Отступные Алонсо в «Байере» вступят в силу летом 2025 года. Испанец планирует трансферы на следующий сезон и убеждает Виртца остаться

Появились подробности контракта Хаби Алонсо с «Байером».

Как сообщает Фабрицио Романо, отступные в контракте с « » вступят в силу летом 2025 года.

Ранее появилась информация, что испанец не покинет команду как минимум до лета 2025-го.

По данным источника, Алонсо уже планирует новые трансферы и пытается сохранить Флориана Виртца в команде.

«Ливерпуль», «Бавария» и «Реал» продолжают следить за тренером.

За 8 туров до конца сезона «Байер» идет на 1-м месте в Бундеслиге, опережая, идущую 2-й, «Баварию» на 10 очков.