Киммих о сезоне «Баварии»: «Недостаточно бороться только за победу в ЛЧ для такого клуба»

Йозуа Киммих оценил нынешний сезон «Баварии».

– Почему мы видим две разные «Баварии» под руководством Томаса Тухеля: одну в Бундеслиге, другую в чемпионов?

– К сожалению, это так. За последние несколько недель мы провели две действительно хорошие игры против «Арсенала» и отлично выступили во втором матче против «Лацио».

В Бундеслиге у нас были некоторые проблемы, и надо отдать должное «Байеру», который провел невероятный сезон.

К счастью, мы все еще боремся за Лигу чемпионов, но, честно говоря, одного этого недостаточно для такого клуба, как « », – сказал полузащитник мюнхенцев.

Завтра «Бавария» примет «Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Киммих о «Реале»: «Часто они не лучшая команда на поле, как в играх с «Лейпцигом» и «Сити», но все равно проходят дальше. Мы должны верить в себя»