Левандовски отказался от трехкратного увеличения зарплаты в Саудовской Аравии. Он не хочет уходить из «Барселоны»
Роберт Левандовски отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии.
Как пишет Diario Sport, нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не хочет уходить из клуба, несмотря на крупное предложение из Саудовской Аравии.
По данным источника, саудовский клуб предлагал трехкратное увеличение зарплаты, однако, игрок ответил отказом.
Каталонцы также хотят, чтобы поляк остался, так как Витор Роке еще слишком молод, а подписать топ-нападающего его уровня этим летом будет невозможно по финансовым причинам.
Ранее сообщалось, что Левандовски отказался от предложения в 100 миллионов евро из Саудовской Аравии, так как ему комфортно в каталонском клубе. «Барселона» видит Роберта основным форвардом на следующий сезон, но перед сезоном-2025/26 планирует подписать ему замену мирового уровня. Отмечается, что мечта Жоана Лапорты – Эрлинг Холанд.
В этом сезоне на счету Левандовски 20 голов и 9 результативных передач в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Мне кажется уровень жизни если у тебя 100млн евро или 500не сильно меняется.
Но, благородство здесь двоякое. Роберт второй по зарплате в Барсе и в следующем сезоне будет получать ещё больше. Не за еду так-то играет. И это в 35, сильнее он точно не станет.
А есть те, кто вложил деньги в бизнес, имеет пассивный доход и ехать куда-то на заработки нет смысле. Левандовский в их числе.
Там хоть и сняли ряд ограничений, но не каждый сможет там жить, тем более с семьей. Это Вам не Дубай.
- а правда в том сынок, что пенсионер ещё хочет попилить в Европе пока место дают, но как только оставят без этого места.. тогда уже мама пальма в пустыне.