Карпин о судействе с «Факелом»: «Могу обратиться к Мажичу, чтобы он нанял психологов для судей, которые не выдерживают давления. Начал нормально судить, потом стали на него давить – и поплыл»

Теги Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Валерий Карпин Факел Милорад Мажич Артем Любимов Футбол

Валерий Карпин высказался о судействе в игре с «Факелом».

В 24-м туре Мир РПЛ «Ростов» в гостях победил «Факел» (1:0).

На пресс-конференции после игры главного тренера ростовчан Валерия Карпина спросили о работе бригады судей под руководством Артема Любимова.

«По поводу судьи говорить не буду ничего. У меня и так уже дисквалификация на Кубок. Могу обратиться к Мажичу (глава департамента судейства РФС – Спортс), чтобы он нанял, возможно, психологов для судей, которые не выдерживают давления.

Начал абсолютно нормально судить, потом начали на него давить – и поплыл», – сказал Карпин.

Арутюнянц про Карпина в «Спартаке»: «Не соответствует действительности. Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб не рассматриваем»

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5 комментариев
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Ответ Только Крылья
А если в сторону Ростова судья плывёт, то Валера правдоруб не комментирует судейство)
Хотелось бы конкретики. Просьба не слишком сложная для тебя?
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Карпин.
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Ответ Только Крылья
Понимаю, неприятно)
Это конкретика от тебя? 🤦‍♀️
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