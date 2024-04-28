Мюллер о перепалке Тухеля и Хенесса: «Процитирую Кана: «Мне похер»

Теги Оливер Кан бундеслига Германия Ули Хенесс Томас Мюллер Томас Тухель брань Футбол

Томас Мюллер высказал мнение о конфликте Томаса Тухеля и Ули Хенесса.

Ранее почетный президент «Баварии» заявил, что Тухель предпочитает покупать игроков, а не развивать молодых. Главный тренер мюнхенцев ответил: «Это далеко от реальности и глубоко оскорбляет меня как тренера».

Томаса Мюллера спросили об этой ситуации, а также задали вопрос о том, доносится ли фоновый шум до команды.

«Фоновый шум возникает потому, что вы постоянно спрашиваете нас об этом. Если бы Ули Хенесс сделал заявление и никто бы его не спрашивал, то никакого фонового шума не было бы.

Я процитирую Олли Кана из легендарного интервью: «Мне похер», – сказал полузащитник «Баварии» Томас Мюллер.

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5 комментариев
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😄👍. Мудрый человек Томас Мюллер
+16
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Мюллер как всегда 🔥🥶
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..даже дверь не закрываю
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Ты цитируешь Клоппа
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Вокруг Баварии всегда будет фоновый шум, реагировать на это надо именно так. Об этом и Аршавин хорошо сказал - "Ваши ожидания - ваши проблемы", чем надолго поставил на уши многомиллионную массу.
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