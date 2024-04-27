Тен Хаг про 1:1 с «Бернли»: «МЮ» снова отдал игру из выигрышного положения. Нам и с судейством не везет – где последовательность?»
Эрик тен Хаг недоволен потерей очков в матче с «Бернли» (1:1).
– Мы мощно начали игру, создали много моментов, но во второй половине тайма потеряли контроль. «Бернли» вернулся в игру и создал кое-какие моменты.
Второй тайм целиком остался за нами. Мы были в выигрышном положении, но в итоге отдали игру.
Я сильно расстроен, такого происходить не должно. Мы создаем себе проблемы. На протяжении многих этапов игры мы действовали очень хорошо и должны были в конце матча набирать три очка за счет сухой победы. Но мы снова все упустили в конце.
– Проблема в невезении или менталитете?
– И в том, и в другом. Нам не везет, и не везет в том числе с судейством в последние недели. В наши ворота часто ставят пенальти, сегодняшний оправдан, но были и другие. Если вы ставите пенальти за фол Уан-Биссаки в полуфинале [Кубка Англии], то что тогда было в случае с Гарначо? Где последовательность?
Нам нужно посмотреть в зеркало. Мы допустили ошибку, но нужно брать на себя ответственность. Они должны понимать, что это значит для команды и для тренера, – сказал главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.
1 левый пенальти от Тэйлора - вместо 2-1 имеем 2-2
минимум 1 непоставленный пенальти в матче с Бернли - вместо потенциальных 2-1 имеем 1-1
МЮ играет как гуано, имеет крупнейшее в АПЛ количество травм в сезоне (линия обороны весь сезон составляется по принципу "я тебя слепила их того, что было"), и все равно судейки топят нещадно. когда Онана сфолил - сразу побежал смотреть телевизор, когда сбивали Гарначу или с моментом попадания мяча в руку - чет никакого рвения проверить моменты не было.
плевать на сезон уже. желаю Ньюкаслу/ВХ/Челси выйти в ЛК и представлять АПЛ там, а МЮ надо сосредоточиться только на одном оставшемся матче - финале Кубка. все остальное уже вторично.
Эх, не везёт нашему гению с судьями