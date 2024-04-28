Мартин Киоун: «Мотивация «Тоттенхэма» всегда заключалась в том, чтобы помешать «Арсеналу» что-то выиграть. Как насчет того, чтобы поставить свои собственные цели?»

Мартин Киоун заявил, что «Тоттенхэм» всегда пытается помешать «Арсеналу».

28 апреля команды встретятся в 35-м туре АПЛ. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.

«Всякий раз, когда нам нужно было играть со «шпорами», они всегда пытались нас остановить. С соседями по городу играть очень сложно, потому что «Тоттенхэм» может победить любую команду дома.

Их мотивация всегда заключалась в том, чтобы помешать «Арсеналу» что-то выиграть. Как насчет того, чтобы определить свой собственный набор идеалов, поставить свои собственные цели?

Это по-прежнему является их мотивацией. Сколько лет эти болельщики были без трофея? Прошло почти 40 лет. Каждый раз, когда «Арсенал» выигрывает матч, это убивает их.

Когда у них была беспроигрышная серия из 11 матчей [в начале сезона], я встречал с фанатами «шпор» и говорил им: «У вас все хорошо, забудьте о нас», – сказал бывший защитник «Арсенала».

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков после 34 матчей и опережая «Манчестер Сити» на 1 балл. У «горожан» есть матч в запасе.