Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Мы пойдем до конца, такому произволу не должно быть места»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Сесар Сото Градо видеоповторы Ламин Ямаль Футбол

Жоан Лапорта высказался о ситуации с ударом Ламина Ямаля в класико.

Напомним, на 28-й минуте игры с «Реалом» вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«После матча на «Бернабеу» немедленной реакцией было всеобщее возмущение судейством. Мы уже запросили изображения у Федерации, потому что считаем, что Ламин забил гол.

Мы пойдем до самого конца, такому произволу не должно быть места», – сказал президент «Барселоны». 

«Барса» обратится в суд из-за решения RFEF не передавать записи эпизода с ударом Ямаля в класико

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41 комментарий
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Столько лицемерия в Лапорте.

Проголосовал против системы определения гола.
Проголосовал за повышение зарплаты Тебасу.
Ищет виновных.

🤦🏻‍♂️
+47
-8
+39
В конце глядишь Ливерпуль наконец-то подаст угловой
+27
-5
+22
Ответ Эрнандес Эрнандес
Столько лицемерия в Лапорте. Проголосовал против системы определения гола. Проголосовал за повышение зарплаты Тебасу. Ищет виновных. 🤦🏻‍♂️
Это просто популист, говорит то что хотят слышать, а в тихую поворачивает свои делишки с Тебасом и Пересом
+22
-1
+21
От чего, интересно, отвлекает общество, этот персонаж?
+23
-3
+20
Если честно не совсем понимаю почему именно в этот момент Лапортыч так вцепился
+8
0
+8
Ответ Эркинбек Апаканов
Если даже будет переигровка, Реал переедет эту барсу, 4-5 гола точно воткнут.
Да какая переигровка. Если уж и переигрывать из за ошибочно не засчитанного гола - то один из лучших кандидатов на это матч Англия - Германия 2010 года))) Тут хотя бы очевидна ошибка....
+8
0
+8
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Потому-что гол, которого не было. Просто он не может признать свое поражение
Да всякое бывает, просто этот момент не прям чтобы какой-то вопиющий. Там реально сложно понять был или нет. Выглядит словно отвлечь пытаются от кучи проблем на судейском заговоре делают акцент
+8
0
+8
Ответ Evgen_Hazard
Если честно не совсем понимаю почему именно в этот момент Лапортыч так вцепился
Потому-что гол, которого не было. Просто он не может признать свое поражение
+8
-1
+7
Если даже будет переигровка, Реал переедет эту барсу, 4-5 гола точно воткнут.
+7
-2
+5
главное при поиске врагов не выйти на самих себя
+5
-1
+4
В итоге
Май 2024 года
Басманный суд признал правоту Лапорты
+4
-1
+3
Официальных фото не было, таких фото можно монтожировать 100 раз, мяча могут и в 9ку поставить!!!
+5
-2
+3
Мы будем плакать до талого
+3
-1
+2
Ответ Эркинбек Апаканов
Если даже будет переигровка, Реал переедет эту барсу, 4-5 гола точно воткнут.
Ничего не будет. Лига не станет создавать такой прецедент. Популист это знает, поэтому просто несёт бред для впечатлительных куле.
+3
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+2
А что насчет момента с первым голом Барсы?
Его тоже будут отменять тогда? 😁
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+2
президент клуба, который больше всех в истории футбола замешан в судейских скандалах плачется на произвол. Эт какой-то сюр.
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Покажите это фото тем, кто доказывает, что мяч пересек линию )

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=6927f6166a7ca401bc4795054289312d_l-3418372-images-thumbs&n=13
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🤡
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Кулесы еще смеют обвинят тв шоу… когда у самих такой неадекватный президент 😁🤦🏻‍♂️
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🤡🤡🤡
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Я Лапорта, я иду до конца
Я Лапорта, мой ДНК от отца
Я Лапорта, значит мне повезло
Я Лапорта, всему Мадриду назло
+2
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До какого конца? И что, что запросили изображения? Уже есть ответ: никто не собирается никому ничего предоставлять! Все только посмеялись с Лапорты. И что дальше? Барса снимется с соревнований? Нет? А что тогда? Подаст в суд? Да на здоровье! Суд не удовлетворит никакой иск Барсы и переигровки не будет! И что дальше? А ничего! И Лапорта это прекрасно понимает, но в глазах школьников он будет героем! Он ведь пробовал, он пытался и только злая мадридская мафия украла победу Барсы! Вот на это всё и расчитано!
+1
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0
Ничего не будет.
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https://www.youtube.com/watch?v=TwStVayIiZY
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Реал и Барселона сейчас команды разного уровня, Лапоорте это надо признать. Реал проходит наикрутейший Сити в ЛЧ а Барса заглатывает дома от ПСЖ...
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Ответ Dmitry Stepanov
В конце глядишь Ливерпуль наконец-то подаст угловой
Глядишь матч с Псж переиграют без Айтекина со счета 4-0
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Покажите это фото тем, кто доказывает, что мяч пересек линию ) https://avatars.mds.yandex.net/i?id=6927f6166a7ca401bc4795054289312d_l-3418372-images-thumbs&n=13
Клоун шерстяной
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Ответ fallout
Клоун шерстяной
Приятно познакомиться)
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Ответ fallout
Клоун шерстяной
У многих на шерсть аллергия, так что тебе тут не место.
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Ответ Benjamin
В шоке от комментов, сколько же желчи по отношению к Барсе у маргариновых, заклятые обиды и комплексы прям 🤣 Факт в том, что судья тащил все классико кабинетный клуб, апофеозом чего стал не засчитанный гол.
Надо просто задать вопрос, если бы реал такой гол забил и его отменили:) Вони было бы на весь мир, Барселона хотя бы без истерик, без клубного ТВ и т.д. все по закону пытаеться сделать и по правилам доказать свою правоту:) Вот и вся разница между приличным клубом и мадридским кабинетом:)))
+3
-3
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