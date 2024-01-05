Гвардиола о том, что его идеи копируют: «Не знаю, не очень-то комфортно говорить о себе. Думаю, команды играют в то, во что верит их тренер»
Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, что другие команды используют его идеи.
7 января «Манчестер Сити» сыграет против «Хаддерсфилда» в 3-м раунде Кубка Англии.
– Вы чувствуете, что команды из низших лиг используют ваши идеи?
– У меня нет времени, чтобы смотреть на другие команды.
Я всегда считаю, что команды играют в тот футбол, в который верит их тренер, и показывают тот стиль, который кажется тренеру подходящим для этого набора игроков. Одна команда использует высокий прессинг, потому что тренер верит в это. Другая играет длинными забросами, потому что в это верит тренер.
Я немного видел «Лестер», потому что в прошлом матче они играли против «Хаддерсфилда». А еще там работает Энцо [Мареска, бывший ассистент Гвардиолы]. Очень доволен тем, как он справляется. А на все остальное у меня нет времени.
– Тренеры вдохновляются вашей тактикой?
– Я не знаю. Не очень-то комфортно говорить о себе. Я хочу играть так, как мне нравится. Это единственное. А насчет копировать и вставить я не знаю, – сказал Гвардиола.
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