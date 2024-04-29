«Атлетико» хочет обменять Феликса на Феррана. Агент Мендеш предлагал мадридцам Фати, но они против
«Атлетико» интересен Ферран Торрес.
По сведениям Diario Sport, мадридцы намерены окончательно расстаться с Жоау Феликсом и готовы оставить его в «Барселоне», если та отдаст взамен своего игрока.
24-летний испанец очень нравится столичной команде, однако сам футболист вряд ли захочет уходить из «блауграны».
Также со ссылкой на Relevo сообщается, что агент Жорже Мендеш убеждал «Атлетико» обменять Феликса на Ансу Фати, однако мадридцы на такой вариант не согласны, тем более после не лучшего сезона вингера в «Брайтоне».
Ранее стало известно, что «Барселона» не собирается выкупать Феликса.
Феликс тоже не подарок но в данном сравнение выглядит как по мне предпочтительным вариантом