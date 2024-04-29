Киммих о сезоне «Баварии»: «Недостаточно бороться только за победу в ЛЧ для такого клуба»

Теги Бавария Байер Лацио премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Тухель Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих оценил нынешний сезон «Баварии».

– Почему мы видим две разные «Баварии» под руководством Томаса Тухеля: одну в Бундеслиге, другую в Лиге чемпионов?

– К сожалению, это так. За последние несколько недель мы провели две действительно хорошие игры против «Арсенала» и отлично выступили во втором матче против «Лацио».

В Бундеслиге у нас были некоторые проблемы, и надо отдать должное «Байеру», который провел невероятный сезон.

К счастью, мы все еще боремся за Лигу чемпионов, но, честно говоря, одного этого недостаточно для такого клуба, как «Бавария», – сказал полузащитник мюнхенцев.

Завтра «Бавария» примет «Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. 

Киммих о «Реале»: «Часто они не лучшая команда на поле, как в играх с «Лейпцигом» и «Сити», но все равно проходят дальше. Мы должны верить в себя»

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3 комментария
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Завтра вместе с Горецкой устроите макадуку,помнит Реал когда в полуфинале Дортмунде, Левандовски сделал покер.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Реалу это скажи
А он покажет.
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