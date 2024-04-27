Фати хочет закрепиться в «Барселоне». Он верит, что сможет впечатлить Хави на предсезонке
Ансу Фати надеется остаться в «Барселоне».
Нынешний сезон 21-лентий вингер проводит в «Брайтоне» на правах аренды.
По информации Diario Sport, футболист хочет вернуться в расположение родного клуба и закрепиться в составе. Он убежден, что в ходе предсезонки сможет убедить Хави, что может приносить пользу «блаугране».
Ансу верит, что сезон-2024/25 может стать для него лучшим в «Барселоне». Отмечается, что игрок всем сердцем поддерживает клуб и прошлым летом отказался от перехода в «Севилью», чтобы не играть с каталонцами.
Ранее сообщалось, что «Барса» не рассчитывает на вингера.
В составе «Брайтона» Фати провел 25 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.