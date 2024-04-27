Челси – Тоттенхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 2 мая

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

В четверг, 2 мая, сыграют Челси и Тоттенхэм в 26 туре АПЛ.

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Во сколько играют Челси – Тоттенхэм

  • Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Челси – Тоттенхэм

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