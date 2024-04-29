Тухель об Анчелотти: «Легенда, но такой вежливый и сдержанный. То, что Карло сделал для футбола как игрок и как тренер, имеет огромное значение»

Томас Тухель выразил восхищение Карло Анчелотти.

«То, что сделал для футбола как игрок и как тренер, имеет огромное значение.

Он – легенда. Но при этом он такой вежливый и сдержанный. Это необыкновенно. Он на пороге очередного чемпионского титула и в полуфинале Лиги чемпионов», – сказал главный тренер «Баварии».

Завтра мюнхенцы сыграют с « » в первом полуфинале .

Тухель о «Реале»: «Баварии» нужны тактика и удача. Если хочешь победить их, нужен полный комплект»