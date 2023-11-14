Исмаэль Беннасер: «Милан» постарается выиграть ЛЧ. После полуфинала хочешь подняться еще выше»

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Исмаэль Беннасер Футбол

Исмаэль Беннасер заявил о намерении «Милана» выиграть Лигу чемпионов.

«В Лиге чемпионов играешь для того, чтобы победить, а не просто для того, чтобы играть.

Когда ты почувствовал вкус полуфинала, хочешь подниматься еще выше, выступать еще лучше. Вот почему мы постараемся победить в этом сезоне.

Как я и сказал, мы здесь не для того, чтобы просто выступить в группе или дойти до четвертьфинала и на этом закончить. Нет, мы хотим победить. Но, как мы видели, у многих команд будут шансы выиграть», – отметил полузащитник, еще не игравший в текущем сезоне из-за травмы.

После 4 туров «Милан» занимает в группе F 3-е место, отставая от лидирующей «Боруссии» Дортмунд на 2 очка.

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7 комментариев

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Splin
Смешно
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Беннасер > дниленгем
Риго, тебе уже столько лет, а общаешься, как 16-летний подросток. То пишешь развернутые, достаточно интересные и емкие комментарии, то иногда вот такую ересь. Кошмар)
+1
-1
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Риго, тебе уже столько лет, а общаешься, как 16-летний подросток. То пишешь развернутые, достаточно интересные и емкие комментарии, то иногда вот такую ересь. Кошмар)
Очевидные факты:))
0
0
0
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