Мюллер о перепалке Тухеля и Хенесса: «Процитирую Кана: «Мне похер»

Томас Мюллер высказал мнение о конфликте Томаса Тухеля и Ули Хенесса.

Ранее почетный президент «Баварии» заявил, что предпочитает покупать игроков, а не развивать молодых. Главный тренер мюнхенцев ответил: «Это далеко от реальности и глубоко оскорбляет меня как тренера».

спросили об этой ситуации, а также задали вопрос о том, доносится ли фоновый шум до команды.

«Фоновый шум возникает потому, что вы постоянно спрашиваете нас об этом. Если бы сделал заявление и никто бы его не спрашивал, то никакого фонового шума не было бы.

Я процитирую Олли Кана из легендарного интервью: «Мне похер», – сказал полузащитник «Баварии» Томас Мюллер.