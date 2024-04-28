Тюкавин об РПЛ: «У «Динамо» большие шансы на чемпионство»

Константин Тюкавин после гола «Зениту» (1:0) оценил шансы «Динамо» на титул.

– Сильно устал, хороший матч. Главное – не пропустили и забили во втором тайме.

– « » – твой клиент? Постоянно ему забиваешь.

– Нет, не знаю. В том году не забивал.

– Интрига в есть?

– Отлично, если есть интрига. У «Динамо» большие шансы на чемпионство.

– Приоритет – Кубок или РПЛ?

– Оба турнира. Хватит ли сил? Посмотрим.

– Вы очень хорошо играете с «Зенитом». Почему?

– Готовимся, так сложилось.

– У вас плотный график, как себя в нем чувствуете?

– Классно, меньше тренируемся, много игр. Главное – быть в хорошей форме, восстанавливаться.

– В моменте, когда забил, были сомнения, что мог быть офсайд?

– Ну были, сейчас все возможно. Ждал до последнего, спасибо тому, кто сидел на ВАР, разобрался, – сказал форвард « ».