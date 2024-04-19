Левников о Мажиче: «Все время повторяет: «Ребята, вы топ‑арбитры РПЛ! Вы должны знать это и ценить!» Топовый руководитель, сильнейший мотиватор, освободил судей ментально»
Кирилл Левников назвал Милорада Мажича сильнейшим мотиватором.
Бывший сербский арбитр возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Контракт был заключен на два года с возможностью продления еще на год.
«В плане мотивации он [Мажич] освободил всех арбитров ментально. Он все время повторяет: «Ребята, вы топ‑арбитры Премьер‑лиги! Вы должны знать это и ценить! Но при этом вы должны доказывать, что вы топовые арбитры! Каждая игра как экзамен».
Сейчас я считаю, что это топовый руководитель, сильнейший мотиватор, который заряжает на работу. Хочется работать и не подводить его», – сказал судья Кирилл Левников.