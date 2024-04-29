«Ростов» выиграл 6 из 8 матчей в РПЛ после зимней паузы и уступил только «Спартаку». Команда Карпина вышла на 7-е место, опередив ЦСКА

«Ростов» потерпел лишь одно поражение в чемпионате России после зимней паузы.

Команда Валерия Карпина сегодня сделала камбэк в матче 26-го тура с « » – 2:1.

С 1 марта ростовчане одержали в Мир 6 побед, сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и были разгромлены «Спартаком» (1:5).

« » по итогам тура опередил и поднялся на 7-е место, уступая идущим шестыми «Крыльям Советов» по дополнительным показателям.