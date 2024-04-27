«МЮ» не проигрывает 5 матчей: 2 победы с учетом пенальти с «Ковентри» и 3 ничьих

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 5 матчей.

Сегодня команда Эрика тен сыграла вничью с « » (1:1) в 35-м туре .

В последний раз манкунианцы проигрывали 4 апреля – «Челси» (3:4). С тех пор у них 3 ничьих и 2 победы, в том числе в серии пенальти с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

6 мая « » встретится с «Кристал Пэлас».