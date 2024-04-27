Реднапп об атакующих хавбеках в АПЛ: «Мы видели таких великих игроков, как Джеррард, Лэмпард, Сильва, но для меня де Брюйне – лучший. Восхищаюсь им каждый раз»
Джейми Реднапп считает Кевина де Брюйне лучшим атакующим хавбеком в истории АПЛ.
«Мы видели таких великих игроков, как Джеррард, Лэмпард, Давид Сильва, Яя Туре, невероятных атакующих полузащитников. Но для меня [де Брюйне] – лучший. Он делает нечто неземное. Передачи, которые он отдавал на протяжении всей своей карьеры в Премьер-лиге, не многим под силу.
Он может забивать любые голы, но я не ожидал, что он забьет головой в падении. Я восхищаюсь им каждый раз, когда вижу», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире Sky Sports.
Созидатель/разрушитель (опорник) ❌
Исполнение штрафных ❌
Дальние удары ❌
Это далеко не эталонный, это просто хороший атакующий полузащитник, каким был Лэмпард. А вот Джеррард умел всё это, вот он эталонный