и лучший левый защитник чемпионата Беларуси по рейтингу Рустат. Также он выступал за бразильские «Жувентус», «Сантос», «Флуминенсе» и «Оэсте».
– Насколько быстрым было твое решение перейти в «Родину»?
– Когда мне поступило предложение от «Родины», я сразу понял, что это отличная команда. В клубе работают очень серьезные люди, и мне понравился сам проект «Родины» и то, что эта команда играет в атакующий футбол. Все это в совокупности повлияло на мое окончательное решение.
В клубе также главный тренер испанец и есть футболист из Бразилии — Уэсли Ната. Хоть я немного могу говорить на русском, фактор наличия тех, с кем можно говорить на родном языке, тоже имеет значение.
– Есть ли у тебя кто-то из знакомых, кто играет в России? Может, с кем-то из них созванивался перед переходом в «Родину»?
– Мне хотелось побольше узнать про Москву и про климат в столице России, поэтому я связался с другом, который раньше играл за «Спартак – поступили только положительные отзывы. В целом решение о переходе в «Родину» и переезде в Москву мне и моей семье далось легко.
К тому же Алексей Николаевич (Зинин, главный операционный и спортивный директор «Родины – прим. ред.) в ходе переговоров, зная мое увлечение группой «Кино», пообещал мне устроить экскурсию к стене Цоя на Арбате. Все предложения от других клубов сразу как-то отошли на второй план (улыбается), – сказал Ориньо.
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Ах, ведь меня ж Зина бросила!.. Да, нет, бред… Здорово меня стукнуло… А вдруг не бред?