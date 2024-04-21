Алонсо о словах Мерсона: «Убежден, что правильно остался в «Байере». Решение Пола не имело бы для меня никакой ценности»

Теги Байер Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Пол Мерсон Футбол

Хаби Алонсо отреагировал на слова Пола Мерсона о решении остаться в «Байере».

Ранее экс-игрок сборной Англии заявил, что не понимает, почему испанский специалист отказался возглавить «Ливерпуль» и «Баварию», решив остаться в Леверкузене.

«Каждый несет ответственность за свои решения. Я надеюсь, что мое решение остаться – верное. Убежден, что сделал правильный выбор. Я наслаждаюсь настоящим моментом и, конечно, хочу продолжать совершенствоваться.

Пол Мерсон принял бы решение, которое не имеет для меня никакой ценности. Это же было моим собственным», – сказал Алонсо.

Алонсо останется в «Байере»: «Моя работа еще не закончена»

Мерсон о том, что Алонсо отказал «Ливерпулю» и «Баварии»: «Я шокирован, такая возможность случается раз в жизни. Не думаю, что «Байер» выиграет Бундеслигу в следующем году»

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5 комментариев
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Браво, Хаби!
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Неплохо трольнул=)
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Ответ Ринат Башмаков
Алонсо через год планирует стать тренаком "мадридского кабинета"и на лайте не напрягаясь,там работать,для Зидана облом😂😂😂😂😂он наверняка тоже планировал сменить Анчелотти,Алонсо конечно разочаровал как человек,являясь легендой Ливерпуля,уже ждёт назначения в мадриде
Ринатик, а он вам это лично сообщил, или вы капли забыли выпить?
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