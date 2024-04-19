Левников о Мажиче: «Все время повторяет: «Ребята, вы топ‑арбитры РПЛ! Вы должны знать это и ценить!» Топовый руководитель, сильнейший мотиватор, освободил судей ментально»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Милорад Мажич Кирилл Левников Матч ТВ Футбол

Кирилл Левников назвал Милорада Мажича сильнейшим мотиватором.

Бывший сербский арбитр возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Контракт был заключен на два года с возможностью продления еще на год.

«В плане мотивации он [Мажич] освободил всех арбитров ментально. Он все время повторяет: «Ребята, вы топ‑арбитры Премьер‑лиги! Вы должны знать это и ценить! Но при этом вы должны доказывать, что вы топовые арбитры! Каждая игра как экзамен».

Сейчас я считаю, что это топовый руководитель, сильнейший мотиватор, который заряжает на работу. Хочется работать и не подводить его», – сказал судья Кирилл Левников.

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5 комментариев
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Освободил всех от давления, сказал: «Делайте что хотите, всех отмажем».
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Российским паспортистам подобное с юношеского уровня, видать, повторяют))))))) только зачастую эффект совсем обратный)
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Ребята, вы топ-арбитры, судите как хотите! Мажич красавчек!
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Ответ arspurs9
Освободил всех от давления, сказал: «Делайте что хотите, всех отмажем».
Отмажич
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Блатной судейка, папин сынок другого и сказать не мог.
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