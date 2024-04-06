Джо Коул: «Де Брюйне – крестный отец атакующих полузащитников. Он выше всех – Лэмпарда, Скоулза и Джеррарда в том числе»

Теги Пол Скоулз Фрэнк Лэмпард Джо Коул Стивен Джеррард Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Кевин де Брюйне Футбол

Джо Коул считает Кевина де Брюйне лучшим атакующим полузащитником.

«Думаю, он стоит выше всех. Я правда так считаю. И я имею в виду в том числе Фрэнка Лэмпарда, Пола Скоулза, Стивена Джеррарда и остальных.

И, думаю, он продолжает подниматься все выше. Это великие игроки своего времени, и сравнивать разные эпохи всегда сложно из-за того, что меняются правила, поля, мячи, тренировочные методы – все меняется. Но Кевин определенно лучший в этой эпохе. Он выдающийся футболист.

Первый гол в ворота «Пэлас» прекрасен. Слушайте, Кевин – крестный отец атакующих полузащитников в мировом футболе. Я по-прежнему считаю его лучшим в этом списке», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире TNT Sports.

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77 комментариев
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Выше вряд ли но в одном ряду это точно.
+49
-17
+32
Кевин Де Брейне лучший игрок 2023 года абсолютно, привел Сити к треблу
+37
-8
+29
Ответ as009595@icloud.com
Кевин Де Брейне лучший игрок 2023 года абсолютно, привел Сити к треблу
Забавно что это выясняется только к середине 2024. Таким темпом Холланд по примеру Левандовски всего за год превратится в "норвежское дерево".
+31
-3
+28
Ответ as009595@icloud.com
Кевин Де Брейне лучший игрок 2023 года абсолютно, привел Сити к треблу
Месси сделал больше обводок
+42
-15
+27
Ответ Евгений Лац
Кевин невероятно крут, и я соглашусь, и поставлю в своём внутреннем рейтинге его выше Джеррарда, Скоулза и Лэмпарда. Вспомню так же топов из своего детства и других лиг - Мендьету, Недведа, Кака, может и Тотти туда же - КДБ тоже выше них. Но Крестный отец всех атакующих полузащитников точно не он, а один лысый бербер, ярко «запоровший» финал своего последнего ЧМ. Даже и сравнить их сложно.
Кака образца 2006-2008 был абсолютным монстром. Не думаю, что Кевин сильнее именно того Рики. Но если говорить о карьерах в целом, то Де Брюйне вполне может претендовать на роль одного из лучших. Ну а Зидана все вышеперечисленные называли и называют лучшим, поэтому ты прав
+15
-1
+14
Ответ Евгений Лац
Кевин невероятно крут, и я соглашусь, и поставлю в своём внутреннем рейтинге его выше Джеррарда, Скоулза и Лэмпарда. Вспомню так же топов из своего детства и других лиг - Мендьету, Недведа, Кака, может и Тотти туда же - КДБ тоже выше них. Но Крестный отец всех атакующих полузащитников точно не он, а один лысый бербер, ярко «запоровший» финал своего последнего ЧМ. Даже и сравнить их сложно.
Кака был менее «долгожителен», но гораздо более яркий, он делал разницу на топ-уровне
+14
-1
+13
Кевин невероятно крут, и я соглашусь, и поставлю в своём внутреннем рейтинге его выше Джеррарда, Скоулза и Лэмпарда. Вспомню так же топов из своего детства и других лиг - Мендьету, Недведа, Кака, может и Тотти туда же - КДБ тоже выше них. Но Крестный отец всех атакующих полузащитников точно не он, а один лысый бербер, ярко «запоровший» финал своего последнего ЧМ. Даже и сравнить их сложно.
+13
-3
+10
Похвально что это говорить человек который играл со всеми перечислених игроков...
+10
-1
+9
Ну они так-то глубже играли, это первое. Второе, характера у троих поболее было точно, КДБ частенько пропадает в нужный момент.
+11
-2
+9
Каждое следующее поколение футболистов сильнее предыдущего. Лучший атакующий полузащитник мира в 2030м году будет сильнее де Брёйне и т.д.
+7
0
+7
Ответ Sergeant Squirting
Выше вряд ли но в одном ряду это точно.
Выше, и - это уже не ощущение.
+23
-16
+7
Ответ Jeicob Harlon
Есть сильные Атакующие полузащитники а,есть и КДБ
А есть нужные места для запятых))
+6
0
+6
Ответ Sergeant Squirting
Выше вряд ли но в одном ряду это точно.
Скоулз метр с кепкой, Стиви с Фрэнки недалеко ушли, канеш бельгиец повыше будет
+7
-1
+6
Все равно, что сравнивать Озила с Вальверде Белленгемом и Модричем
+5
0
+5
Ответ Shuller18
Ну они так-то глубже играли, это первое. Второе, характера у троих поболее было точно, КДБ частенько пропадает в нужный момент.
Если КДБ так крут , почему так долго не мог победить с Мс в лиге чемпионов и отлетали от всяких Лионов , Монако , ит.д. , или с той же достаточно сильным поколением Бельгийцев максимум 1/2 чемпионата мира , так по мне КДБ растворяется в больших матчах , где имено надо тащить и делать разницу ,
+4
0
+4
Джо конечно погорячился, либо его неверно поняли.
Лэмпард, Джерард и уж тем более Скоулз не апз, а цпз с функционалом опорника, иногда с атакующими функциями, в случае со Скоулзом вообще очень ситуативно, но не более. Стиви вторую часть карьеры играл второго чистого цпз с подключением чаще жальними ударами.
Лэмпарда поднимали то чуть выше, то при травмах так же отпускали на линию цпз-оп, с функцией распасовщика и продвижение мяча в линию атаки, просто Лэмпард очень качественно завершал, проделывпл гигансткий объем, которого хватало на игру бокс ту бокс.
А КБД чистейший апз, плеймейкер, а иногда и вовсе второй форвард, т.ч. тут сравнение слегка не корректное, прямо скажем.
Но КБД точно уникум и восхитительный атакующий полузащитник, умнейший.
+5
-1
+4
Спорно, Лэмпард и Джи в прайме тоже лютые были
+5
-2
+3
Ответ Константин Мееров
Стиви Джи и близко не был уровнем Кевина по интеллекту, как и Лэмпард.
сразу видно одноклеточного, который начал смотреть футбол как пару лет
+5
-3
+2
Ответ Дядя ТУРА
Месси сделал больше обводок
Сколько?Цифру давай, а то уже не смешно
+2
0
+2
Пусть подержит пиво Модрича.
+2
0
+2
Выше троих названных это точно. Но выше ли он Зидана, Кака, Иньесты, Модрича? Точно нет. И это просто те кого я вспомнил навскидку по игре, которую я лично наблюдал. Думаю в поколении постарше найдется немало свидетелей более сильных АПХ 90-х в годы расцвета этой позиции.
+7
-5
+2
Скоулз и Лэмпард круче, я считаю
+1
0
+1
Скоро увидим, в очной дуэли, кто из них сейчас лучше Кевин или Джуд.?
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Ответ Озил, озю и буду озить
Кака играл на топ-уровне от силы года 3-4. Почему его все время пихают в списки лучших? Как и Роналдиньо, кстати
Какая разница, играл же? И главное 3-4 не 1. И Кака, и Роналдиньо, и тем более Зидан с Модричем сильнее КДБ. Последние двое вообще вообще лучшие АПЗ в истории на мой взгляд.
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Ответ Букинист
Выше, и - это уже не ощущение.
конечно выше. но мы недооцениваем современников. лет через 10 все признают его величие
+1
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Де Брюйне теряется в топовых матчах. А это самый важный фактор. Поэтому он точно не из лучших полузащей в истории.
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Абсолютно не корректно сравнивать кдб с рыжим
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Неа, Лэмпард был круче.
И по мозгам и по исполнению.
Он был настоящим плэймэкером.
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Ответ Shuller18
Ну они так-то глубже играли, это первое. Второе, характера у троих поболее было точно, КДБ частенько пропадает в нужный момент.
Лампард точно не глубже играл
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Ответ Tun
А есть нужные места для запятых))
Фанаты Роналду ещё не проходили запятые
+3
-2
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