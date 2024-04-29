Тухель об Анчелотти: «Легенда, но такой вежливый и сдержанный. То, что Карло сделал для футбола как игрок и как тренер, имеет огромное значение»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель выразил восхищение Карло Анчелотти.

«То, что Карло сделал для футбола как игрок и как тренер, имеет огромное значение.

Он – легенда. Но при этом он такой вежливый и сдержанный. Это необыкновенно. Он на пороге очередного чемпионского титула и в полуфинале Лиги чемпионов», – сказал главный тренер «Баварии».

Завтра мюнхенцы сыграют с «Реалом» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Тухель о «Реале»: «Баварии» нужны тактика и удача. Если хочешь победить их, нужен полный комплект»

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3 комментария
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Ох,как же этот тренер настораживает,очень потные игры у Реала бывают против него,никогда не знаешь,что у него в голове,чувствую,завтра на поле будут две зеркально похожие команды ))
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по мне Бавария более опасная чем МС, единственное в чем сити сильнее как по мне это то что они прижимают соперника своим чудовищным прессингом. Во всем остальном Бавария не уступает, вообще Реалу очень сложная сетка попалась.
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