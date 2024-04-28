Тюкавин об РПЛ: «У «Динамо» большие шансы на чемпионство»
Константин Тюкавин после гола «Зениту» (1:0) оценил шансы «Динамо» на титул.
– Сильно устал, хороший матч. Главное – не пропустили и забили во втором тайме.
– «Зенит» – твой клиент? Постоянно ему забиваешь.
– Нет, не знаю. В том году не забивал.
– Интрига в РПЛ есть?
– Отлично, если есть интрига. У «Динамо» большие шансы на чемпионство.
– Приоритет – Кубок или РПЛ?
– Оба турнира. Хватит ли сил? Посмотрим.
– Вы очень хорошо играете с «Зенитом». Почему?
– Готовимся, так сложилось.
– У вас плотный график, как себя в нем чувствуете?
– Классно, меньше тренируемся, много игр. Главное – быть в хорошей форме, восстанавливаться.
– В моменте, когда забил, были сомнения, что мог быть офсайд?
– Ну были, сейчас все возможно. Ждал до последнего, спасибо тому, кто сидел на ВАР, разобрался, – сказал форвард «Динамо».
Но теперь уже в братской могиле с Краснодаром ))
— Что можете сказать по интриге в чемпионате?
— Отлично!
— Какие шансы у «Динамо»?
— Большие!
Надоедливые репортеры пристали к уставшему человеку с тупыми вопросами, он отбился как мог
Скриньте!
И в этом году планируется 40 туров , чтобы зенит смог взять чемпионат