Тен Хаг про 1:1 с «Бернли»: «МЮ» снова отдал игру из выигрышного положения. Нам и с судейством не везет – где последовательность?»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Бернли Эрик тен Хаг Аарон Уан-Биссака Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг недоволен потерей очков в матче с «Бернли» (1:1).

– Мы мощно начали игру, создали много моментов, но во второй половине тайма потеряли контроль. «Бернли» вернулся в игру и создал кое-какие моменты.

Второй тайм целиком остался за нами. Мы были в выигрышном положении, но в итоге отдали игру.

Я сильно расстроен, такого происходить не должно. Мы создаем себе проблемы. На протяжении многих этапов игры мы действовали очень хорошо и должны были в конце матча набирать три очка за счет сухой победы. Но мы снова все упустили в конце.

– Проблема в невезении или менталитете?

– И в том, и в другом. Нам не везет, и не везет в том числе с судейством в последние недели. В наши ворота часто ставят пенальти, сегодняшний оправдан, но были и другие. Если вы ставите пенальти за фол Уан-Биссаки в полуфинале [Кубка Англии], то что тогда было в случае с Гарначо? Где последовательность?

Нам нужно посмотреть в зеркало. Мы допустили ошибку, но нужно брать на себя ответственность. Они должны понимать, что это значит для команды и для тренера, – сказал главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.

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30 комментариев
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До какого года у него контракт? Это даже читать невозможно
+12
-2
+10
Каземиро привёз в очередной раз, ничего не поделаешь, сегодня Каземиро - завтра ещё кто-то
+11
-4
+7
Опоссумы, #####!
+3
0
+3
Ответ Алексей Игоревич
До какого года у него контракт? Это даже читать невозможно
Надеемся до лета
+4
-1
+3
20 команду смогли победить и то умудрились проигрывать по ходу матча. А тут то 19 место - это вам не то!
+2
0
+2
Надо дать Тен хагу поработать и проникнуться его философией, тогда будут результаты 😁
+1
0
+1
последовательность будет тогда когда тебя вышвырнут из клуба
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Всё понимаю, травмы, лунное затмение, я дурачок ничего не понимаю. Объясните мне один момент- почему Хойлунд за весь сезон ни на грамм не вписан в игру? Это не Марсик, который гуляет себе пл полю. Человек заряжен, бежит до последнего - но каждый матч как первый в клубе. Что они вообще тренируют?
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0
+1
им с абаскалем надо ска Хабаровск в наказание дать тренировать😂😂😂чтобы прочувствовали)
+1
0
+1
Ответ Алексей Игоревич
До какого года у него контракт? Это даже читать невозможно
А представьте, если он кубок выиграет вопреки всему... Начнётся мантра "Что я сделал невозможное, прыгнул выше Олимпа, срочно контракт мне продлить")
+1
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Ответ Cristiano Ronaldo
Вся команда играла как полное дно! Тяжело кого-то одного выделить, все ужасны и ЭТХ особенно!
Да нет, легко, это Каземиро и ее попытка подбить головой мяч вверх, чтобы Онана забрал в руки, когда надо было просто головой вынести из штрафной
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Когда все шло гладко, Тен Хаг играл в славного парня, говорил что ни в коем случаи не комментирует судейство. Делал это на фоне критики от Клоппа, чтоб казаться выше него) Где последовательность, Эрик?)
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2 левых пенальти от Джиллета - вместо 3-2 имеем 3-4
1 левый пенальти от Тэйлора - вместо 2-1 имеем 2-2
минимум 1 непоставленный пенальти в матче с Бернли - вместо потенциальных 2-1 имеем 1-1

МЮ играет как гуано, имеет крупнейшее в АПЛ количество травм в сезоне (линия обороны весь сезон составляется по принципу "я тебя слепила их того, что было"), и все равно судейки топят нещадно. когда Онана сфолил - сразу побежал смотреть телевизор, когда сбивали Гарначу или с моментом попадания мяча в руку - чет никакого рвения проверить моменты не было.

плевать на сезон уже. желаю Ньюкаслу/ВХ/Челси выйти в ЛК и представлять АПЛ там, а МЮ надо сосредоточиться только на одном оставшемся матче - финале Кубка. все остальное уже вторично.
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Ответ Алексей Игоревич
До какого года у него контракт? Это даже читать невозможно
летом его должны отправить в отставку
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интересно , кто из них больше шарлатан, он или абаскаль?😂😂😂
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Иногда его даже жалко, ведь действительно сегодня и в последних трех матчах судейство было против нас
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Ответ PIT-BUL
Дай по играть молодежи! Все равно остался финал с Сити. Игроки еле ноги волочат
Если он будет играть молодёжью, то вообще будут унижать МЮ все кому не лень. Лучше не надо.
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Так забивайте с игры! В чем проблема? Это Бернли из дна таблицы, который возил вас пол тайма как щенят. И пусть судья лох, но ты сам днина лысая, который уже ничего не может и возможно уже и не хочет. После порнофинала в кубке Англии, его попрут
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Забивали бы 3-4 мяча это донному Бернли, и проблем бы не было. Сами виноваты.
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Где же последовательность: у одного рука оставлена, у другого почти прижата к телу
Эх, не везёт нашему гению с судьями
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Жаловаться на судейство против предпоследней команды - не красит тренера. Юнайтед должен сносить, как бешеный ветер такие клубы, а по первому тайму словно команды поменялись местами.
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У него все виноваты, но только не он !
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Клоун ,там Аякс порят все кому не лень,иди спасай клуб,оставь Мю специалисту.
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Дай по играть молодежи! Все равно остался финал с Сити. Игроки еле ноги волочат
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Проблема в игре которую ты хочешь от игроков😂напоминает сборную Англии при Эрикссоне
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Проблема в игре которую ты хочешь от игроков😂напоминает сборную Англии при Эрикссоне
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Проблема в игре которую ты хочешь от игроков😂напоминает сборную Англии при Эрикссоне
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Да он издевается!
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