«Байер» забил после 80-й минуты в 22 из 46 матчей сезона. В 9 матчах поздние голы принесли победу, в 5 – ничью

«Байер» забил в концовках почти в половине игр нынешнего сезона.

После 80-й минуты команда отличилась в 22 из 46 матчей в чемпионате и Кубке Германии, а также .

В 9 случаях поздние голы приносили леверкузенцам победу, еще в 5 – помогали добиться ничьей.

« » не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне. У него 38 побед и 8 ничьих.