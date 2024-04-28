Тюкавин об РПЛ: «У «Динамо» большие шансы на чемпионство»

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Константин Тюкавин после гола «Зениту» (1:0) оценил шансы «Динамо» на титул.

– Сильно устал, хороший матч. Главное – не пропустили и забили во втором тайме.

– «Зенит» – твой клиент? Постоянно ему забиваешь.

– Нет, не знаю. В том году не забивал.

– Интрига в РПЛ есть?

– Отлично, если есть интрига. У «Динамо» большие шансы на чемпионство.

– Приоритет – Кубок или РПЛ?

– Оба турнира. Хватит ли сил? Посмотрим.

– Вы очень хорошо играете с «Зенитом». Почему?

– Готовимся, так сложилось.

– У вас плотный график, как себя в нем чувствуете?

– Классно, меньше тренируемся, много игр. Главное – быть в хорошей форме, восстанавливаться.

– В моменте, когда забил, были сомнения, что мог быть офсайд?

– Ну были, сейчас все возможно. Ждал до последнего, спасибо тому, кто сидел на ВАР, разобрался, – сказал форвард «Динамо».

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23 комментария
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Шунин верно сказал: когда начинаем говорить про чемпионство - у нас начинаются проблемы.
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Ну вот опять Зенит хоронят !
Но теперь уже в братской могиле с Краснодаром ))
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Ответ Н.Ф.
В последнем туре "Динамо" играет в Краснодаре.
вот бы там чемпионство разыгрывали , огонь !!!
+5
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Что там было на самом деле:
— Что можете сказать по интриге в чемпионате?
— Отлично!
— Какие шансы у «Динамо»?
— Большие!
Надоедливые репортеры пристали к уставшему человеку с тупыми вопросами, он отбился как мог
+2
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Динамо меньше надо говорить, а то Балтика вас дёрнет или Сочи , как обычно вы любите бесхребетный футбол показать в ответственный момент .
+2
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М да....
+1
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Я поболею за Динамо и Краснодар, но мне не верится, что чемпионство с бегов Невы уйдёт. Я больше верю в осечку конкурентов.
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Ответ PIT-BUL
Говорят со следующего тура отменят лимит... И в этом году планируется 40 туров , чтобы зенит смог взять чемпионат
А где говорят? В вашей дурке?))
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Скорее Женя Медведева выиграет олимпиаду в Париже, чем "Динамо" чемпионство.
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Давайте уже доиграем,Осталоь ждать то не много.25 мая все и видно будет. По первому тайму то казалось,что Зенит играет с 10-16 местом.
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Скоро будет трудно найти команду которая не сможет играть с Зенитом
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Рано говорить. Лучше играть. Но если в последнем матче сезона с Краснодаром будет разыгрываться чемпионство, это будет красиво.
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Рано Костя, рано....
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Цели и задачи у Динамо после победы над Зенитом неизменны. Серебро и Кубок. И победа в каждой из оставшихся матчей. Обойти Зенит будет чудом , так как соперники у Зенита вряд ли смогут отобрать у них три очка. А вот обойти Краснодар шанс есть, как и выиграть кубок тоже. Стать же бронзовым призером помешать может только своя безобразная игра. Не хотелось бы.😀
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думай лучше как уехать из нашей консервной лиги, Костя
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Чемпионом, станет команда, у которой тренер русский.
Скриньте!
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Говорят со следующего тура отменят лимит...
И в этом году планируется 40 туров , чтобы зенит смог взять чемпионат
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В последнем туре "Динамо" играет в Краснодаре.
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Так он не говорил конкретно о больших шансах на чемпионство, заголовок расходится с самим интервью.
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Такие же как у акционеров ВТБ шансы на дивиденды
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Какие были, такие и остались, только математические
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