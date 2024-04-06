Джо Коул: «Де Брюйне – крестный отец атакующих полузащитников. Он выше всех – Лэмпарда, Скоулза и Джеррарда в том числе»

Джо Коул считает Кевина де Брюйне лучшим атакующим полузащитником.

«Думаю, он стоит выше всех. Я правда так считаю. И я имею в виду в том числе Фрэнка Лэмпарда, Пола Скоулза, Стивена Джеррарда и остальных.

И, думаю, он продолжает подниматься все выше. Это великие игроки своего времени, и сравнивать разные эпохи всегда сложно из-за того, что меняются правила, поля, мячи, тренировочные методы – все меняется. Но Кевин определенно лучший в этой эпохе. Он выдающийся футболист.

Первый гол в ворота «Пэлас» прекрасен. Слушайте, Кевин – крестный отец атакующих полузащитников в мировом футболе. Я по-прежнему считаю его лучшим в этом списке», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире TNT Sports.