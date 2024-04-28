Мартин Киоун: «Мотивация «Тоттенхэма» всегда заключалась в том, чтобы помешать «Арсеналу» что-то выиграть. Как насчет того, чтобы поставить свои собственные цели?»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Мартин Киоун Футбол

Мартин Киоун заявил, что «Тоттенхэм» всегда пытается помешать «Арсеналу».

28 апреля команды встретятся в 35-м туре АПЛ. Начало матча – в 16:00 по московскому времени. 

«Всякий раз, когда нам нужно было играть со «шпорами», они всегда пытались нас остановить. С соседями по городу играть очень сложно, потому что «Тоттенхэм» может победить любую команду дома.

Их мотивация всегда заключалась в том, чтобы помешать «Арсеналу» что-то выиграть. Как насчет того, чтобы определить свой собственный набор идеалов, поставить свои собственные цели?

Это по-прежнему является их мотивацией. Сколько лет эти болельщики были без трофея? Прошло почти 40 лет. Каждый раз, когда «Арсенал» выигрывает матч, это убивает их. 

Когда у них была беспроигрышная серия из 11 матчей [в начале сезона], я встречал с фанатами «шпор» и говорил им: «У вас все хорошо, забудьте о нас», – сказал бывший защитник «Арсенала». 

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков после 34 матчей и опережая «Манчестер Сити» на 1 балл. У «горожан» есть матч в запасе. 

14 комментариев
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Как-то высокомерно. Тоттенхем борется с Виллой за попадание в ЛЧ, поэтому каждый матч очень важен.
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какие-то глупые претензии.
В данный момент Тоттенхэм бьётся за место в ЛЧ. А если б даже и нет, это не значит, что он не должен биться за победу в конкретном матче.
Уверен, Тоттенхэм и его болелы с удовольствием бы разменяли поражение Арсеналу на гарантию места в зоне ЛЧ.
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Уколол так уколол)
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Тоттенхем периодически хоть за что-то борется. Вот у Эвертона да, две цели - подгадить соседу и сохранить прописку.
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Ответ bat90
У Тоттенхэма ИБД, а Эвертон как раз был как сегодняшний Тоттенхэм, до ухода Мойеса в МЮ
Тоттенхем всего 5 лет назад играл в финале ЛЧ, а перед этим дважды боролся за чемпионство. Напомни, когда что-то подобное было у Эвертона Мойеса?
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Ответ SergScouser
Тоттенхем всего 5 лет назад играл в финале ЛЧ, а перед этим дважды боролся за чемпионство. Напомни, когда что-то подобное было у Эвертона Мойеса?
Никакой борьбы толком и не было
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Мотивация «Тоттенхэма» всегда заключалась в том, чтобы помешать «Арсеналу» что-то выиграть...

...ведь «Тоттенхэм» сам нихрена не выигрывает
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вроде и трижды чемпион АПЛ, но все три раза играл проводил найменьшее количество матчей за Арсенал в сезоне, 18, 22 и 10

Совпадение?
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Главный матч сезона завтра у обеих команд.
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Ответ SergScouser
Тоттенхем периодически хоть за что-то борется. Вот у Эвертона да, две цели - подгадить соседу и сохранить прописку.
У Тоттенхэма ИБД, а Эвертон как раз был как сегодняшний Тоттенхэм, до ухода Мойеса в МЮ
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