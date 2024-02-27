Анри – лучший игрок АПЛ в 2000-х по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Джеррард – 4-й, Видич – 6-й

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Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим футболистом АПЛ в 2000-х.

Нападающий, выступавший за «Арсенал», занял первое место в списке из 33 игроков.

В топ-15 попали:

1. Тьерри Анри («Арсенал»).

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

3. Уэйн РуниЭвертон», «Манчестер Юнайтед»).

4. Стивен Джеррард («Ливерпуль»).

5. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси»).

6. Неманя Видич («Манчестер Юнайтед»).

7. Рио Фердинанд («Лидс», «Манчестер Юнайтед»).

8. Джон Терри («Челси»).

9. Петр Чех («Челси»).

10. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»).

11. Дидье Дрогба («Челси»).

12. Эшли Коул («Арсенал», «Челси»).

13. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»).

14. Патрик Виейра («Арсенал»).

15. Эдвин ван дер Сар («Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»).

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73 комментария
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Такой длинный список, а игрока Сити нет
+40
-4
+36
Каким образом Джерард может быть выше Лэмпарда в хоть каком-либо рейтинге? А тем более в рейтинге АПЛ🤦‍♂️
+30
-11
+19
просто напомню, что он и Месси единственные в клубе имени Анри - 20+20 в одном сезоне делали только и исключительно эти двое - по праву.
+28
-16
+12
Лэмпарда с Роналду местами поменять было бы справедливее
+26
-16
+10
Ответ Дияр Анетов
Такой длинный список, а игрока Сити нет
Игроки Сити в списке чемпионшипа...
+11
-2
+9
Ответ Alihan Abdiraikhanov
Жалко из него не вышел хороший тренер
Расисты не дают пробиться
+12
-4
+8
в топ-15 нет Фабрегаса?
+12
-4
+8
Фабрегас,Скоулз?
+9
-1
+8
Это какой рейтинг по счёту уже? А то я запутался.
+13
-6
+7
Ответ Глеб Фиолетов
Ширера вообще нет? Понятно
Он больше по 90м годам
+5
0
+5
Новый жест Роналду и дисквалификация гарантированы
+5
-1
+4
Ответ aidos_1979
Ван Перси?)
Не, его пик пришелся на 2010-2013
+4
0
+4
Ответ Глеб Фиолетов
Ширера вообще нет? Понятно
Я тоже первым делом его вспомнил, но Алан зажигал ещё в ХХ веке, в нулевых уже доигрывал.
+3
0
+3
Коула на Скоулза заменил бы, а так вполне себе
+6
-3
+3
А где Бергкамп?
+3
0
+3
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
А где Бергкамп?
Речь про нулевые годы
+3
0
+3
Жалко из него не вышел хороший тренер
+3
-1
+2
Ответ Дияр Анетов
Такой длинный список, а игрока Сити нет
Зато в списке 2010-х их будет половина наверное
+3
-1
+2
Ответ Н.Ф.
Э.Кантоны нет — уже хорошо.
Так он закончил в 97-м
+4
-2
+2
Почему Джеррард выше Лэмпарда? Хоть одну причину назовите
+9
-7
+2
Ответ Tun
Угадайте, кто единственный из списка без медали АПЛ?
Джерард
+1
0
+1
Ответ Andy93
Зато в списке 2010-х их будет половина наверное
И никого из МЮ)
+1
0
+1
Ответ Proper Chels
Каким образом Джерард может быть выше Лэмпарда в хоть каком-либо рейтинге? А тем более в рейтинге АПЛ🤦‍♂️
Джеррад всем лучше Лэмпарда, просто Ливерпуль в целом был намного слабее Челси, всю его карьеру.
+9
-8
+1
Ответ Дияр Анетов
Такой длинный список, а игрока Сити нет
Может они в списках лучших игроков Шипа?
+1
0
+1
Ответ Трент 66
Джеррад всем лучше Лэмпарда, просто Ливерпуль в целом был намного слабее Челси, всю его карьеру.
Ну это вкусовщина чистой воды.
Они были примерно наравне. В общем и в рейтинге примерно наравне
+2
-1
+1
Ответ Proper Chels
Каким образом Джерард может быть выше Лэмпарда в хоть каком-либо рейтинге? А тем более в рейтинге АПЛ🤦‍♂️
Челси со Стиви уже в первые годы бы взял ЛЧ. Большие сомнения, что Лэмпс вытянул бы тот(!) Ливерпуль на уровень выше.
Глубокое уважение Лэмпарду!
+2
-1
+1
Ответ Kit244098
Напомните мне, кто в матче с Ирландией рукой сыграл? Анри или Трезеге? А то я что-то запамятывал. Склероз наверное))
Анри, Трезеге тогда уже за сборную не бегал
+1
0
+1
Ответ Н.Ф.
А почему Видич Неманя? Он же всегда был Неманья.
А он что Маня?)
+1
0
+1
Ответ Alihan Abdiraikhanov
Жалко из него не вышел хороший тренер
зато вышел отличный шоумен
+1
0
+1
Ответ Shuller18
Почему Джеррард выше Лэмпарда? Хоть одну причину назовите
Алфавитный порядок.
+1
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