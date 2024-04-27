Антони забил первый гол в сезоне АПЛ – в 27-м матче. У вингера «МЮ» 2 (1+1) очка в чемпионате

Антони забил первый гол в сезоне АПЛ.

Вингер « » открыл счет в матче с « » (1:1, второй тайм).

Бразильский футболист проводит 27-й матч в текущем розыгрыше , на этом отрезке он отличился 1 голом и 1 результативным пасом. Всего на его счету 36 игр и 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах.

Подробную статистику можно найти здесь.