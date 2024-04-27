«Байер» забил после 80-й минуты в 22 из 46 матчей сезона. В 9 матчах поздние голы принесли победу, в 5 – ничью
«Байер» забил в концовках почти в половине игр нынешнего сезона.
После 80-й минуты команда Хаби Алонсо отличилась в 22 из 46 матчей в чемпионате и Кубке Германии, а также Лиге Европы.
В 9 случаях поздние голы приносили леверкузенцам победу, еще в 5 – помогали добиться ничьей.
«Байер» не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне. У него 38 побед и 8 ничьих.
Байер 80+ ☑️
Иначе логичных объяснений не вижу
🤣
Интересно будет посмотреть на них в лч в следующем сезоне.
Самые токсичные клубы!
Невероятный сезон для Алонсо и Байера,надеюсь новый сезон так же сильно проведут.Очень хочется после посмотреть на Алонсо в Реале/Сити/Баварии/Ливерпуле