Комличенко впервые с августа забил в Мир РПЛ – победный «Оренбургу» на 96-й минуте

Николай Комличенко забил в чемпионате России впервые за 17 матчей.

Нападающий « », вышедший на замену в середине второго тайма игры 26-го тура против « », отметился решающим голом на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

В последний раз до этого забивал в Мир 12 августа. С тех пор ему удалось еще дважды отличиться в Фонбет Кубке России.

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.