Калешин об 1:4 с «Енисеем»: «Алания» уходит в перестройку, эта команда прекращает существование как вид. Если она не может сыграть в 9 утра, вопрос к тренерам, но и игроки должны разделить ответственность»

Евгений Калешин заявил о перестройке «Алании» после поражения от «Енисея».

В 27‑м туре Мелбет « » дома обыграл «Аланию» (4:1).

«С этим позором нам остается только жить. Я вчера встречался с владельцем клуба. Как опытный человек, понимающий тренды, он понимал, к чему все идет. Можно официально объявить, что клуб уходит в перестройку. Это коснется всех аспектов работы клуба.

Сегодня это был водораздельный матч. Эта команда прекращает свое существование как вид. Потому что она не способна ничего решить. Остальные все потянутся ниточками.

Тренеры не снимают с себя ответственность. Если команда не может сыграть в 9 утра, то это вопрос к тренерам. Но и футболисты должны разделить эту ответственность, потому что они выходят на поле. Команда прошла свое окно возможностей», – сказал главный тренер « » .

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 36 очков. «Алания» – восьмая с 37 очками.