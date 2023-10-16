Беннасер приступил к индивидуальным тренировкам. Хавбек «Милана» из-за травмы не играл с мая и может восстановиться к январю

Теги Милан серия А Италия травмы Исмаэль Беннасер Футбол

Исмаэль Беннасер постепенно восстанавливается от травмы.

Полузащитник «Милана» получил травму колена в матче против «Интера» в мае этого года. Он перенес операцию и не играл с тех пор. 

Сегодня алжирский футболист приступил к индивидуальным тренировкам. «Россонери» рассчитывают, что хавбек полностью восстановится от травмы к январю и сможет принять участие во второй половине сезона. 

Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь

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6 комментариев

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Vatikan
Очень не хватает такого игрока в составе!
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Милан. 717
Хорошая новость, но Рейдерс с Муссой полностью заменили Тонали с Бенассером, но ждём возвращения Бени так как ЛЧик травматичен
+1
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Prince_27
Ответ Милан. 717
Хорошая новость, но Рейдерс с Муссой полностью заменили Тонали с Бенассером, но ждём возвращения Бени так как ЛЧик травматичен
Беннасер в прайме, сильнейший пз в команде
+1
0
+1
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Милан. 717
Ответ Prince_27
Беннасер в прайме, сильнейший пз в команде
Рейдерс ещё и круче себя показал на его позиции
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Милан. 717
Ответ Prince_27
Беннасер в прайме, сильнейший пз в команде
Беня типа как Гаттузо, только защита, а Рейдерс как Видаль и защита и нападение, намного круче и креативный Бени ☝️
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Камиль Керимов
Ответ Милан. 717
Беня типа как Гаттузо, только защита, а Рейдерс как Видаль и защита и нападение, намного круче и креативный Бени ☝️
Странное представление о способностях Бени. По мне так он хорош в обоих компонентах игры и кроме того обладает отличным ударом.
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