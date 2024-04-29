«Атлетико» хочет обменять Феликса на Феррана. Агент Мендеш предлагал мадридцам Фати, но они против

«Атлетико» интересен Ферран Торрес.

По сведениям Diario Sport, мадридцы намерены окончательно расстаться с и готовы оставить его в «Барселоне», если та отдаст взамен своего игрока.

24-летний испанец очень нравится столичной команде, однако сам футболист вряд ли захочет уходить из «блауграны».

Также со ссылкой на Relevo сообщается, что агент Жорже Мендеш убеждал « » обменять Феликса на , однако мадридцы на такой вариант не согласны, тем более после не лучшего сезона вингера в « ».

Ранее стало известно, что « » не собирается выкупать Феликса.