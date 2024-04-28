Почеттино об отмене гола «Челси»: «Это вредит английскому футболу. Думаю, в «Вилле» тоже не поняли. Если так подходить к единоборствам, мы не доиграем матч в полном составе»

Маурисио Почеттино недоволен Крэйгом Поусоном, отменившего победный гол «синих».

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек Коул Палмер с углового сделал навес в штрафную площадь «Астон Виллы». Защитник «синих» оттолкнул и сделал навес на , который головой отправил мяч в сетку. Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за нарушения Бадьяшиля.

Матч завершился со счетом 2:2.

«Все, кто смотрел игру, будут ощущать разочарование.

Было бы совсем другое дело, если бы судья сказал, что был фол, и отменил бы гол, а потом обратился бы к ВАР за подтверждением.

Рефери же поступил невероятным образом, это бред. Такое сложно принять. В полуфинале [Кубка Англии] две недели назад мяч попал игроку [«Манчестер Сити»] в руку, но пенальти не назначили, а судья не стал смотреть повтор.

Это болезненная ситуация, она вредит английскому футболу. Думаю, игроки и болельщики «Астон Виллы» не поняли, почему гол был отменен.

Сказали, что это фол, но посмотрите, что произошло. Если так подходить к каждому единоборству, мы не доиграем матч в полном составе.

Можно говорить об игре или о решении – оно вредит футболу», – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports.