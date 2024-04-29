Комличенко впервые с августа забил в Мир РПЛ – победный «Оренбургу» на 96-й минуте
Николай Комличенко забил в чемпионате России впервые за 17 матчей.
Нападающий «Ростова», вышедший на замену в середине второго тайма игры 26-го тура против «Оренбурга», отметился решающим голом на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.
В последний раз до этого Комличенко забивал в Мир РПЛ 12 августа. С тех пор ему удалось еще дважды отличиться в Фонбет Кубке России.
Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.