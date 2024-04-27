Фати хочет закрепиться в «Барселоне». Он верит, что сможет впечатлить Хави на предсезонке

Теги премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Брайтон Ансу Фати Футбол

Ансу Фати надеется остаться в «Барселоне».

Нынешний сезон 21-лентий вингер проводит в «Брайтоне» на правах аренды. 

По информации Diario Sport, футболист хочет вернуться в расположение родного клуба и закрепиться в составе. Он убежден, что в ходе предсезонки сможет убедить Хави, что может приносить пользу «блаугране». 

Ансу верит, что сезон-2024/25 может стать для него лучшим в «Барселоне». Отмечается, что игрок всем сердцем поддерживает клуб и прошлым летом отказался от перехода в «Севилью», чтобы не играть с каталонцами. 

Ранее сообщалось, что «Барса» не рассчитывает на вингера. 

В составе «Брайтона» Фати провел 25 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь. 

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14 комментариев
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Фати, как парень во френдзоне, девушка (Барселона) с другим, а он все надеется.
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Спасибо не надо.
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Может впечатлить только демонстрацией очередной травмы, снятой на видео. Не в насмешку, но похоже парень сбитый летчик, имхо
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Ответ Павел Шилкин
Через 4 года будем читать подобное про Ямаля
Зачем писать гадости? Мы не знаем кто сломается, а кто вырастет в топа
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Просто ему сказали, что его не выкупят
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А чем впечатлит? Скорости и резкости уже нет. Если Ямаль выглядит сухим, то Фати имеет склонность к набору жирка. Да и неизвестно сколько лет на самом деле Ансу
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Лучше вернуть Фати, чем португальское днище на поле выпускать, Феликс просто мямля и игрок не уровня Барселоны:))
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Ничем не хуже Феликса
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какой хава какая предсезонка какай такой Фети? Я вас умоляю.
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Ответ usman703
А чем впечатлит? Скорости и резкости уже нет. Если Ямаль выглядит сухим, то Фати имеет склонность к набору жирка. Да и неизвестно сколько лет на самом деле Ансу
Самое главное, после травм Фати стал ленивым и слишком осторожным. Такие не приносят трофеи
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Ответ rigobersong
После той травмы он почти весь сезон провел, 52 матча 10 голов и 4 голевые выходя часто на замены, но гении решили вместо него взять феликса в аренду:))
Сдулся в плане потерял резкость. А для игрока его плана это приговор.
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