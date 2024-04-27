Челси – Тоттенхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 2 мая
В четверг, 2 мая, сыграют Челси и Тоттенхэм в 26 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Тоттенхэм
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
Последние матчи Челси
- Астон Вилла – Челси : 2 – 2
- Арсенал – Челси : 5 – 0
- Манчестер Сити – Челси : 1 – 0
- Челси – Эвертон : 6 – 0
- Шеффилд Юнайтед – Челси : 2 – 2
Последние матчи Тоттенхэм
- Тоттенхэм – Арсенал : 2 – 3
- Ньюкасл – Тоттенхэм : 4 – 0
- Тоттенхэм – Ноттингем Форест : 3 – 1
- Вест Хэм – Тоттенхэм : 1 – 1
- Тоттенхэм – Лутон : 2 – 1
Прогноз на матч Челси – Тоттенхэм