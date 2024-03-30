Левандовски отказался от трехкратного увеличения зарплаты в Саудовской Аравии. Он не хочет уходить из «Барселоны»

Роберт Левандовски отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии.

Как пишет Diario Sport, нападающий «Барселоны» не хочет уходить из клуба, несмотря на крупное предложение из Саудовской Аравии.

По данным источника, саудовский клуб предлагал трехкратное увеличение зарплаты, однако, игрок ответил отказом.

Каталонцы также хотят, чтобы поляк остался, так как Витор Роке еще слишком молод, а подписать топ-нападающего его уровня этим летом будет невозможно по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что Левандовски отказался от предложения в 100 миллионов евро из Саудовской Аравии, так как ему комфортно в каталонском клубе. « » видит Роберта основным форвардом на следующий сезон, но перед сезоном-2025/26 планирует подписать ему замену мирового уровня. Отмечается, что мечта – Эрлинг Холанд.

В этом сезоне на счету Левандовски 20 голов и 9 результативных передач в этом сезоне. Его статистика – здесь.