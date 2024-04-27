«МЮ» не проигрывает 5 матчей: 2 победы с учетом пенальти с «Ковентри» и 3 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бернли Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 5 матчей.

Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Бернли» (1:1) в 35-м туре АПЛ.

В последний раз манкунианцы проигрывали 4 апреля – «Челси» (3:4). С тех пор у них 3 ничьих и 2 победы, в том числе в серии пенальти с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

6 мая «МЮ» встретится с «Кристал Пэлас».

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7 комментариев
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МЮ это тот клуб, на который нужно выбирать оптику
Для одних это команда которая не проигрывает 5 матчей, что круто
Для других это команда которая за 7 матчей выиграла в основное время лишь раз, что плохо
Для ТенХага это великая команда, без объяснения причин
+11
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+11
Стакан пипец как полон на половину.
+4
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+4
Касл и ВХЮ недалеко
+2
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+2
Вы стебетесь что ли))))))))))
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Вышли на плато
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