Исмаэль Беннасер: «Интер» может предлагать что угодно, никогда не перейду из-за любви к «Милану». Прочитав о трансфере Чалханоглу, сказал: «Нет, он не мог так поступить»
Хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер заявил, что никогда не присоединится к «Интеру».
Так футболист отреагировал на вопрос о переходе Хакана Чалханоглу в состав «нерадзурри» в качестве свободного агента в 2021 году.
«Мне об этом ничего не было известно, я узнал в последний момент, когда у Эриксена возникли проблемы со здоровьем.
Хакан хотел остаться в «Милане», и я не знаю, что там произошло. Возможно, они не смогли договориться.
Мы друзья, но на поле друзей нет, тем более в дерби. Я уважаю его, но, прочитав новость о переходе, я сказал себе: «Нет, он не мог так поступить».
Лично я никогда бы так не сделал. Я слишком сильно уважаю «Милан». «Интер» может предлагать мне что угодно, но этого не произойдет. Я люблю свой клуб. Это не значит, что я проведу тут всю карьеру, потому что не знаю, что меня ждет в будущем, однако в «Интер» я точно никогда не пойду», – заявил алжирец в интервью Instant Foot.
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