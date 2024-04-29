«Атлетико» хочет обменять Феликса на Феррана. Агент Мендеш предлагал мадридцам Фати, но они против

Теги премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Брайтон агенты Жоау Феликс Ферран Торрес Ансу Фати Футбол

«Атлетико» интересен Ферран Торрес.

По сведениям Diario Sport, мадридцы намерены окончательно расстаться с Жоау Феликсом и готовы оставить его в «Барселоне», если та отдаст взамен своего игрока.

24-летний испанец очень нравится столичной команде, однако сам футболист вряд ли захочет уходить из «блауграны».

Также со ссылкой на Relevo сообщается, что агент Жорже Мендеш убеждал «Атлетико» обменять Феликса на Ансу Фати, однако мадридцы на такой вариант не согласны, тем более после не лучшего сезона вингера в «Брайтоне».

Ранее стало известно, что «Барселона» не собирается выкупать Феликса.

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9 комментариев
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Ответ *MVP*
Феликс уже играл в АПЛ и показал, что абсолютно бесполезен там
по Челси нельзя игроков судить
+8
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+5
Феликс на две головы выше Феррана и Фати, если уж Атлетико хочет, то можно продать его за лямов 50 в АПЛ, а не менять на непонятно кого.
+7
-3
+4
Ответ Great ManUtd
Феликс на две головы выше Феррана и Фати, если уж Атлетико хочет, то можно продать его за лямов 50 в АПЛ, а не менять на непонятно кого.
Феликс уже играл в АПЛ и показал, что абсолютно бесполезен там
+6
-2
+4
По заголовку сразу видно, что Диарея))
+4
-1
+3
Феликс и Фати одинаковые по стилю игры( пох на команду главное гол )
+2
0
+2
Шило на мыло
+2
0
+2
Ответ <Inter>
по Челси нельзя игроков судить
можно. даже в таком болоте игроки уровня Чиллуэла, Джеймса, Палмера, Дисаси, Гюсто показывают уровень. а Феликс нигде его не показывал, не только в Челси
+3
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За все время Феррана в барсе от силы матч с Кадисом вспомню где он сыграл красиво и на уровне
Феликс тоже не подарок но в данном сравнение выглядит как по мне предпочтительным вариантом
+2
-1
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Ответ *MVP*
можно. даже в таком болоте игроки уровня Чиллуэла, Джеймса, Палмера, Дисаси, Гюсто показывают уровень. а Феликс нигде его не показывал, не только в Челси
в Челси Матсен был такой себе, а в Боруссии ключевой футболист. Колвилл в Челси стал играть в разы хуже, чем был в Брайтоне
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