«Ростов» выиграл 6 из 8 матчей в РПЛ после зимней паузы и уступил только «Спартаку». Команда Карпина вышла на 7-е место, опередив ЦСКА
«Ростов» потерпел лишь одно поражение в чемпионате России после зимней паузы.
Команда Валерия Карпина сегодня сделала камбэк в матче 26-го тура с «Оренбургом» – 2:1.
С 1 марта ростовчане одержали в Мир РПЛ 6 побед, сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и были разгромлены «Спартаком» (1:5).
«Ростов» по итогам тура опередил ЦСКА и поднялся на 7-е место, уступая идущим шестыми «Крыльям Советов» по дополнительным показателям.