«МЮ» не проигрывает 5 матчей: 2 победы с учетом пенальти с «Ковентри» и 3 ничьих
«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 5 матчей.
Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Бернли» (1:1) в 35-м туре АПЛ.
В последний раз манкунианцы проигрывали 4 апреля – «Челси» (3:4). С тех пор у них 3 ничьих и 2 победы, в том числе в серии пенальти с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.
6 мая «МЮ» встретится с «Кристал Пэлас».
Для одних это команда которая не проигрывает 5 матчей, что круто
Для других это команда которая за 7 матчей выиграла в основное время лишь раз, что плохо
Для ТенХага это великая команда, без объяснения причин