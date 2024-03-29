Отступные Алонсо в «Байере» вступят в силу летом 2025 года. Испанец планирует трансферы на следующий сезон и убеждает Виртца остаться
Появились подробности контракта Хаби Алонсо с «Байером».
Как сообщает Фабрицио Романо, отступные в контракте Хаби Алонсо с «Байером» вступят в силу летом 2025 года.
Ранее появилась информация, что испанец не покинет команду как минимум до лета 2025-го.
По данным источника, Алонсо уже планирует новые трансферы и пытается сохранить Флориана Виртца в команде.
«Ливерпуль», «Бавария» и «Реал» продолжают следить за тренером.
За 8 туров до конца сезона «Байер» идет на 1-м месте в Бундеслиге, опережая, идущую 2-й, «Баварию» на 10 очков.
АЛОНСО МУЖИК
В СЛ СЕЗОНЕ БУНДЕСЛИГА БУДЕТ ЕЩЕ КРУЧЕ!!! ОБОЖАЮ
В случае ухода - очень большая потеря.
а у Униона скорее совсем классическая ситуация «слива», сейчас они даже интереснее прошлогодних себя