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  • ФИФА раздавала по 2 билета на матч «Боруссии» и «Монтеррея» тем, кто посещал игру «ПСЖ» – «Майами». В среду арену в Атланте заполнили менее чем наполовину (Daily Mail)
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ФИФА раздавала по 2 билета на матч «Боруссии» и «Монтеррея» тем, кто посещал игру «ПСЖ» – «Майами». В среду арену в Атланте заполнили менее чем наполовину (Daily Mail)

ФИФА раздавала бесплатные билеты на матч «Боруссия» – «Монтеррей» (2:1).

По два входных пропуска на игру 1/8 финала клубного ЧМ в Атланте получили даром болельщики, купившие ранее билеты на матч той же стадии между «ПСЖ» и «Интер Майами» (4:0), который тоже проходил на «Мерседес-Бенц Стэдиум».

В итоге встречу немецкого и мексиканского клубов посетили лишь 31 442 зрителя, в то время как арена рассчитана на 71 тысячу мест.

Ранее ФИФА раздала по 4 пригласительных билета на матч 1/8 финала «Интер» – «Флуминенсе» (0:2) болельщикам, присутствовавшим на игре «Челси» – «Бенфика» (4:1 доп. вр.) – в качестве компенсации за 2-часовую остановку встречи с участием лондонского и португальского клубов. Оба матча проходили на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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