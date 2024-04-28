Почеттино об отмене гола «Челси»: «Это вредит английскому футболу. Думаю, в «Вилле» тоже не поняли. Если так подходить к единоборствам, мы не доиграем матч в полном составе»
Маурисио Почеттино недоволен Крэйгом Поусоном, отменившего победный гол «синих».
На 5-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек Коул Палмер с углового сделал навес в штрафную площадь «Астон Виллы». Защитник «синих» Бенуа Бадьяшиль оттолкнул Диего Карлоса и сделал навес на Акселя Дисаси, который головой отправил мяч в сетку. Главный судья Крэйг Поусон, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за нарушения Бадьяшиля.
Матч завершился со счетом 2:2.
«Все, кто смотрел игру, будут ощущать разочарование.
Было бы совсем другое дело, если бы судья сказал, что был фол, и отменил бы гол, а потом обратился бы к ВАР за подтверждением.
Рефери же поступил невероятным образом, это бред. Такое сложно принять. В полуфинале [Кубка Англии] две недели назад мяч попал игроку [«Манчестер Сити»] в руку, но пенальти не назначили, а судья не стал смотреть повтор.
Это болезненная ситуация, она вредит английскому футболу. Думаю, игроки и болельщики «Астон Виллы» не поняли, почему гол был отменен.
Сказали, что это фол, но посмотрите, что произошло. Если так подходить к каждому единоборству, мы не доиграем матч в полном составе.
Можно говорить об игре или о решении – оно вредит футболу», – сказал главный тренер «Челси» в эфире TNT Sports.
А тут ВАР заметил фол, который судья не увидел с 2 метров вживую 🤡
Справедливости ради, Бадиашиль откровенно боднул соперника.
Будь я судьёй, я бы такое не свистнул, и бывают толчки более откровенные, но основания отменить гол у судьи были. Жалко, конечно.
Обратите внимание - Палмер и Почетино не радовались и были напряжены… причина понятна, оба понимали, чем, скорее всего, всё закончится.
А судья молодец - дал доиграть эпизод, а там ВАР разберется. И разобрался - толчок был очевиден
Сначала судьи лишили Челси финала Кубка Англии, теперь практически лишили шансов на Лигу Европы через чемпионат.
Челси с 12 игроками в лазарете лучший тайм в сезоне выдал и должен был забирать победу. Но английские судейки тут как тут.
В принципе такое судейство в сторону Челси уже лет как 20, но в нынешней ситуации вдвойне обидно.