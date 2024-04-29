Киммих о сезоне «Баварии»: «Недостаточно бороться только за победу в ЛЧ для такого клуба»
Йозуа Киммих оценил нынешний сезон «Баварии».
– Почему мы видим две разные «Баварии» под руководством Томаса Тухеля: одну в Бундеслиге, другую в Лиге чемпионов?
– К сожалению, это так. За последние несколько недель мы провели две действительно хорошие игры против «Арсенала» и отлично выступили во втором матче против «Лацио».
В Бундеслиге у нас были некоторые проблемы, и надо отдать должное «Байеру», который провел невероятный сезон.
К счастью, мы все еще боремся за Лигу чемпионов, но, честно говоря, одного этого недостаточно для такого клуба, как «Бавария», – сказал полузащитник мюнхенцев.
Завтра «Бавария» примет «Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Киммих о «Реале»: «Часто они не лучшая команда на поле, как в играх с «Лейпцигом» и «Сити», но все равно проходят дальше. Мы должны верить в себя»