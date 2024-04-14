Карпин о судействе с «Факелом»: «Могу обратиться к Мажичу, чтобы он нанял психологов для судей, которые не выдерживают давления. Начал нормально судить, потом стали на него давить – и поплыл»
Валерий Карпин высказался о судействе в игре с «Факелом».
В 24-м туре Мир РПЛ «Ростов» в гостях победил «Факел» (1:0).
На пресс-конференции после игры главного тренера ростовчан Валерия Карпина спросили о работе бригады судей под руководством Артема Любимова.
«По поводу судьи говорить не буду ничего. У меня и так уже дисквалификация на Кубок. Могу обратиться к Мажичу (глава департамента судейства РФС – Спортс), чтобы он нанял, возможно, психологов для судей, которые не выдерживают давления.
Начал абсолютно нормально судить, потом начали на него давить – и поплыл», – сказал Карпин.
Арутюнянц про Карпина в «Спартаке»: «Не соответствует действительности. Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб не рассматриваем»