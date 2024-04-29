Роналдо забил в 4 из 5 последних матчей за «Ростов». «Факелу» и «Уралу» – победные голы
Роналдо дос Сантос не забил только в одном из пяти последних матчей.
Полузащитник «Ростова» сегодня сравнял счет в игре с «Оренбургом» в 26-м туре Мир РПЛ.
Начиная с 6 апреля бразилец также отличился в играх с «Сочи», «Факелом», «Уралом». В последних двух случаях на его счету победные мячи.
Подробно со статистикой подписанного зимой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
- Нужно продолжать в том же духе!
- У нас есть Роналдо дома