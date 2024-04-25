Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Мы пойдем до конца, такому произволу не должно быть места»

Жоан Лапорта высказался о ситуации с ударом Ламина Ямаля в класико.

Напомним, на 28-й минуте игры с « » вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«После матча на «Бернабеу» немедленной реакцией было всеобщее возмущение судейством. Мы уже запросили изображения у Федерации, потому что считаем, что Ламин забил гол.

Мы пойдем до самого конца, такому произволу не должно быть места», – сказал президент «Барселоны».

«Барса» обратится в суд из-за решения RFEF не передавать записи эпизода с ударом Ямаля в класико