У «Ман Сити» 15 побед и 4 ничьих в последних 19 матчах в АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Футбол

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 19 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Ноттингем Форест» (2:0) в 35-м туре.

В последний раз «горожане» в чемпионате уступали 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 15 побед и 4 ничьих. Сейчас победная серия насчитывает 5 матчей.

4 мая «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон».

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18 комментариев
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Манчестер сити как обычно в конце сезона включает непобедимую машину
+16
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+16
Нотенгему точно ништяки обещали, как вне себя целый матч бегали, боролись, чувствовалась запредельная мотивация. Вот увидитете следующий матч проиграют железно, всё силы оставили сегодня
+19
-4
+15
Ответ Axs Men
Нотенгему точно ништяки обещали, как вне себя целый матч бегали, боролись, чувствовалась запредельная мотивация. Вот увидитете следующий матч проиграют железно, всё силы оставили сегодня
Они как бы за выживание бьются
+9
-1
+8
Ответ Axs Men
Нотенгему точно ништяки обещали, как вне себя целый матч бегали, боролись, чувствовалась запредельная мотивация. Вот увидитете следующий матч проиграют железно, всё силы оставили сегодня
ну так они бьются за невылет
+4
-1
+3
3 сухарь подряд
С волками и дачниками можно догнать и перегнать пушкарей по разнице
+5
-3
+2
Ответ zzzeeerrrooo
3 сухарь подряд С волками и дачниками можно догнать и перегнать пушкарей по разнице
Сегодняшний сухарь, скорее вопреки, а не благодаря.
Как сегодня Ноттингем ушёл с поля с нулём в графе забитых голов, уму непостижимо.
Сити откровенно отскочил сегодня. В обороне беда.
Тут уже не до разницы.
Больше всего, конечно, опасаюсь игры против Тоттенхэма. Очень неудобный соперник, ещё и в гостях.
+2
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+2
4 к ряду победа на подходе! доминация сумасшедшая:) эх, жаль что не того лысого шарлатана пригласили в МанЮ:
+3
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Ответ Axs Men
Нотенгему точно ништяки обещали, как вне себя целый матч бегали, боролись, чувствовалась запредельная мотивация. Вот увидитете следующий матч проиграют железно, всё силы оставили сегодня
Нотитнгему ништяки обещает факт остаться в АПЛ, которого они отчаянно добиваются.
+2
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+1
Ответ Кирилл Голивец
я в гонке за МС, но у Арсенала есть матчи с Борнмутом и Эвертоном, они бездельничать не будут
Для Арсенала плюс что это домашние матчи
Эвертон мучает арсенал в основном на Гуддисон Парк.
Чисто теоретически выезд на траффорд самый сложный.Но Мю скорее мертв чем жив
Эвертон тем более уже официально сохранил прописку
Умирать на Эмирейтс они уже не будут
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Ответ SergioRamos92
Для Арсенала плюс что это домашние матчи Эвертон мучает арсенал в основном на Гуддисон Парк. Чисто теоретически выезд на траффорд самый сложный.Но Мю скорее мертв чем жив Эвертон тем более уже официально сохранил прописку Умирать на Эмирейтс они уже не будут
Про Мю также говорили, когда к ним приехал Ливерпуль. Итог мы знаем. Мю сядет в 3-ый автобус и Арсеналу надо будет сильно постараться, чтобы добыть нужный результат.
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Следующий матч со Зенитом?
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Стрёмно. Уныло. Предсказуемо.
Боссы лиги должны кланятся в ножки Арсеналу за подобие интриги второй год подряд.
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Продолжаем в том же духе,ещё 5 матчей!💙👍
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Ответ Axs Men
Нотенгему точно ништяки обещали, как вне себя целый матч бегали, боролись, чувствовалась запредельная мотивация. Вот увидитете следующий матч проиграют железно, всё силы оставили сегодня
они и в следующем туре будут умирать на поле. Для них каждый матч решающий с точки зрения борьбы за выживание
+2
-2
0
Ответ zzzeeerrrooo
3 сухарь подряд С волками и дачниками можно догнать и перегнать пушкарей по разнице
я в гонке за МС, но у Арсенала есть матчи с Борнмутом и Эвертоном, они бездельничать не будут
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Ответ Кирилл Голивец
я в гонке за МС, но у Арсенала есть матчи с Борнмутом и Эвертоном, они бездельничать не будут
Это лишним не будет, но сам считаю что в Манчестере гонка и закончится
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Ответ jordy
Сегодняшний сухарь, скорее вопреки, а не благодаря. Как сегодня Ноттингем ушёл с поля с нулём в графе забитых голов, уму непостижимо. Сити откровенно отскочил сегодня. В обороне беда. Тут уже не до разницы. Больше всего, конечно, опасаюсь игры против Тоттенхэма. Очень неудобный соперник, ещё и в гостях.
Как по мне они сейчас удобны Сити , бус не ставят
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