Анри – лучший игрок АПЛ в 2000-х по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Джеррард – 4-й, Видич – 6-й

Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим футболистом АПЛ в 2000-х.

Нападающий, выступавший за «Арсенал», занял первое место в списке из 33 игроков.

В топ-15 попали:

1. («Арсенал»).

2. («Манчестер Юнайтед»).

3. (« », «Манчестер Юнайтед»).

4. Стивен Джеррард (« »).

5. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси»).

6. Неманя Видич («Манчестер Юнайтед»).

7. Рио Фердинанд («Лидс», «Манчестер Юнайтед»).

8. Джон Терри («Челси»).

9. Петр Чех («Челси»).

10. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»).

11. Дидье Дрогба («Челси»).

12. Эшли Коул («Арсенал», «Челси»).

13. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»).

14. Патрик Виейра («Арсенал»).

15. Эдвин ван дер Сар («Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»).