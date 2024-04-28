У «Ман Сити» 15 побед и 4 ничьих в последних 19 матчах в АПЛ
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 19 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Ноттингем Форест» (2:0) в 35-м туре.
В последний раз «горожане» в чемпионате уступали 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 15 побед и 4 ничьих. Сейчас победная серия насчитывает 5 матчей.
4 мая «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон».
С волками и дачниками можно догнать и перегнать пушкарей по разнице
Как сегодня Ноттингем ушёл с поля с нулём в графе забитых голов, уму непостижимо.
Сити откровенно отскочил сегодня. В обороне беда.
Тут уже не до разницы.
Больше всего, конечно, опасаюсь игры против Тоттенхэма. Очень неудобный соперник, ещё и в гостях.
Эвертон мучает арсенал в основном на Гуддисон Парк.
Чисто теоретически выезд на траффорд самый сложный.Но Мю скорее мертв чем жив
Эвертон тем более уже официально сохранил прописку
Умирать на Эмирейтс они уже не будут
Боссы лиги должны кланятся в ножки Арсеналу за подобие интриги второй год подряд.