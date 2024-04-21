Алонсо о словах Мерсона: «Убежден, что правильно остался в «Байере». Решение Пола не имело бы для меня никакой ценности»

Хаби Алонсо отреагировал на слова Пола Мерсона о решении остаться в «Байере».

Ранее экс-игрок сборной Англии заявил, что не понимает, почему испанский специалист отказался возглавить « » и «Баварию», решив остаться в .

«Каждый несет ответственность за свои решения. Я надеюсь, что мое решение остаться – верное. Убежден, что сделал правильный выбор. Я наслаждаюсь настоящим моментом и, конечно, хочу продолжать совершенствоваться.

принял бы решение, которое не имеет для меня никакой ценности. Это же было моим собственным», – сказал Алонсо.

Алонсо останется в «Байере»: «Моя работа еще не закончена»

Мерсон о том, что Алонсо отказал «Ливерпулю» и «Баварии»: «Я шокирован, такая возможность случается раз в жизни. Не думаю, что «Байер» выиграет Бундеслигу в следующем году»