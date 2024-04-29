«Ростов» выиграл 6 из 8 матчей в РПЛ после зимней паузы и уступил только «Спартаку». Команда Карпина вышла на 7-е место, опередив ЦСКА

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Оренбург Футбол

«Ростов» потерпел лишь одно поражение в чемпионате России после зимней паузы.

Команда Валерия Карпина сегодня сделала камбэк в матче 26-го тура с «Оренбургом» – 2:1.

С 1 марта ростовчане одержали в Мир РПЛ 6 побед, сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и были разгромлены «Спартаком» (1:5).

«Ростов» по итогам тура опередил ЦСКА и поднялся на 7-е место, уступая идущим шестыми «Крыльям Советов» по дополнительным показателям.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Карпин специально проиграл Спартаку, чтобы от него отстали :)
+17
-1
+16
Георгич - аппарат , удачи Сельмашам в оставшихся матчах
+12
0
+12
Буду топить за Ростов в кубке. Пора уже Валере хоть трофей взять.
+4
0
+4
Вперёд, Ростов!!!
+3
0
+3
Ответ Mihail0910
На### не нужен. Он уже показал себя в Спартаке, и показал, что ничего выиграть не может, пусть сидит в Ростове
А Спартак без него сидит и считает трофеи каждый год. Смешно
+3
0
+3
Ростов топ!
+2
0
+2
Ответ Mihail0910
На### не нужен. Он уже показал себя в Спартаке, и показал, что ничего выиграть не может, пусть сидит в Ростове
Пока Спартак выигрывает все подояд😅😅
+2
-1
+1
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Вперёд, Ростов!!!
Валидол закончился ещё в первом тайме.. С победой Братское сердце
+1
0
+1
Ответ ФК РОСТОВ.
Валидол закончился ещё в первом тайме.. С победой Братское сердце
Привет! С победой!!!
+1
0
+1
Ответ Гроссмейстер Д
Буду топить за Ростов в кубке. Пора уже Валере хоть трофей взять.
Топить можно, взять тяжело. Но всё равно, Вперёд Ростов
+1
0
+1
Ответ Mihail0910
Можно приступать сватать Валеру в Спартак по 88 кругу, при чем только за этот сезон
Комментарий удален пользователем
Ответ Mihail0910
На### не нужен. Он уже показал себя в Спартаке, и показал, что ничего выиграть не может, пусть сидит в Ростове
Хорошо, что я коммент удалил:) дискуссии ещё не хватало. Удачи Спартаку и вам тоже
0
0
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Привет! С победой!!!
Самое интересное что играли сначала на Изи, Всё получилось!!!! Идиотский гол, ,,,,,, как Мы Любим,,,,,,,. Но преодолели!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий