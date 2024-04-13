Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо» Гаджиева. В феврале он ушел с поста тренера клуба, разорвав контракт

Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо».

Президент махачкалинского «Динамо» – .

« не покинул Дагестан. Он продолжил участвовать в развитии футбола в регионе. Например, выступил с семинарами для тренеров еще в двух городах республики – Дербенте и Южно-Сухокумске.

Кроме того, последние недели перед стартом первенства-2024 во Второй лиге Бердыев помогал в тренировочном процессе «Динамо-2».

Подготовка резерва остается для Курбана Бекиевича, по его собственным словам, интересным направлением, как это было и в предыдущие годы, где бы он ни работал. И он продолжит заниматься этим в Дагестане», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, с июля 2023-го по февраль 2024-го Бердыев тренировал « ». 1 февраля стало известно, что он покинул клуб, разорвав контракт в одностороннем порядке.

«Динамо» занимает 3-е место в таблице Первой лиги. Отставание от лидирующих «Химок» – одно очко.