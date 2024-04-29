Роналдо забил в 4 из 5 последних матчей за «Ростов». «Факелу» и «Уралу» – победные голы

Теги Ростов премьер-лига Россия Оренбург Роналдо дос Сантос Футбол

Роналдо дос Сантос не забил только в одном из пяти последних матчей.

Полузащитник «Ростова» сегодня сравнял счет в игре с «Оренбургом» в 26-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 6 апреля бразилец также отличился в играх с «Сочи», «Факелом», «Уралом». В последних двух случаях на его счету победные мячи.

Подробно со статистикой подписанного зимой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев
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Зубастик вернулся
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Роналдо. Возвращение зубастика, смотрите на всех стадионах РПЛ)
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А он молодец! Пока оправдывает статусную фамилию
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Фамилия обязывает много забивать
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хорош парняга.
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Роналду уже в двух чемпионатах параллельно забивает. И это в 39 лет! Ваш Месси так не может!
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Ответ Forte Live
Ошибка в фамилии судьи. Лишняя Ч в начале.
Это не Ч, а У, просто опечаточка вышла
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Ошибка в фамилии судьи. Лишняя Ч в начале.
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Как говорит один футболист:
- Нужно продолжать в том же духе!
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По другому и быть не могло с такой-то фамилией
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Реал обязан подписать его летом, но Мурманский Реал)
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- Мама, давай купим Роналдо?
- У нас есть Роналдо дома
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Так, надо прекращать пить
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Ответ Ваня Шипитко
Это не Ч, а У, просто опечаточка вышла
Помню была такая индийская версия в песне Шнура 😁
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