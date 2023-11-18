Исмаэль Беннасер: «Интер» может предлагать что угодно, никогда не перейду из-за любви к «Милану». Прочитав о трансфере Чалханоглу, сказал: «Нет, он не мог так поступить»

Теги Интер Милан серия А Италия Хакан Чалханоглу Исмаэль Беннасер Футбол

Хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер заявил, что никогда не присоединится к «Интеру».

Так футболист отреагировал на вопрос о переходе Хакана Чалханоглу в состав «нерадзурри» в качестве свободного агента в 2021 году.

«Мне об этом ничего не было известно, я узнал в последний момент, когда у Эриксена возникли проблемы со здоровьем.

Хакан хотел остаться в «Милане», и я не знаю, что там произошло. Возможно, они не смогли договориться.

Мы друзья, но на поле друзей нет, тем более в дерби. Я уважаю его, но, прочитав новость о переходе, я сказал себе: «Нет, он не мог так поступить».

Лично я никогда бы так не сделал. Я слишком сильно уважаю «Милан». «Интер» может предлагать мне что угодно, но этого не произойдет. Я люблю свой клуб. Это не значит, что я проведу тут всю карьеру, потому что не знаю, что меня ждет в будущем, однако в «Интер» я точно никогда не пойду», – заявил алжирец в интервью Instant Foot.

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9 комментариев

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stomatologbeatles
Зачем он Интеру))))))???????
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Sultan Abdulazizov
такие обычно по иронии судьбы и переходят в Интер😄
+3
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*MVP*
это кто?
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QWertY
Ответ frumkin78
Вот это и есть настоящий Миланиста, не важно сколько игроков перешло туда и обратно, важно, что есть настоящие преданные клубу сердца. А турок, ну это турок, предать как высморкаться.
Ибра тоже настоящий миланиста?🤣
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Bayern Munich
Чалханоглу где-то говорил что никогда не перейдёт в Интер и он очень преден Милану?
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Joey Ramone
Беннасеру нужно для начала что-то из себя представлять чтобы хотеть или не хотеть куда-то переходить.
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Семён Жуйло
А, что часто что-то предлагали? Я что-то не в курсе.
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