«Байер» забил 16 голов на 90-й минуте и позднее в этом сезоне. Команда Алонсо забивает 2,76 гола за игру – лучший показатель в топ-5 лигах

Подсчитано количество голов «Байера» на последних минутах матча.

Вчера в матче 31-го тура «Байер» благодаря голу на 96 минуте сыграл вничью с «Штутгартом» (2:2) и продлил свою беспроигрышную серию до 46 матчей.

RMC Sport привел статистику поздних голов « », получивших название «Хаби-тайм».

По их подсчетам, команда , забившая 127 голов во всех соревнованиях, имеет лучшую атаку в пяти ведущих европейских лигах с показателем 2,76 гола за игру, 16 мячей (12,5 %) «Байер» забил на 90-й минуте и позднее.

Гол Роберта Андриха в субботу стал одиннадцатым голом на 90-й плюс минуте, оказавшим непосредственное влияние на результат.

12 из этих 16 голов были забиты в 2024 году, это более четверти (26,1%) всех голов леверкузенцев с января. В текущем году голы в «Хаби-тайм» принесли «Байеру» 7 очков в Бундеслиге.

Кроме того, после 80-й минуты «Байер» забил 29 из 127 голов, или 22,8 % от общего числа. 18 из них были забиты в 2024 году, или 39,1% от общего числа голов за этот период.