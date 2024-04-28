Мюллер о перепалке Тухеля и Хенесса: «Процитирую Кана: «Мне похер»
Томас Мюллер высказал мнение о конфликте Томаса Тухеля и Ули Хенесса.
Ранее почетный президент «Баварии» заявил, что Тухель предпочитает покупать игроков, а не развивать молодых. Главный тренер мюнхенцев ответил: «Это далеко от реальности и глубоко оскорбляет меня как тренера».
Томаса Мюллера спросили об этой ситуации, а также задали вопрос о том, доносится ли фоновый шум до команды.
«Фоновый шум возникает потому, что вы постоянно спрашиваете нас об этом. Если бы Ули Хенесс сделал заявление и никто бы его не спрашивал, то никакого фонового шума не было бы.
Я процитирую Олли Кана из легендарного интервью: «Мне похер», – сказал полузащитник «Баварии» Томас Мюллер.