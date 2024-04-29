Комличенко впервые с августа забил в Мир РПЛ – победный «Оренбургу» на 96-й минуте

Теги Ростов премьер-лига Россия Оренбург Николай Комличенко Футбол

Николай Комличенко забил в чемпионате России впервые за 17 матчей.

Нападающий «Ростова», вышедший на замену в середине второго тайма игры 26-го тура против «Оренбурга», отметился решающим голом на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

В последний раз до этого Комличенко забивал в Мир РПЛ 12 августа. С тех пор ему удалось еще дважды отличиться в Фонбет Кубке России.

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев
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Валидол закончился. С победой Всех.
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Ростовский Шик
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Старался. Это было главное.
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Возвращение Волка😁
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Ответ BEGEMOT22
Ростовский Шик
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