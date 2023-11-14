Исмаэль Беннасер: «Милан» постарается выиграть ЛЧ. После полуфинала хочешь подняться еще выше»

Исмаэль Беннасер заявил о намерении «Милана» выиграть Лигу чемпионов.

«В Лиге чемпионов играешь для того, чтобы победить, а не просто для того, чтобы играть.

Когда ты почувствовал вкус полуфинала, хочешь подниматься еще выше, выступать еще лучше. Вот почему мы постараемся победить в этом сезоне.

Как я и сказал, мы здесь не для того, чтобы просто выступить в группе или дойти до четвертьфинала и на этом закончить. Нет, мы хотим победить. Но, как мы видели, у многих команд будут шансы выиграть», – отметил полузащитник, еще не игравший в текущем сезоне из-за травмы.

После 4 туров « » занимает в группе F 3-е место, отставая от лидирующей «Боруссии» Дортмунд на 2 очка.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?