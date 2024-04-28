Почеттино об отмене гола «Челси»: «Это вредит английскому футболу. Думаю, в «Вилле» тоже не поняли. Если так подходить к единоборствам, мы не доиграем матч в полном составе»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия судьи Маурисио Почеттино Крэйг Поусон видеоповторы Диего Карлос Аксель Дисаси Бенуа Бадьяшиль Футбол

Маурисио Почеттино недоволен Крэйгом Поусоном, отменившего победный гол «синих».

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек Коул Палмер с углового сделал навес в штрафную площадь «Астон Виллы». Защитник «синих» Бенуа Бадьяшиль оттолкнул Диего Карлоса и сделал навес на Акселя Дисаси, который головой отправил мяч в сетку. Главный судья Крэйг Поусон, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за нарушения Бадьяшиля.

Матч завершился со счетом 2:2.

«Все, кто смотрел игру, будут ощущать разочарование.

Было бы совсем другое дело, если бы судья сказал, что был фол, и отменил бы гол, а потом обратился бы к ВАР за подтверждением.

Рефери же поступил невероятным образом, это бред. Такое сложно принять. В полуфинале [Кубка Англии] две недели назад мяч попал игроку [«Манчестер Сити»] в руку, но пенальти не назначили, а судья не стал смотреть повтор.

Это болезненная ситуация, она вредит английскому футболу. Думаю, игроки и болельщики «Астон Виллы» не поняли, почему гол был отменен.

Сказали, что это фол, но посмотрите, что произошло. Если так подходить к каждому единоборству, мы не доиграем матч в полном составе.

Можно говорить об игре или о решении – оно вредит футболу», – сказал главный тренер «Челси» в эфире TNT Sports.

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20 комментариев
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Полностью согласен , в центре поля даже бы не свистнули ,моментами там людям ноги отрывают и нечего , а тут толчок плечом при чем игрок виллы даже не понял что произошло и не стал падать
+24
-3
+21
Если бы на месте Челси был бы сити, то всё бы засчитали. Но как говорится «если бы у бабушки…»
+13
-4
+9
Когда Ромеро за волосы Кукурелью потянул,завалил при угловом и Тоттэнхэм сравнял счет на последних минутах этого вар конечно же не видел, а тут судья принимает решение в моменте не свистит и указывает на центр,но великолепный вар который не видит в некоторых матчах откровенные руки и фолы тут увидел самый страшный фол
+9
-1
+8
Был бы Реал или Сити, любой судья засчитал бы гол...
+3
0
+3
Ответ Тимур Долматов
Полностью согласен , в центре поля даже бы не свистнули ,моментами там людям ноги отрывают и нечего , а тут толчок плечом при чем игрок виллы даже не понял что произошло и не стал падать
Плечом в спину. Такое свистят всегда
+6
-3
+3
Ответ davydov.010503nick@gmail.com
почему тогда гол арсенала после толчка габриэля не отменяют? почему в одной ситуации - это фол, а в другой извините это другое?
Канонириусы чуть ли не на головы соперникам залазят во время угловых, это правда.
А тут ВАР заметил фол, который судья не увидел с 2 метров вживую 🤡
+2
0
+2
Ответ Евгений Сидоров
Порой нытьё уже по инерции, даже если гол справедливо отменён. Тен Хаг стайл какой то у Поча. Ещё и Консе предъявлял после матча, типа "симулянт чо так отлетел далеко".
почему тогда гол арсенала после толчка габриэля не отменяют? почему в одной ситуации - это фол, а в другой извините это другое?
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+2
ладно в Италиях и Испаниях, но раз в АПЛ такое отменяют, то с футболом совсем беда
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Напишу и тут.
Справедливости ради, Бадиашиль откровенно боднул соперника.
Будь я судьёй, я бы такое не свистнул, и бывают толчки более откровенные, но основания отменить гол у судьи были. Жалко, конечно.
+4
-3
+1
Ответ Евгений Сидоров
Порой нытьё уже по инерции, даже если гол справедливо отменён. Тен Хаг стайл какой то у Поча. Ещё и Консе предъявлял после матча, типа "симулянт чо так отлетел далеко".
Сейчас плачешь именно ты, кстати
+2
-1
+1
никто не упал даже. почему отобрали победу?
+1
0
+1
Ответ davydov.010503nick@gmail.com
почему тогда гол арсенала после толчка габриэля не отменяют? почему в одной ситуации - это фол, а в другой извините это другое?
Это уже к судейкам вопросы почему по разному трактуют одинаковые эпизоды. По факту и там и там нельзя было засчитывать. Там накосячили, тут всё правильно сделали.
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
Порой нытьё уже по инерции, даже если гол справедливо отменён. Тен Хаг стайл какой то у Поча. Ещё и Консе предъявлял после матча, типа "симулянт чо так отлетел далеко".
Отлетел-то Карлос.
0
0
0
Ответ Тимур Долматов
Полностью согласен , в центре поля даже бы не свистнули ,моментами там людям ноги отрывают и нечего , а тут толчок плечом при чем игрок виллы даже не понял что произошло и не стал падать
Толчки плечом в спину давно стали легальными? И как давно для фиксации фола обязательно падение? То, что игрок Виллы не стал включать актерскую игру, не отменяет его смещение после толчка на добрых полметра, что позволило затем Бенуа спокойно сыграть в мяч.
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Позорная отмена конечно
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Если бы судья засчитал гол, то был бы недоволен тренер Астон Виллы. Профессия судьи сложная...
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Несмотря на то, что в этом матче я болел за Челси, хотя и Вилла мне симпатична, но, как только Челси забил этот гол, я сказал жене, что 100% отменят, и на то есть причина - явный толчок, который повлиял на момент буквально.
Обратите внимание - Палмер и Почетино не радовались и были напряжены… причина понятна, оба понимали, чем, скорее всего, всё закончится.
А судья молодец - дал доиграть эпизод, а там ВАР разберется. И разобрался - толчок был очевиден
+3
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Ну тут по факту.
Сначала судьи лишили Челси финала Кубка Англии, теперь практически лишили шансов на Лигу Европы через чемпионат.

Челси с 12 игроками в лазарете лучший тайм в сезоне выдал и должен был забирать победу. Но английские судейки тут как тут.

В принципе такое судейство в сторону Челси уже лет как 20, но в нынешней ситуации вдвойне обидно.
+6
-6
0
Порой нытьё уже по инерции, даже если гол справедливо отменён. Тен Хаг стайл какой то у Поча. Ещё и Консе предъявлял после матча, типа "симулянт чо так отлетел далеко".
+4
-4
0
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