ФИФА раздавала по 2 билета на матч «Боруссии» и «Монтеррея» тем, кто посещал игру «ПСЖ» – «Майами». В среду арену в Атланте заполнили менее чем наполовину (Daily Mail)
ФИФА раздавала бесплатные билеты на матч «Боруссия» – «Монтеррей» (2:1).
По два входных пропуска на игру 1/8 финала клубного ЧМ в Атланте получили даром болельщики, купившие ранее билеты на матч той же стадии между «ПСЖ» и «Интер Майами» (4:0), который тоже проходил на «Мерседес-Бенц Стэдиум».
В итоге встречу немецкого и мексиканского клубов посетили лишь 31 442 зрителя, в то время как арена рассчитана на 71 тысячу мест.
Ранее ФИФА раздала по 4 пригласительных билета на матч 1/8 финала «Интер» – «Флуминенсе» (0:2) болельщикам, присутствовавшим на игре «Челси» – «Бенфика» (4:1 доп. вр.) – в качестве компенсации за 2-часовую остановку встречи с участием лондонского и португальского клубов. Оба матча проходили на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?17629 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости