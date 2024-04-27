Реднапп об атакующих хавбеках в АПЛ: «Мы видели таких великих игроков, как Джеррард, Лэмпард, Сильва, но для меня де Брюйне – лучший. Восхищаюсь им каждый раз»

Теги Яя Туре Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Манчестер Сити премьер-лига Англия Давид Сильва Джейми Реднапп Кевин де Брюйне Футбол

Джейми Реднапп считает Кевина де Брюйне лучшим атакующим хавбеком в истории АПЛ.

«Мы видели таких великих игроков, как Джеррард, Лэмпард, Давид Сильва, Яя Туре, невероятных атакующих полузащитников. Но для меня [де Брюйне] – лучший. Он делает нечто неземное. Передачи, которые он отдавал на протяжении всей своей карьеры в Премьер-лиге, не многим под силу.

Он может забивать любые голы, но я не ожидал, что он забьет головой в падении. Я восхищаюсь им каждый раз, когда вижу», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире Sky Sports.

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7 комментариев
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Обычно Кевин холодный и не особо ярко празднует моменты. Но после этого гола он очень долго сиял своей улыбкой
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Кевин продолжает удивлять! Эталонный полузащитник, умеет на поле все, что в матче с Брайтоном еще раз подтвердил
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Ответ Personology Center
Там на повторе момента (когда праздновали гол) было видно по жестам, что кто-то из игроков (вроде Бернарду) спросил "Как?". Кевин улыбаясь пожал плечами, мол, сам не знаю. )
Там несколько интересных скетчей в моменте произошло. Гвардиол за нос Уокера схватил, типа «норм навесил, чувак»
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Обычно Кевин холодный и не особо ярко празднует моменты. Но после этого гола он очень долго сиял своей улыбкой
Там на повторе момента (когда праздновали гол) было видно по жестам, что кто-то из игроков (вроде Бернарду) спросил "Как?". Кевин улыбаясь пожал плечами, мол, сам не знаю. )
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Наконец то моё мнение подтвердил серьёзный человек. Всегда говорил, Лемпарды, Джерарды, Туре, это крутые трудяги, но не гении, а Де Брюйне - гений.
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Ответ Roman
Кевин продолжает удивлять! Эталонный полузащитник, умеет на поле все, что в матче с Брайтоном еще раз подтвердил
Игра головой ❌
Созидатель/разрушитель (опорник) ❌
Исполнение штрафных ❌
Дальние удары ❌
Это далеко не эталонный, это просто хороший атакующий полузащитник, каким был Лэмпард. А вот Джеррард умел всё это, вот он эталонный
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