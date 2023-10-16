Беннасер приступил к индивидуальным тренировкам. Хавбек «Милана» из-за травмы не играл с мая и может восстановиться к январю

Исмаэль Беннасер постепенно восстанавливается от травмы.

Полузащитник « » получил травму колена в матче против «Интера» в мае этого года. Он перенес операцию и не играл с тех пор.

Сегодня алжирский футболист приступил к индивидуальным тренировкам. «Россонери» рассчитывают, что хавбек полностью восстановится от травмы к январю и сможет принять участие во второй половине сезона.

Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.

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