Антони забил первый гол в сезоне АПЛ – в 27-м матче. У вингера «МЮ» 2 (1+1) очка в чемпионате
Антони забил первый гол в сезоне АПЛ.
Вингер «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче с «Бернли» (1:1, второй тайм).
Бразильский футболист проводит 27-й матч в текущем розыгрыше АПЛ, на этом отрезке он отличился 1 голом и 1 результативным пасом. Всего на его счету 36 игр и 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах.
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