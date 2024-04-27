Тен Хаг про 1:1 с «Бернли»: «МЮ» снова отдал игру из выигрышного положения. Нам и с судейством не везет – где последовательность?»

Эрик тен Хаг недоволен потерей очков в матче с «Бернли» (1:1).

– Мы мощно начали игру, создали много моментов, но во второй половине тайма потеряли контроль. « » вернулся в игру и создал кое-какие моменты.

Второй тайм целиком остался за нами. Мы были в выигрышном положении, но в итоге отдали игру.

Я сильно расстроен, такого происходить не должно. Мы создаем себе проблемы. На протяжении многих этапов игры мы действовали очень хорошо и должны были в конце матча набирать три очка за счет сухой победы. Но мы снова все упустили в конце.

– Проблема в невезении или менталитете?

– И в том, и в другом. Нам не везет, и не везет в том числе с судейством в последние недели. В наши ворота часто ставят пенальти, сегодняшний оправдан, но были и другие. Если вы ставите пенальти за фол в полуфинале [Кубка Англии], то что тогда было в случае с ? Где последовательность?

Нам нужно посмотреть в зеркало. Мы допустили ошибку, но нужно брать на себя ответственность. Они должны понимать, что это значит для команды и для тренера, – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.