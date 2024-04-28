«Байер» забил 16 голов на 90-й минуте и позднее в этом сезоне. Команда Алонсо забивает 2,76 гола за игру – лучший показатель в топ-5 лигах

Теги Байер Штутгарт Хаби Алонсо бундеслига Германия рекорды Роберт Андрих Футбол

Подсчитано количество голов «Байера» на последних минутах матча.

Вчера в матче 31-го тура «Байер» благодаря голу на 96 минуте сыграл вничью с «Штутгартом» (2:2) и продлил свою беспроигрышную серию до 46 матчей.

RMC Sport привел статистику поздних голов «Байера», получивших название «Хаби-тайм».   

По их подсчетам, команда Хаби Алонсо, забившая 127 голов во всех соревнованиях, имеет лучшую атаку в пяти ведущих европейских лигах с показателем 2,76 гола за игру, 16 мячей (12,5 %) «Байер» забил на 90-й минуте и позднее.

Гол Роберта Андриха в субботу стал одиннадцатым голом на 90-й плюс минуте, оказавшим непосредственное влияние на результат.

12 из этих 16 голов были забиты в 2024 году, это более четверти (26,1%) всех голов леверкузенцев с января. В текущем году голы в «Хаби-тайм» принесли «Байеру» 7 очков в Бундеслиге.

Кроме того, после 80-й минуты «Байер» забил 29 из 127 голов, или 22,8 % от общего числа. 18 из них были забиты в 2024 году, или 39,1% от общего числа голов за этот период.

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16 комментариев
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Ферги тайм, Хабиб тайм, теперь пришло время Хаби тайма))
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Скоро фарт кончится, как то печально, что в этом сезоне большая часть людей "полюбивших" Байер забыла про Боруссию(та что из Дортмунда) или про Лейпциг ((
Этот не фарт, а характер команды!!!
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После такого сезона грех был бы для Алонсо уйти в условную баварю
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Алонсо сделал их них ментальных монстров.
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Очень интригующим, особенно в концовке, будет противостояние "Байер" - "Реал" Мадрид.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Скоро фарт кончится, как то печально, что в этом сезоне большая часть людей "полюбивших" Байер забыла про Боруссию(та что из Дортмунда) или про Лейпциг ((
Ну глоры то может и забыли, так и пес с ними, они и про байер если что забудут. Стандартные «кочевники».
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Ответ LifeStream
Ну глоры то может и забыли, так и пес с ними, они и про байер если что забудут. Стандартные «кочевники».
Но сам факт наличия подобного рода людей подвыбешивает ведь
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Но сам факт наличия подобного рода людей подвыбешивает ведь
Вообще не подбешивает, они всегда были и не только в спорте, это норма.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Это показатель неумения команд Бундеслиги играть на удержание результата, я говорю это не как нейтральный зритель, а как человек пристально следящий за Боруссией(только другой, та что из Гладбаха)
Но ведь Байер на последних забивал не только немецким командам. В ЛЕ наверное 4-5 таких голов забили
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Ответ LifeStream
Вообще не подбешивает, они всегда были и не только в спорте, это норма.
Может быть, но таких глоров чаще всего больше именно у команд сенсаций наподобии Байера или прошлогоднего Наполи
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Ответ S H A R K
Но ведь Байер на последних забивал не только немецким командам. В ЛЕ наверное 4-5 таких голов забили
Ну я не говорил ведь, что сводить сложные матчи вничью на последних минутах это фарт, но если это происходит слишком часто, то это повод призадуматься
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Ответ Nikaus
Очень интригующим, особенно в концовке, будет противостояние "Байер" - "Реал" Мадрид.
В концовке чего будет такое противостояние?
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Ответ LifeStream
В концовке чего будет такое противостояние?
Если Реал выиграет ЛЧ, а Байер ЛЕ, то встретятся в Суперкубке. Но им ещё в финал надо выйти )
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Ответ LifeStream
В концовке чего будет такое противостояние?
В концовке их возможного матча.
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