Отступные Алонсо в «Байере» вступят в силу летом 2025 года. Испанец планирует трансферы на следующий сезон и убеждает Виртца остаться

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Флориан Виртц Фабрицио Романо Футбол

Появились подробности контракта Хаби Алонсо с «Байером».

Как сообщает Фабрицио Романо, отступные в контракте Хаби Алонсо с «Байером» вступят в силу летом 2025 года.

Ранее появилась информация, что испанец не покинет команду как минимум до лета 2025-го.

По данным источника, Алонсо уже планирует новые трансферы и пытается сохранить Флориана Виртца в команде.

«Ливерпуль», «Бавария» и «Реал» продолжают следить за тренером.

За 8 туров до конца сезона «Байер» идет на 1-м месте в Бундеслиге, опережая, идущую 2-й, «Баварию» на 10 очков. 

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отличная новость! Хочется посмотреть на них в ЛЧ
+38
-2
+36
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У Виртца летом заканчивается контракт? В случае ухода - очень большая потеря.
Не заканчивается. На него огромный спрос от топ клубов, вот и хочет что бы на годик еще остался
+13
0
+13
ПРОСТО ЛУЧШАЯ НОВОСТЬ
АЛОНСО МУЖИК
В СЛ СЕЗОНЕ БУНДЕСЛИГА БУДЕТ ЕЩЕ КРУЧЕ!!! ОБОЖАЮ
+18
-6
+12
У Виртца летом заканчивается контракт?
В случае ухода - очень большая потеря.
+5
0
+5
Хорошее решение от Алонсо остаться еще на один сезон. А если он еще и Виртца уговорит не уходить и добавит еще парочку-тройку игроков в ротацию, то будет интересно посмотреть на Байер в Лиге Чемпионов, хоть и ее новый формат мягко говоря не очень.
+4
-1
+3
Госпаде, што за чушь?))) Виртц сообщил, что остается, гораздо раньше Хаби) Только недавно в сборной интервью дал, напомнил об этом и даже сказал, что их с Алонсо будущее не связано, имея в виду, что если Алонсо уйдет, он останется)
+2
0
+2
Остаться ещё на сезон - очень достойное решение! Баварии это, конечно, добавит головной боли, ну, вот и оценим навыки гениев клубного менеджмента, сливших Флика и запустивших весь трэш последних лет. Заодно посмотрим на Неверлузен в ЛЧ, главное, чтобы не распродали состав и добавили качественной глубины
+1
0
+1
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
у Ланса совсем неподалеку находится более сильный в общем понимании клуб (Лилль), может даже Дортмунд не так влияет на Леверкузен.
а у Униона скорее совсем классическая ситуация «слива», сейчас они даже интереснее прошлогодних себя
+1
0
+1
В 25 году его можно будет забрать не торгуясь с клубом, а ближайшим летом придется предлагать деньги клубу. Вот и вся новость
+1
-1
0
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Может, в Реал метит.
0
0
0
Ответ Madhamish
Может, в Реал метит.
Джерард тоже метил в Ливерпуль, особенно после великолепного Рейнджерса была уверенность, что он когда нибудь будет главным тренером скаузеров. Но сейчас даже сами фаны отнекиваются от него
+1
-1
0
Ответ Alex Miheev
Видимо Алонсо сказки любит, и думает что они не кончаются, при всем к нему уважении
Хочет чел в Реал. Анчи только что продлили, а в следующем году Анчи и облажаться может.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий