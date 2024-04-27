Антони забил первый гол в сезоне АПЛ – в 27-м матче. У вингера «МЮ» 2 (1+1) очка в чемпионате

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бернли Антони Футбол

Антони забил первый гол в сезоне АПЛ.

Вингер «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче с «Бернли» (1:1, второй тайм). 

Бразильский футболист проводит 27-й матч в текущем розыгрыше АПЛ, на этом отрезке он отличился 1 голом и 1 результативным пасом. Всего на его счету 36 игр и 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах.

Подробную статистику Антони можно найти здесь

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заткнул этим голом всех болельщиков Ковентри
+88
-2
+86
Статистика в чемпионате до Мудрика не дотягивает но тоже не плохо.
+45
-3
+42
Шах и мат, скейтеры!
+13
-1
+12
И кто там говорил, что Спиннер не оправдывает потраченные деньги? Ещё как оправдывает! Сначала заткнул рты болельщикам грозного Ковентри, а теперь помог аутсайдеру сыграть вничью с самим Бёрнли.
+14
-3
+11
Ответ Yobo
Статистика в чемпионате до Мудрика не дотягивает но тоже не плохо.
А ещё на украинца гонят
+11
-2
+9
Красава. Наказал неверующих.
+7
0
+7
Помню, как фанаты МЮ смеялись над Пепе Арсенальским😂
Что не смеетесь больше? Не поняли?
Да Пепе был еще голеадором за свои 80 млн!
+6
-2
+4
Ответ Yobo
Статистика в чемпионате до Мудрика не дотягивает но тоже не плохо.
Хотел написать то же самое, но ты оказался быстрее))
+2
0
+2
Вот сейчас как посыплются предложения за Овер прайс
+3
-2
+1
Завелась машина!
+1
0
+1
Бистяра!
+1
0
+1
Ответ therealgreenman
Вот сейчас как посыплются предложения за Овер прайс
да если разобраться, то тот состав Аякса, который распродали после шикарного сезона 2018/2019 не оправдал своих покупателей. и ЭТХ в тч. это Аякс наварился на продаже своих игроков, и что удивительно провалился в нынешнем сезоне так больно, невольно подумаешь-а куда же они дели деньги от продаж? Ни Ф. де Йонг, ни Дольберг, ни Нерес, ни Зиеш с Де Лигтом не стали топовыми. о ван Де Беке промолчу совсем. Даже после появившиеся игроки типа Антони тоже сдулись после веселого первенства Нидерландов, не сумев заиграть в Апл
+1
-1
0
Ответ Cristiano Ronaldo
А ещё на украинца гонят
На обоих мощно гонят. Оба достаточно простых игрока с небольшим набором полезных футбольных качеств. У одного - быстрый, но зачастую бесполезный бег, у другого - столь же посредственный дриблинг. И оба стояли как несколько пентхаусов.
0
0
0
Ответ вкус крабовых чипсов
Завелась машина!
,🤣🤣👍👍👍
0
0
0
Хозяин АПЛ
0
0
0
Антонет вместе с МЮ
0
0
0
молоток Мудриньо...
0
0
0
Парни, по какому графику идёт, считал кто-нибудь?
0
0
0
Прикурили на парковке, ожил!
0
0
0
Я в него верил
0
0
0
это чудо стоит своих денег? понемногу голов и пасов каждый сезон неужто стоят 100+млн евро? эден азар номер 2
0
0
0
раз в год и палка стреляет
0
0
0
И этот парен не менее 100 лямов
0
0
0
Просто легенда
0
0
0
Легенда МЮ
+1
-1
0
Окупил 100 миллионов. Как же он крутится на месте!
+2
-2
0
Да там хоть каждый игрок по первому голу в сезоне забьет, все равно найдется тот, кто привезет пенальти
И ладно Далот, АВБ и Мактом рубят игроков пытаясь мяч отобрать или руки не могут за спиной держать, но Каземиро что в этом сезоне творит абсолютно объяснению не поддается
Что с Галатасараем привез, что сейчас
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий