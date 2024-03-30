Левандовски отказался от трехкратного увеличения зарплаты в Саудовской Аравии. Он не хочет уходить из «Барселоны»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски деньги Футбол

Роберт Левандовски отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии.

Как пишет Diario Sport, нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не хочет уходить из клуба, несмотря на крупное предложение из Саудовской Аравии.

По данным источника, саудовский клуб предлагал трехкратное увеличение зарплаты, однако, игрок ответил отказом.

Каталонцы также хотят, чтобы поляк остался, так как Витор Роке еще слишком молод, а подписать топ-нападающего его уровня этим летом будет невозможно по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что Левандовски отказался от предложения в 100 миллионов евро из Саудовской Аравии, так как ему комфортно в каталонском клубе. «Барселона» видит Роберта основным форвардом на следующий сезон, но перед сезоном-2025/26 планирует подписать ему замену мирового уровня. Отмечается, что мечта Жоана Лапорты – Эрлинг Холанд. 

В этом сезоне на счету Левандовски 20 голов и 9 результативных передач в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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55 комментариев
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Ответ Dmitry Rozanov
Всё же достойно уважения, Лёва ещё способен пару лет отыграть в топ-футболе
он в этом сезоне то на топ не тянет
+22
-5
+17
Футбол против денег.
+16
-3
+13
[взгляд беззвучного уважения]
+15
-5
+10
Вообще в чём прикол ехать за огромную зарплату в СА футболистам которые уже заработали больше 100млн евро?
Мне кажется уровень жизни если у тебя 100млн евро или 500не сильно меняется.
+8
-1
+7
Похвально, конечно.
Но, благородство здесь двоякое. Роберт второй по зарплате в Барсе и в следующем сезоне будет получать ещё больше. Не за еду так-то играет. И это в 35, сильнее он точно не станет.
+6
-1
+5
Ответ Геннадий Тимченко
Команда с "этим деревом" наколотила 8 голов в ворота Барсы, капитаном которой был Месси в плей-офф ЛЧ☝️
если это такой аргумент то в те времена и Фати был многообещающим
+3
0
+3
Ответ Dmitry Rozanov
Всё же достойно уважения, Лёва ещё способен пару лет отыграть в топ-футболе
В следующем году игра будет хуже, чем в этом.
+2
0
+2
Ответ pudic06
[взгляд беззвучного уважения]
*слегка заметный кивок с поджатыми губами
+2
0
+2
Ответ Роста BOB
Комментарий скрыт
Мисси это папа твой?😂😂😂
+1
0
+1
а зря, он лишний в барсе игра на столба губит клуб
+5
-4
+1
У Барсы альтернативы нет в любом случае, так что понятно было, что его сливать не будут, на летнее окно в приоритете другие позиции.
+1
0
+1
Всё же достойно уважения, Лёва ещё способен пару лет отыграть в топ-футболе
+12
-11
+1
Ответ Фанат спорта01
Вообще в чём прикол ехать за огромную зарплату в СА футболистам которые уже заработали больше 100млн евро? Мне кажется уровень жизни если у тебя 100млн евро или 500не сильно меняется.
ьы спроси у Кержакова или Федорова оги подробно расскажут как это происходит.
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Ответ Фанат спорта01
Вообще в чём прикол ехать за огромную зарплату в СА футболистам которые уже заработали больше 100млн евро? Мне кажется уровень жизни если у тебя 100млн евро или 500не сильно меняется.
Ну есть те, кто уже про..ал приличну. часть заработанного.
А есть те, кто вложил деньги в бизнес, имеет пассивный доход и ехать куда-то на заработки нет смысле. Левандовский в их числе.
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Ответ Фанат спорта01
Вообще в чём прикол ехать за огромную зарплату в СА футболистам которые уже заработали больше 100млн евро? Мне кажется уровень жизни если у тебя 100млн евро или 500не сильно меняется.
Ну это зависит, как они этой суммой распорядились. Если в плюсе, то хорошо. А если нет, то много известных спортсменов банкротов, кто заработки себе устраивал
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Ответ Кефтеме
Зачем ему деньги, если он не умеет играть в футбол?)
🤦🏻‍♂️
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Ответ Роста BOB
Ага, ага, главное ни пускает сопли и не бежит за деньгами 💯
Зачем ему деньги, если он не умеет играть в футбол?)
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Ответ Роста BOB
Комментарий скрыт
Но играть совершенно не умеет (бить по воротам это не умение играть в футбол)
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Ответ FrankieWild
он в этом сезоне то на топ не тянет
Забавно, на топ не тянет, но при этом лучший в ла лиге по гол+пас, опережая и Винисиуса, и Беллингема, и Гризмана. Всем бы быть такими не топами
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Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
дальше заголовка че лень читать? Барселона видит в нем основного форварда на след. сезон.
Так он уходить не хочет, что Барселоне остаётся?))
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Ответ FrankieWild
если это такой аргумент то в те времена и Фати был многообещающим
Ну зато Месси за последние восемь лет в официальных матчах с Баварией суперпредсказуем☝️
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Ответ G.H.O.S.T.
Похвально, конечно. Но, благородство здесь двоякое. Роберт второй по зарплате в Барсе и в следующем сезоне будет получать ещё больше. Не за еду так-то играет. И это в 35, сильнее он точно не станет.
как вы это делаете. вроле и похвалил. но при этом обгадил по полной.
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Не мешайте курортнику кайфовать в Барсе
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Не все то золото, что блестит.
Там хоть и сняли ряд ограничений, но не каждый сможет там жить, тем более с семьей. Это Вам не Дубай.
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Роберт обеспеченный человек и видимо ему пофиг, сколько будет у него на счетах, 100 млн иди 200, он на 100 отлично проживёт и ещё детям с внуками может достаться
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Я тоже не согласился
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Прицепился же ))))
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В три раза маловато. Если в пять, то подумает.
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да, не поехал как некоторые в шашлык за бабки превращаться)
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а в чём правда батя?

- а правда в том сынок, что пенсионер ещё хочет попилить в Европе пока место дают, но как только оставят без этого места.. тогда уже мама пальма в пустыне.
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