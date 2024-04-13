Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо» Гаджиева. В феврале он ушел с поста тренера клуба, разорвав контракт

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Первая лига Гаджи Гаджиевич Гаджиев Динамо Махачкала Футбол

Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо».

Президент махачкалинского «Динамо» – Гаджи Гаджиев.

«Курбан Бердыев не покинул Дагестан. Он продолжил участвовать в развитии футбола в регионе. Например, выступил с семинарами для тренеров еще в двух городах республики – Дербенте и Южно-Сухокумске.

Кроме того, последние недели перед стартом первенства-2024 во Второй лиге Бердыев помогал в тренировочном процессе «Динамо-2».

Подготовка резерва остается для Курбана Бекиевича, по его собственным словам, интересным направлением, как это было и в предыдущие годы, где бы он ни работал. И он продолжит заниматься этим в Дагестане», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, с июля 2023-го по февраль 2024-го Бердыев тренировал «Динамо». 1 февраля стало известно, что он покинул клуб, разорвав контракт в одностороннем порядке.

«Динамо» занимает 3-е место в таблице Первой лиги. Отставание от лидирующих «Химок» – одно очко.

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9 комментариев
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Мне иногда кажется, что Курбан Бекиевич — это прежде всего аферист, а тренировать до уровня побед над Барселоной он научился из-за нууу ооочень большого желания пилить бабло.
+29
-5
+24
Ответ Фарид Харисов
Мне иногда кажется, что Курбан Бекиевич — это прежде всего аферист, а тренировать до уровня побед над Барселоной он научился из-за нууу ооочень большого желания пилить бабло.
А что в российском футболе есть спецы которые чего-то добиваются и не тратят деньги? Разве есть клуб или менеджер у которого не было неудачных трансферов?
Бердыев работает так же как и другие в российском спорте.
+8
-4
+4
Больше распила
+6
-3
+3
Ответ Фарид Харисов
Мне иногда кажется, что Курбан Бекиевич — это прежде всего аферист, а тренировать до уровня побед над Барселоной он научился из-за нууу ооочень большого желания пилить бабло.
Это уже давно известно...🤑
Роман Широков: «Бог Бердыева – господин Франклин со стодолларовой купюры»
+5
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+1
Ответ ApXuMaHqPuT
Это уже давно известно...🤑 Роман Широков: «Бог Бердыева – господин Франклин со стодолларовой купюры»
Роман Широков – "После этого я подходил к Бердыеву и извинился с ним за какие-то моменты. Сейчас мы тоже отлично общаемся."
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Ответ Фарид Харисов
Мне иногда кажется, что Курбан Бекиевич — это прежде всего аферист, а тренировать до уровня побед над Барселоной он научился из-за нууу ооочень большого желания пилить бабло.
Если причислять его к аферистам, то получается все тренера такие:)
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Ответ AlexZhano__
Всё же мутный старичок этот Бердыев. При том, что в тренерском деле понимает получше многих.
Вот вас всех Бердыефобов не понять. То говорили, что он тренер одного клуба и считали его мутным типом, то когда он меняет клубы и приходит в клуб как захочет, тоже считаете его мутным...
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Ответ Степан Меньшиков
Вот вас всех Бердыефобов не понять. То говорили, что он тренер одного клуба и считали его мутным типом, то когда он меняет клубы и приходит в клуб как захочет, тоже считаете его мутным...
Чувак, Бердыев не захотел идти ни в один сильный клуб, когда за ним очередь выстраивалась, от сборной России отказывался. А о том, что игроки ему приплачивают, разговоры ходят ни один десяток лет.
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