Гвардиола о том, что его идеи копируют: «Не знаю, не очень-то комфортно говорить о себе. Думаю, команды играют в то, во что верит их тренер»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Энцо Мареска Пеп Гвардиола Лестер Хаддерсфилд чемпионшип тактика Футбол

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, что другие команды используют его идеи.

7 января «Манчестер Сити» сыграет против «Хаддерсфилда» в 3-м раунде Кубка Англии.

– Вы чувствуете, что команды из низших лиг используют ваши идеи?

– У меня нет времени, чтобы смотреть на другие команды.

Я всегда считаю, что команды играют в тот футбол, в который верит их тренер, и показывают тот стиль, который кажется тренеру подходящим для этого набора игроков. Одна команда использует высокий прессинг, потому что тренер верит в это. Другая играет длинными забросами, потому что в это верит тренер.

Я немного видел «Лестер», потому что в прошлом матче они играли против «Хаддерсфилда». А еще там работает Энцо [Мареска, бывший ассистент Гвардиолы]. Очень доволен тем, как он справляется. А на все остальное у меня нет времени.

– Тренеры вдохновляются вашей тактикой?

– Я не знаю. Не очень-то комфортно говорить о себе. Я хочу играть так, как мне нравится. Это единственное. А насчет копировать и вставить я не знаю, – сказал Гвардиола.

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11 комментариев
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Ответ xQcoW
Всем бы копировать триллиардные трансферы
МЮ с Челси скопировали, но оказалось, что это так не работает
+13
-1
+12
Ответ xQcoW
Всем бы копировать триллиардные трансферы
Челси и МЮ ещё больше потратили на трансфер
+2
-1
+1
Ответ xQcoW
Если брать в расчет только тренера, который тратит больше всех. Гвардиола находится на вершине
на вершине был моур пока не сдулся. сейчас не знаю чё, но Пеп полностью оправдывает все траты в отличии от других.
Если физрук не оправдал траты и его убрали это не должно быть проблемой Пепа
+1
0
+1
Ответ xQcoW
Если брать в расчет только тренера, который тратит больше всех. Гвардиола находится на вершине
Гвардиола и по трофеям на вершине
+1
0
+1
>Потому что тренер верит в это
Ну теперь все встало на места: МЮ ни во что не играет, потому что 7Хаг атеист
+1
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Так он же сам скопировал идеи
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