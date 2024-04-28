У «Ман Сити» 15 побед и 4 ничьих в последних 19 матчах в АПЛ

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 19 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла « » (2:0) в 35-м туре.

В последний раз «горожане» в чемпионате уступали 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 15 побед и 4 ничьих. Сейчас победная серия насчитывает 5 матчей.

4 мая « » примет «Вулверхэмптон».