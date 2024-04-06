Джо Коул: «Де Брюйне – крестный отец атакующих полузащитников. Он выше всех – Лэмпарда, Скоулза и Джеррарда в том числе»
Джо Коул считает Кевина де Брюйне лучшим атакующим полузащитником.
«Думаю, он стоит выше всех. Я правда так считаю. И я имею в виду в том числе Фрэнка Лэмпарда, Пола Скоулза, Стивена Джеррарда и остальных.
И, думаю, он продолжает подниматься все выше. Это великие игроки своего времени, и сравнивать разные эпохи всегда сложно из-за того, что меняются правила, поля, мячи, тренировочные методы – все меняется. Но Кевин определенно лучший в этой эпохе. Он выдающийся футболист.
Первый гол в ворота «Пэлас» прекрасен. Слушайте, Кевин – крестный отец атакующих полузащитников в мировом футболе. Я по-прежнему считаю его лучшим в этом списке», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире TNT Sports.
Лэмпард, Джерард и уж тем более Скоулз не апз, а цпз с функционалом опорника, иногда с атакующими функциями, в случае со Скоулзом вообще очень ситуативно, но не более. Стиви вторую часть карьеры играл второго чистого цпз с подключением чаще жальними ударами.
Лэмпарда поднимали то чуть выше, то при травмах так же отпускали на линию цпз-оп, с функцией распасовщика и продвижение мяча в линию атаки, просто Лэмпард очень качественно завершал, проделывпл гигансткий объем, которого хватало на игру бокс ту бокс.
А КБД чистейший апз, плеймейкер, а иногда и вовсе второй форвард, т.ч. тут сравнение слегка не корректное, прямо скажем.
Но КБД точно уникум и восхитительный атакующий полузащитник, умнейший.
И по мозгам и по исполнению.
Он был настоящим плэймэкером.