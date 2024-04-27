«Байер» забил после 80-й минуты в 22 из 46 матчей сезона. В 9 матчах поздние голы принесли победу, в 5 – ничью

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Лига Европы УЕФА Футбол

«Байер» забил в концовках почти в половине игр нынешнего сезона.

После 80-й минуты команда Хаби Алонсо отличилась в 22 из 46 матчей в чемпионате и Кубке Германии, а также Лиге Европы.

В 9 случаях поздние голы приносили леверкузенцам победу, еще в 5 – помогали добиться ничьей.

«Байер» не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне. У него 38 побед и 8 ничьих.

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24 комментария
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Обалдеть
+36
-3
+33
Байер 04 ❎
Байер 80+ ☑️
+24
-4
+20
Ответ henry_12
Обалдеть
Прочитал голосом Юрия Гальцева
+16
0
+16
эти черти практикуют чёрную магию?
+10
-2
+8
Они забрали паспорт у Удачи и приковали ее к батареи
Иначе логичных объяснений не вижу
+11
-5
+6
Ответ Абдул Абакаев
эти черти практикуют чёрную магию?
Это чёрная магия Хави Алонсо
+4
0
+4
"Ферги-тайм!!!" - "Что, Байер?" - "Пиво моё подержи!!! И еще метнись за вторым,после минуты 90й..."
🤣
+5
-2
+3
Что на этот счет говорит теория вероятности?
+4
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+3
Ответ kowadu2
Что на этот счет говорит теория вероятности?
Говорит, что это невероятно.
+2
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чудненько...
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Парни Алонсо, настоящие.... киборги....😎💪
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Фола не было на штрафной, при подаче игрок байера двумя руками вытолкал игрока Штуттгарта, но ВАР молчит :)
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Это что-то немыслимое, никогда такого не видел, супер-команда!
Интересно будет посмотреть на них в лч в следующем сезоне.
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На 78 минуте счет был 1:2 в пользу Штутгарта, пошел дела свои делать, при этом был уверен на 99.9%, что Байер спасётся, ожидания оправдались
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Статистика просто огонь.
+2
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Пора переименовывать Байер 04 в Байер 90+.
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Ответ Абдул Абакаев
эти черти практикуют чёрную магию?
Ты на их форму посмотри, видно же)
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Ответ Rister81
Я не понимаю как они это делают) Невероятный сезон для Алонсо и Байера,надеюсь новый сезон так же сильно проведут.Очень хочется после посмотреть на Алонсо в Реале/Сити/Баварии/Ливерпуле
Тоже хочу, но только не в Баварии, и Реале.
Самые токсичные клубы!
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Ответ Talgat Ergeshov
что будет если они возьмут ЛЕ, а реал ЛЧ, все голы после 90 мин🤔
Будут играть в Суперкубке значит
+1
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0
Ответ Dzhansug Bukiya
Фола не было на штрафной, при подаче игрок байера двумя руками вытолкал игрока Штуттгарта, но ВАР молчит :)
также ВАР промолчал в моменте с возможным пенальти, всего лишь один раз показали повтор
0
0
0
Я не понимаю как они это делают)
Невероятный сезон для Алонсо и Байера,надеюсь новый сезон так же сильно проведут.Очень хочется после посмотреть на Алонсо в Реале/Сити/Баварии/Ливерпуле
+3
-3
0
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