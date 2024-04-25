Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Мы пойдем до конца, такому произволу не должно быть места»
Жоан Лапорта высказался о ситуации с ударом Ламина Ямаля в класико.
Напомним, на 28-й минуте игры с «Реалом» вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
«После матча на «Бернабеу» немедленной реакцией было всеобщее возмущение судейством. Мы уже запросили изображения у Федерации, потому что считаем, что Ламин забил гол.
Мы пойдем до самого конца, такому произволу не должно быть места», – сказал президент «Барселоны».
«Барса» обратится в суд из-за решения RFEF не передавать записи эпизода с ударом Ямаля в класико
Проголосовал против системы определения гола.
Проголосовал за повышение зарплаты Тебасу.
Ищет виновных.
🤦🏻♂️
Май 2024 года
Басманный суд признал правоту Лапорты
Его тоже будут отменять тогда? 😁
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Я Лапорта, мой ДНК от отца
Я Лапорта, значит мне повезло
Я Лапорта, всему Мадриду назло