Челси – Тоттенхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 2 мая

В четверг, 2 мая, сыграют Челси и Тоттенхэм в 26 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Тоттенхэм

Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.

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